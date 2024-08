Julián Álvarez fue presentado con una camiseta histórica y reveló el rol clave que cumplió una estrella del Atlético Madrid para cerrar su fichaje

Las primeras declaraciones de Julián Álvarez como jugador del Atlético de Madrid

Atlético de Madrid dio uno de los grandes golpes del mercado de pases al quedarse con la ficha de Julián Álvarez, una de las principales figuras del Manchester City y la selección argentina, con la que viene de conseguir el bicampeonato en la Copa América. De esta manera, el Colchonero volvió a posicionarse como uno de los principales aspirantes al título en La Liga de España junto a Real Madrid y Barcelona.

Tras pasar la revisión médica y el anuncio de manera oficial, el conjunto español difundió las primeras declaraciones oficiales de la Araña como jugador del conjunto albirrojo, donde develó quiénes fueron los futbolistas que más lo llamaron para abandonar a los Ciudadanos y mudarse a la capital española, cómo es su vínculo con la familia Simeone y un divertido ping pong.

“Estoy muy contento, muy ilusionado de estar acá. De cómo me han recibido en la ciudad, en el club. Así que muy contento y con las expectativas muy altas”, inició su relato el oriundo de Calchín, que viene de de marcar 19 goles y brindar 13 asistencias en 54 presentaciones bajo la tutela de Pep Guardiola en la pasada temporada. “Desde el primer momento. Muchos mensajes, muchas cosas de parte de los hinchas. Apenas llegué, ya en el aeropuerto había gente. Haciéndome los estudios, también había gente afuera. Así que bueno, eso es muy lindo para un buen arranque. Después me toca a mí demostrar adentro de la cancha”, añadió.

Durante la entrevista el delantero surgido de la cantera de River Plate también explicó los orígenes de su apodo, el cual hoy parece ser una marca registrada que lo acompaña a cualquier lugar donde vaya. “Viene de muy chico. De los tres, cuatro años, jugando con mis hermanos y algunos amigos. De cosas de chico. Fue de un día para el otro. Empezaron a llamarme así y toda la gente del pueblo siempre me llamó por Araña. Era muy normal para mí, porque quizás me decían Julián y ni siquiera me daba vuelta. Así que nada. Ahora ya quedó para siempre mi apodo, desde muy chico. Así que seguimos con eso”.

Otro punto importante fue cuando develó quiénes fueron los que más insistieron por su desembarco al Colchonero, destacándose la figura del francés Antoine Griezmann, con quien no tenía ningún vínculo previo. “Antoine (Griezmann) y Giuliano (Simeone) fueron de los que más me han mandado mensajes, casi todos los días. Rodri, Rodri de Paul también. Con Nahuel (Molina) también hablé. Así que estaban muy pendientes”, comentó. Además, sostuvo que “voy a intentar dar el máximo para encontrar mi mejor versión como futbolista para así ayudar al equipo a ganar y dejar el Atlético de Madrid en lo más alto”. Tras finalizar en la cuarta colocación en el torneo local, el conjunto español tendrá como objetivo principal para la próxima temporada la Champions League.

La elección de Julián Álvarez de dejar al poderoso City en búsqueda de más minutos para recalar en Atlético de Madrid no parece obra de la casualidad. La Araña detalló la importante conexión que lo une a la familia Simeone. “Con toda la familia Simeone. Con Gianluca compartí en la reserva de River un tiempo, con Gio en la Selección y ahora en los Juegos Olímpicos con Giuliano. El Cholo me dijo ‘ahí lo tuviste al Cholito, al Cholo pequeño, ahora venís con el Cholo más grande’. Siempre tuve una buena relación, así que esperemos que vengan cosas buenas”, contó.

La presentación a lo Spiderman de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Dentro de su presentación también se destacó uno de los videos que subió el club en sus redes sociales bajo el lema “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. Con una camiseta histórica de la institución, la cual tenía la publicidad de Spiderman en su frente, el conjunto español imitó el estilo de Marvel para anunciar la contratación de la Araña Álvarez.

Para cerrar el video, el cordobés aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje al pueblo albirrojo: “Agradecerle porque ya he visto muchos mensajes en redes sociales. A la gente que se estuvo acercando acá en Madrid para saludarme y para demostrarme su cariño, su apoyo. Decirle gracias, y después que si hay algo que puedo prometer es que siempre voy a esforzarme al máximo, dar lo mejor dentro de la cancha para ayudar al equipo y ganar con esta camiseta”.

El divertido ping pong a Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Atlético de Madrid también difundió otro video que tuvo como protagonista a Julián Álvarez. En un divertido ping pong, el delantero, además de explicar la pronunciación de su nombre, confesó que prefieren que lo llamen “Julián o Araña”, que prefiere vacacionar en la playa y que su comida favorita es el asado, algo en lo que se “defiende” a la hora de cocinar. Por otra parte, confesó que su fondo de pantalla en el celular es una imagen de un paisaje junto a su novia (Emilia Ferrero), que su deporte favorito por fuera del fútbol es el pádel y que coloca a Venom por encima de Deadpool.