7 frases de Gallardo tras el triunfo de River ante Talleres: qué fue lo que más le gustó del equipo y cómo está Borja de su lesión

River Plate logró sacar una luz de ventaja en la eliminatoria de octavos de final de la Copa Libertadores ante Talleres gracias al único gol de Paulo Díaz a los 85 minutos de partido en el Estadio Mario Alberto Kempes y se ilusiona con avanzar entre los ocho mejores del continente. En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo analizó lo que dejó la primera victoria de su segundo ciclo en el Millonario y resaltó ante todo “el espíritu” del equipo.

“Fue un partido muy cerrado, típico de Copa donde no hubo muchos pasajes de buen fútbol pero sí de detalles. Tras la expulsión, con uno más, no pudimos dominar el juego, pero creo yo que si tengo que rescatar algo esta noche fue principalmente lo que se vio como espíritu de equipo, aunque nos faltó juego y calidad. Así se va forjando un equipo en un campo difícil, colmado y con mucha gente de visitante, el equipo estuvo presente. Los detalles importan en esta clase de partidos, les dije que el que pudiera aprovechar esos detalles iba a ganar, tenemos que mejorar pero nos vamos contentos por el triunfo de visitante”, destacó el Muñeco.

A la hora de explicar dónde hará hincapié para mejorar la imagen, el DT explicó: “Nos falta fluir mejor en el juego, tener mayor precisión para encontrar los momentos favorables y el manejo de la pelota. Hoy dimos una muestra de carácter y de equipo importante, eso es destacable. Las noches de Copas son así, si no estas presente en estos partidos cerrados, que se juega poco y tienen mucha fricción, o en segunda pelota, si no estas presente, lo sufrís. Nosotros no lo sufrimos, los jugamos a los partidos. Tenemos que mejorar, es la primera semana nuestra, va a haber tiempo, pero sí esto suma la confianza del equipo. Una victoria de visitante por la ida de la Copa Libertadores en los octavos, bienvenido sea”.

Si bien Gallardo no quiso hablar de rendimientos individuales, sí se refirió a Fabricio Bustos, quien tuvo su debut. “Lo vi bien, no es fácil. Nunca es fácil llegar, ponerse la camiseta de River y jugar un partido de la importancia de esta noche con pocos entrenamientos. Creo que lo sostuvo muy bien. Venía con ritmo de partidos, no sufrió meterse rápidamente en el equipo, eso tiene mucho valor”. Con respecto a la evolución de la lesión de Miguel Borja, indicó: “Está en un proceso de días para ver si lo podemos tener y veremos cómo se entrena mañana. Está evolucionando bien, veremos si lo podemos sumar al equipo”.

River Plate lo ganó sobre el final por medio de la pelota parada y un gol de Paulo Díaz. “Fue muy cerrado el partido, demasiado. A veces cuando tenés estos juegos donde hay poca claridad para decidir mejor los ataques, se hace complicado. Hoy quedó demostrado que la pelota parada te puede hacer ganar o perder partidos, y ganamos bajo esa vía. El rival también juega y hay que contrarrestarlo. Tiene buen juego aéreo, nos complicaron con pelotas cruzadas. Eso hay que tenerlo en cuenta y seguir trabajando”, pidió el entrenador más ganador de la historia del club.

Antes de terminar, hizo un balance de con qué plantel se encontró y cuál es su objetivo a corto plazo. Además, confesó cómo se encuentra en lo personal tras retornar al club luego de una campaña gloriosa. “Las condiciones no son las ideales para mí. Llegué a un tren que estaba en marcha y tengo que ser inteligente con todo mi equipo técnico para saber donde estaba parado y qué es lo que quiero yo del equipo. Cuáles son las virtudes y los defectos para potenciarlo, tratar que en la competencia, que es muy dura y de detalles, donde te hace continuar o te saca, buscar ser inteligente en eso. No puedo pretender que funcione, no hay magia en esto, tengo una idea de trabajo y trato de bajar una línea para que los jugadores la hagan propia. Que con los conceptos el equipo se sienta mejor y la gente se identifique. Venir en pocos días y pararte de visitante, no es fácil. En un partido de Copa, con la tensión y lo que genera la gente, que eso se transmite hacia adentro. Hoy se dio una muestra de equipo”, valoró.

Y concluyó: “En lo personal me encuentra feliz. Estaba en un momento de mi vida donde estaba bien, no era pensado volver, pero cuando me lo propusieron dije sí, no puedo decir no. Meterme en esta vorágine de nuevo que ya conozco y sé de que se trata, es tener las energías muy arriba. Y hoy me siento con esas energías como para intentar escribir una nueva historia. Pensar qué podemos hacer y adaptarlo, el club está en un momento muy favorable en cuanto a la estructura, a nivel institucional, y futbolísticamente tenemos que crecer en ese sentido”.

