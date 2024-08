Las Leonas cerraron la fase de grupos con una goleada ante Gran Bretaña y aguardan rival en cuartos de final

Las Leonas 3-0 Gran Bretaña

Bien temprano en el Estadio Yves-du-Manoir - 1, Las Leonas demostraron por qué son una de las principales aspirantes a quedarse con una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 al cerrar su participación dentro del Grupo B con una goleada por 3-0 ante Gran Bretaña gracias a los goles de Valentina Raposo, Agustina Albertario y la joven Zoe Díaz de Armas.

Con este resultado, y a la espera del cierre de la jornada, el combinado albiceleste lidera su zona con 13 unidades, pero podría ser superada por Australia si logra imponerse por buen margen ante España,

Las dirigidas por Fernando Ferrara tuvieron un sólido andar en la fase de grupos al iniciar su camino con una abultada victoria por 4-1 ante Estados Unidos. Luego superaron 4-2 a Sudáfrica, 2-1 a España y una igualdad 3-3 contra Australia. Las europeas, por su parte, lograron quedarse con el cuarto lugar del grupo, lo que les propició el último boleto a los cuartos de final, donde probablemente deban enfrentarse a Países Bajos, otra de las principales candidatas a la medalla dorada. Cayeron 2-1 ante España y 4-0 contra Australia, pero luego se recuperaron al vencer 2-1 a Sudáfrica y 5-2 a Estados Unidos.

A la espera del resto de los resultados de la jornada, lo que ya saben las dirigidas por Fernando Ferrara es que el choque por los cuartos de final será el lunes 5 de agosto. En caso de salir triunfadoras de este compromiso, las albicelestes jugarán las semifinales el miércoles 7.

Las Leonas superaron por 3-0 a Gran Bretaña (REUTERS/Anushree Fadnavis)

“Si no nos costara o sufrir no seríamos Argentina. Estamos contentas, hicimos una gran fase de grupos. Obviamente me quedé caliente por lo de Australia, porque fue 6 segundos, pero está bueno que nos pase ahora y no más adelante. Ahora viene lo más lindo, lo más duro. Se cierra un torneo y se abre otro. A tener mucha cabeza”, analizó Agustina Albertario, una de las referentes del plantel.

Valentina Raposo, una de las goleadoras del partido, advirtió: “Pensamos en nosotras, no nos fijamos en otros resultados. Tenemos que estar preparados para enfrentar lo que sea si es que queremos algo importante”. En una línea similar se manifestó la capitana Rocío Sánchez Moccia: “Ahora empiezan las finales, son los partidos más difíciles. Siempre buscamos pasar los cuartos. Creo que estamos preparadas para enfrentar lo que sea. El partido del lunes será decisivo para llegar a nuestro gran objetivo”.

Argentina, vigentes bicampeonas Panamericanas, vienen de ser medallistas de plata en Tokio 2020 (al igual que en Londres 2012 y Sídney 2000). Además se destacan las medallas de bronce en Atenas 2004 y Pekín 2008.

El entrenador Fernando Ferrara, por su lado, explicó en diálogo con TyC Sports: “Fuimos puliendo detalles, poniendo micro objetivos. Se vio una solidez importante. Empezamos de menor a mayor, hubo confianza con pelotas. Creo que es clave para lo que viene”.

“Veo que tenemos un equipazo y nadie es mejor ni peor que nosotros. Alemania y Bélgica también están muy bien. Si nos podemos cruzar con Países Bajos en la final, mejor. Pero no estamos pensando en eso”, concluyó.

