La dolorosa caída que sufrió una gimnasta brasileña antes de ganar la histórica medalla en París: “Mi ojo sangraba y no entendía nada”

La caida de una atleta brasileña y su lesión en la ceja

Se vivieron momentos de tensión en los Juegos Olímpicos de París 2024, después de que la gimnasta brasileña Flavia Saraiva sufriera un accidente durante el calentamiento previo a la final de gimnasia artística por equipos. El episodio generó gran preocupación en Brasil y entre los aficionados a la gimnasia, quienes vieron peligrar la participación de una de las principales figuras del equipo.

Todo ocurrió poco antes de que Brasil alcanzara un hito histórico al ganar la medalla de bronce por equipos, la primera en esta disciplina para el país y para Sudamérica. Saraiva estaba practicando en las barras asimétricas en el Palais Bercy cuando se cayó y se golpeó la ceja. El golpe dejó a la gimnasta desorientada y sangrando. “No podía ver, sangraba. Dije, ‘chicos, ¿dónde estoy?’ Entonces dije, ‘¡está sangrando, está sangrando!’. Me puse la mano en la cara y me sangraba el ojo, no entendía nada”, relató Saraiva sobre esos momentos de confusión y dolor pero ya con la medalla colgando del cuello.

Saraiva, de 25 años, explicó además que “creo que mi rodilla me golpeó el ojo cuando tropecé. Cuando me di cuenta, estaba en el suelo, acostada con la rodilla en la cara. No es la primera vez que me pasa. Somos guerreras“. Tras el accidente, fue atendida por los médicos del equipo, quienes le aplicaron un vendaje en el área de la ceja derecha. Afortunadamente, la rápida intervención médica permitió que la atleta se recuperara a tiempo para competir.

El coraje y la resiliencia de Flavia Saraiva fueron determinantes para que el equipo brasileño, integrado además por Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira y Júlia Soares, lograra una actuación memorable. Con una puntuación total de 164.497, Brasil se posicionó en el tercer lugar, superando por estrecho margen a Inglaterra, que obtuvo 164.263 puntos. Solo fueron superadas por Italia, con 165.494 puntos, y por el poderoso equipo de Estados Unidos, liderado por Simone Biles, quienes alcanzaron una puntuación de 171.296.

La brasileña se golpeó el rostro durante una pasada en barras

La legendaria atltea estadounidense sumó así su octava medalla olímpica, la quinta de oro, tras las cuatro que ganó en Río 2016: oro por equipos, oro en el concurso completo individual, oro en salto, oro en suelo. Cabe detacar que el equipo defensor del título, Rusia, no compite en París por sanción. En Londres 2012 y Río 2016 también ganó Estados Unidos.

Este logro representó un momento histórico para Brasil y Sudamérica en la gimnasia artística, ya que es la primera vez que un equipo de la región sube al podio en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos. El equipo brasileño mostró una gran fortaleza y determinación, remarcando el avance y desarrollo de la gimnasia en la región.

Flavia Saraiva, en particular, tuvo una participación destacada en las diferentes pruebas a pesar de su accidente. Obtuvo una puntuación de 13.666 en barras asimétricas, 13.433 en viga, 13.533 en suelo y 13.900 en salto. Estos puntajes reflejaron no solo su talento, sino también su capacidad para sobreponerse a la adversidad y contribuir decisivamente al éxito de su equipo.

En sus terceros Juegos Olímpicos, Flavia Saraiva ha consolidado su posición como una de las principales figuras de la gimnasia brasileña y sudamericana. Con 25 años, su mejor resultado previo en unas Olimpiadas había sido un quinto puesto en la competición de viga en Río 2016, pero ahora ha alcanzado el soñado podio olímpico.

Flavia Saraiva, se quedó con la medalla de bronce en quipos con Brasil (AP)