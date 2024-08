El llamativo baile de Thierry Henry junto a los jugadores de Francia en una disco tras perder la final de fútbol masculino en los Juegos Olímpicos

El baile de Thierry Henry en una disco tras la medalla de plata del la selección de fútbol de Francia

El célebre ex futbolista Thierry Henry, entrenador de la selección Sub 23 de Francia, ha captado la atención de las redes sociales, no por el rendimiento de su equipo en el campo de juego, sino por una sorprendente competencia de baile en una discoteca de París. De acuerdo con información de The Sun, el evento ocurrió tras la ceremonia de entrega de medallas en el fútbol masculino en los Juegos Olímpicos, donde el elenco galo se llevó la medalla de plata en fútbol después de una intensa final contra España, que terminó 5-3 para los ibéricos en tiempo extra.

Después del enfrentamiento, Henry y su equipo decidieron aliviar el pesar de no haber conseguido el oro mostrando sus movimientos de baile en una salida nocturna. El defensa Castello Lukeba inició la velada invitando a su entrenador a imitar sus rápidos pasos de baile al compás de melodías parisinas. Y el ex atacante del Arsenal y el Barcelona, de 46 años, deslumbró.

Un fan escribió en las redes sociales: “¡Qué maravilla para Henry. Nunca lo habíamos visto soltarse así y es increíble!”. Manu Kone, mediocampista del combinado francés, pronto se unió al dúo, convirtiendo la pista en un espectáculo viral. La escena alcanzó su instante cúlmine cuando se movieron al ritmo de “1er Gaou”, de los artistas marfileños Magic System. La multitud en la disco, impresionada y entusiasta, grabó el momento mientras el grupo, vestido con trajes deportivos blancos, se robaba el espectáculo. Otro aficionado comentó: “El deporte sigue siendo la mayor exhibición de seres humanos felices por los demás... trae tanta alegría”.

La chispa continuó encendida cuando otros jugadores franceses también se sumaron a la pista de baile, generando una explosión de alegría colectiva entre los asistentes. Henry ya había demostrado sus habilidades de baile anteriormente, como en la fiesta en la piscina del Salón de la Fama de la NBA de Tony Parker el año pasado en San Antonio, Texas.

La mayoría de los comentarios en la red social X fueron de respaldo a Henry y sus pupilos, que buscaron poner en valor la presea obtenido, a pesar de haber caído en condición de local y con el grueso del público a su favor en el estadio. “Este grupo sabe que no se va a volver a encontrar reunido de nuevo en una competencia. Es imposible, lo sabemos”, se lamentó el orientador, lo que habla de la unión que logró la delegación, pese a no haber logrado el objetivo máximo.

“Increíble. Henry es una leyenda absoluta,” lo aplaudió un seguidor. “Bravo para él y su equipo compuesto en su mayoría por un grupo de niños” se sumó otra voz. Pero también brotaron las críticas y burlas. “Segunda, Francia”, aguijoneó un argentino, recordando lo que sucedió en la final del Mundial de Qatar. “Henry debería haberles pedido a sus jugadores que anotaran con las manos para eliminar a Irlanda de un Mundial. Un día u otro todo da sus frutos”, lo azotó otro fan.

A lo largo de este año, Henry, ha sido vinculado con varias ofertas, incluida la dirección de la selección de Gales, tras el despido de Rob Page en junio. Los rumores y las expectativas sobre el futuro del exjugador son constantes, lo que aumenta el interés mediático sobre sus movimientos tanto dentro como fuera del campo. Por lo pronto, la Federación de Francia lo felicitó por la actuación de los galos. “Supo unir a todo un grupo detrás de él para ganar una medalla de plata histórica para el país. Gracias entrenador”.