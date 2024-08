El desconsolado llanto de una figura de Las Leonas tras la derrota ante Países Bajos en los Juegos Olímpicos: “Estoy destruida”

Llanto de Agustina Gorcelany

Las Leonas perdieron 3-0 ante Países Bajos en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024 y quedaron en el camino rumbo al oro olímpico. Sin embargo, este viernes irán por la medalla de bronce ante el perdedor de la llave que enfrentará hoy a Bélgica y China. Tras la derrota, la capitana Rocío Sánchez Moccia dio una charla final en la cancha y Agustina Gorzelany no pudo contener las lágrimas durante una entrevista posterior.

“Tienen mucho para aprender. Esto sigue, para muchas sigue. Esto es el principio de un montón de cosas”, fue parte de la arenga de Sánchez Moccia, quien además fue abanderada de la delegación argentina junto a Luciano De Cecco, según permitió escucharse en la transmisión oficial.

Más tarde, entrevistada por TyC Sports, la capitana reflexionó: “Esto no se termina acá, esto es parte de. El camino hacia una medalla no es nada fácil, ningún partido fue fácil. Hoy estuvimos en una semifinal olímpica. Las Leonas parece que lo hacen fácil, pero no se llega siempre. Nos tocó enfrentar a Holanda, un rival al que por lo general lo encontramos en una final. Me quedo con que intentamos hasta el final, demostramos ser el equipo que queríamos ser todo el torneo”.

Y completó: “Ahora a levantar cabeza, hoy está permitido sacar esto de adentro, pero ya mañana a revisar lo que tenemos que hacer el viernes porque no es una cosa menor volver con una medalla”.

Gorzelany, evidentemente tocada en su moral por el contundente 3-0 en contra, no pudo contener las lágrimas frente a la cámara: “Estoy muy triste. No tengo palabras la verdad. Le pido disculpas a toda la gente. La verdad que es muy triste terminar de esta manera. Ya sé que no terminó, queda un partido más, pero la verdad que la ilusión era muy grande. Estoy destruida, necesito este día para descansar y despejar la cabeza porque realmente estoy muy dolida. No quiero hablar más la verdad”.

Sánchez Moccia (36 años) también se enfocó en la recuperación mental, al margen de la física, que deberán afrontar con el plantel de aquí al viernes: “Para nosotras no es lo mismo. Estamos todas convencidas de llevarnos una medalla, no es el color que queríamos, pero una medalla vale igual. Estar entre los cuatro mejores del mundo no es poca cosa. Ahora a levantar la cabeza y mirar para adelante porque hay mucho para crecer, queda mucho”.

Por otra parte, Agostina Alonso (otra de las capitanas) también se expresó luego de la dura caída con las neerlandesas: “Obviamente el torneo no terminó para nosotras, nos queda una final. No es la que vinimos a buscar, pero es la que nos toca. Nos queda un partido importantísimo que es por una medalla y vamos a hacer todo por llevárnosla. Es masticar un poco la bronca y pasar este momento. Acompañarnos entre todas, sin reproches a nada ni nadie”.

Respecto a la actuación del equipo dirigido por Fernando Ferara, Alonso analizó: “No hicimos el partido que habíamos planteado. Ellas supieron encontrar las rutas y fueron superiores, nos superaron. Ahora tenemos que bancarnos entre nosotras, para eso somos un equipo, esto nos va a fortalecer. Yo perdí muchas más veces de las que gané. Será una experiencia más. Hay que tranquilizar a las más chicas porque hoy masticaremos bronca, mañana a descansar y seguir porque nos queda una final más por delante”.