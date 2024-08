Germán Pezzella fue presentado como refuerzo de River Plate: enorme elogio a Gallardo y por qué el DT fue el responsable de su vuelta

Germán Pezzella volvió a River Plate luego de nueve años y su regreso se debe en gran parte al entrenador Marcelo Gallardo, quien lo dirigió en la etapa anterior y luego de una charla telefónica convenció al defensor de 33 años para el retorno. Este jueves el zaguero campeón mundial con la selección argentina fue presentado de forma oficial en el Estadio Monumental y habló de su segundo ciclo en el club de Núñez.

“Estar acá para mí es una emoción única. Este club a mí me dio todo. Siempre me dije a mí mismo que en el momento que lo sintiera iba a hacer todo lo posible para estar acá. Hoy me toca disfrutar de esto y acá estamos, preparados para arrancar de nuevo y ponerme esta camiseta. Ya no veo la hora de que pase”, comenzó el bahiense que debutó en River en 2011 y llega luego de ganar otra Copa América con la Albiceleste.

“Diría que desde el día que me fui de acá me imagino cómo va a ser volver a entrar a la cancha con toda la gente... Estoy seguro de que el sábado va a reventar”, agregó el ex jugador del Betis. En la entidad millonaria supo ganar cinco títulos (Torneo Final y Copa Campeonato 2014, Sudamericana 2014, Libertadores 2015, Recopa 2015) antes de partir al equipo español.

* El defensor confesó por qué se quebró al volver a pisar el Monumental

Aquella partida en julio de 2015 le impidió celebrar la Copa Libertadores obtenida por sus compañeros un mes después. Casi una década más tarde y luego de su etapa en el fútbol europeo que también incluyó la Fiorentina de Italia, el zaguero pegó la vuelta con hambre de gloria y reveló qué pasó para que arranque su segunda etapa en River Plate.

“Que yo esté de nuevo acá es producto del movimiento de un montón de gente. Les agradezco a cada uno de ellos porque también estuvieron en mi anterior etapa en el club. Marcelo (Gallardo) me llamó y yo estaba totalmente dispuesto. Fue el gran responsable de que yo esté acá sentado. Tiene el mismo hambre de gloria. A mi mismo me dije que iba a hacer todo lo posible para estar acá. Estoy para darlo todo de nuevo”, elogió en referencia al director técnico, que también regresó después de dos años y medio.

“No toqué el tema de los minutos con Marcelo. Él decidirá que es lo mejor para el fin de semana. Al que le toque estar en los partidos, sé que lo hará de la mejor manera. Me sorprendieron en los entrenamientos. La cancha seguro va a reventar”, aclaró sobre la posibilidad de que sea titular este sábado ante Huracán, el puntero de la Liga Profesional.

* El elogio de Pezzella a Gallardo

A la hora de dar detalles de su conversación con Napoleón, confesó: “Le fui sincero. Estaba compitiendo con Betis y, cuando frenara, me iba a parar a pensar en la mejor posibilidad para mi futuro. Tomar una decisión de este calibre también se hace junto a la familia. Con mi mujer y mis amigos, ya cuando faltaban detalles, no veíamos la hora de volver”.

Antes de su regreso, Pezzella igual supo pisar el césped del Monumental y fue en los partidos de la selección argentina. “Parece mentira que me toca volver nueve años después y con Gallardo como DT nuevamente”, apuntó.

Por último, sobre el choque por los octavos de final de la Copa Libertadores contra Talleres de Córdoba, indicó: “El objetivo es respetar la historia y filosofía del club. Se debe jugar bien, que la gente disfrute y ganar. Nada se consigue por tener solamente el escudo, aunque sea muy grande. Es trabajo diario para escribir la historia. Esa es la manera que conozco. Eso es lo que Marcelo siempre intentó y lo que me transmitió que es lo que quiere ir a buscar ahora”.