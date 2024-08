Insólito: anotó un golazo de tiro libre para Fortaleza ante Rosario Central al minuto de juego y se lesionó en el festejo

Alberto Fernández renunció como presidente del Partido Justicialista

El ex jefe de Estado dejó el cargo en el marco de “la denuncia por presunta violencia de género” que presentó contra él Fabiola Yañez. “Esta decisión la tomo con el único propósito de no involucrar al partido en el que siempre milité en los hechos que falsamente se me endilgan”, indicó