La continuidad de Julián Álvarez en el Manchester City ha sido uno de los temas más discutidos durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Las declaraciones del delantero argentino poniendo en duda su futuro y la reacción de su entrenador, Pep Guardiola, generaron un inesperado contrapunto. Y la situación del Araña cobró especial relevancia tras la eliminación de la selección argentina a manos de Francia en los cuartos de final, porque Atlético de Madrid y el PSG se baten a duelo por los servicios del ex River, de 24 años.

En una entrevista en la zona mixta tras la caída ante el elenco local, Álvarez fue consultado acerca de su porvenir. Y no dio mayores precisiones. “No sé la verdad. En estos días estuve más enfocado en el torneo. Ahora, en estos días descansaré, estoy tranquilo”, expresó en diálogo con TyC Sports. En las últimas horas, el periodista Gastón Edul comentó que el Colchonero, con Diego Simeone como DT, estaba dispuesto a ofrecer 60 millones de euros (USD 65 millones). Y el París Saint Germain elevaría esa crifa en la puja. Vale recordar, los Ciudadanos lo tasaron en 90 millones de euros (casi 100 de dólares).

Pero Pep Guardiola buscó darle un corte a las versiones con una declaración contundente tras la victoria del City 4-2 contra el Chelsea en un amistoso. “No hay novedades. Es jugador nuestro. No tengo nada que decir. Él volverá. Cuando lo haga, nos abrazaremos y lo felicitaré por la Copa América y los Juegos Olímpicos y comenzaremos a trabajar juntos”, subrayó.

Las especulaciones sobre su futuro iniciaron a finales de julio con unas declaraciones del delantero que hicieron ruido: “Cuando terminen los Juegos Olímpicos, me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí”. Incluso, marcó su disconformidad por no haber tenido rodaje en los duelos mpas trascendentes dek equipo en la Champions. “En algunos partidos importantes, cuando te toca estar afuera, a uno no le gusta. Al final, no te gusta quedarte afuera; querés ayudar”.

La respuesta de Guardiola no se hizo esperar durante la pretemporada de los Ciudadanos: “Leí que se lo va a pensar. Ok, piénsalo… Luego nos informará lo que quiere hacer. Cuando terminen los Juegos Olímpicos, su agente llamará a Txiki (Begiristain, director deportivo del equipo) y veremos qué pasa”, planteó el ex DT del Barcelona. “Julián jugó mucho. ¿Quiere más? Está bien. Por eso... Piénsalo. Y cuando lo piense, nos informará. No estamos pensando en sustituirlo”, ratificó.

Fue ahí que Álvarez se vio obligado a bajar el perfil ante la bola de nieve que se había creado alrededor de sus palabras. “Estoy muy contento y feliz en el City. Confiaron en mí desde el primer día, estoy agradecido”, le comentó a TyC Sports.

Por otro lado, pese al tropiezo, el punta se mostró orgulloso de la determinación de pedirle permiso a su club para que le permitiera jugar los Juegos Olímpicos con la selección argentina: “No me arrepiento, era algo que quería, tomé la decisión y el cuerpo técnico confió en mí. Estoy muy agradecido a Javier (Mascherano) por la oportunidad.” Además, expresó su frustración por no haber podido firmar el grito que el equipo necesitaba. “Estoy con bronca por no poder darle al equipo lo que nos faltó: el gol. Pero estoy orgulloso porque nos entregamos hasta el final, creamos un montón de situaciones, fuimos de menos a más en el torneo. Nos quedamos con eso. Hay presente y futuro en la Selección”, concluyó.