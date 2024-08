Las lágrimas de las jugadoras de Las Leonas durante el himno argentino antes de disputar la medalla de bronce contra Bélgica

El himno de Las Leonas antes de disputar el bronce ante Bélgica en París 2024

Una vez más, Las Leonas fueron grandes protagonistas de Argentina en los Juegos Olímpicos. El seleccionado nacional de hockey sobre césped llegó a instancias decisivas y saltó al campo del Estadio Yves-du-Manoir para buscar la sexta medalla de su historia en esta especialidad ante Bélgica en el duelo correspondiente al tercer puesto del certamen que se disputó en París 2024.

Las jugadores se fundieron en un abrazo segundos antes que comenzaran a sonar las estrofas del himno nacional, algo que imitó el equipo técnico en el banco de suplentes. Algunas de las más experimentadas como Agustina Albertario, Eugenia Trinchinetti o Agustina Gorzelany mostraron su emoción por el momento, aunque sin dudas las dos más conmovidas fueron Victoria Sauze y Julieta Jankunas, quienes no pudieron ocultar sus lágrimas.

Hay que tener presente que Gorzelany había sido una de las más golpeadas cuando Argentina perdió en semifinales contra Países Bajos y dejó pasar la chance de buscar la primera dorada de su historia: “Estoy muy triste. No tengo palabras la verdad. Le pido disculpas a toda la gente. La verdad que es muy triste terminar de esta manera. Ya sé que no terminó, queda un partido más, pero la verdad que la ilusión era muy grande. Estoy destruida, necesito este día para descansar y despejar la cabeza porque realmente estoy muy dolida. No quiero hablar más la verdad”, dijo aquel día.

El elenco que lidera Fernando Ferrara finalizó la fase de grupos sin derrotas tras vencer a Estados Unidos (4-1), Sudáfrica (4-2), España (2-1) y Gran Bretaña (3-0), además de empatar con Australia (3-3). Eso las posicionó segundo lugar porque las oceánicas tuvieron mejor diferencia de gol y las envió a disputar unos electrizantes cuartos de final contra Alemania.

Las argentinas igualaron 1-1 en ese choque definitorio con las europeas tras alcanzar el tanto que emparejó el partido a segundos del final y terminaron sacando el boleto a semifinales a través de los penales con una gran actuación de Cristina Cosentino. El poder de las favoritas, Países Bajos, fue demasiado para la albiceleste en esa instancia que padeció su primera derrota con un 3-0 que envió al representativo nacional a disputar la medalla de bronce.

Del 2000 en adelante, Las Leonas siempre fueron protagonitas en los Juegos Olímpicos (Foto: Reuters/Adnan Abidi)

Desde que dieron un salto de calidad en Sydney 2000, Las Leonas estuvieron siempre en la pelea por medallas salvo en Río de Janeiro 2016 cuando sufrieron una derrota en cuartos de final también ante Países Bajos, seleccionado que luego perdería la medalla dorada en los penales ante Gran Bretaña.

En los últimos 24 años, el seleccionado argentino de hockey femenino fue plateada en el 2000 (cayó contra Australia 3-1), bronce en Atenas 2004 (venció 1-0 a China por el tercer puesto) y Beijing 2008 (superó 3-1 a Alemania); y nuevamente medalla de plata en Londres 2012 donde el equipo fue derrotado 2-0 por Países Bajos en la definición por la dorada. La última participación, en Tokio 2020, la Albiceleste otra vez arribó a una final y sucumbió con un 3-1 contra las neerlandesas.