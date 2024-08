La controversia en torno al dopaje que pone a los nadadores de China bajo la lupa en los Juegos Olímpicos de París 2024

Yufei Zhang, una de las nadadoras chinas cuestionadas (REUTERS/Ueslei Marcelino)

La natación china ha entrado en el ojo de un huracán de controversias tras recientes revelaciones sobre casos de dopaje, generando inquietudes dentro del mundo deportivo. Zhang Yufei, apodada la “reina del estilo mariposa” de China, ha sido el centro de este debate, a pesar de sus logros en los Juegos Olímpicos de París 2024. Según reportes del New York Times y la cadena pública alemana ARD, casi la mitad del equipo chino que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, incluido Zhang, dio positivo en pruebas de dopaje meses antes de la competición.

El reciente escándalo resurgió con fuerza esta semana cuando la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) reconoció otro caso en 2022, donde dos nadadores chinos dieron positivo por metandienona, un esteroide anabólico prohibido. Aunque fueron suspendidos provisionalmente, la Agencia Antidopaje de China (CHINADA) los absolvió, argumentando que los resultados positivos provenían de carne contaminada, explicó AMA en una declaración obtenida por CNN.

La narrativa de Zhang abarca dos victorias de bronce en las primeras 72 horas de los Juegos de París, pero su participación fue empañada por la sombra del dopaje, una cuestión que no ha sido olvidada ni por sus fanáticos ni por el público en general. “Me siento muy agraviada”, declaró Zhang, negando vehementemente haber utilizado sustancias prohibidas. Sin embargo, el estigma persiste, según mencionó The New York Times en su cobertura.

Zhang ganó el bronce en los 100m mariposa y 400m libres en París 2024 (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

En 2021, la AMA no apeló la evaluación de la CHINADA respecto a la trimetazidina, un fármaco para el corazón prohibido que se descubrió en las pruebas de algunos nadadores, incluida Zhang. La CHINADA había atribuido esos resultados a una contaminación por un restaurante del hotel. Sin embargo, las críticas hacia el sistema antidopaje han aumentado. Travis Tygart, director de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, arremetió contra la AMA, acusándola de velar la situación y socavar los Juegos Olímpicos.

El problema no es reciente ni aislado. Desde el asunto de 2021, voces prominentes en el ámbito deportivo han expresado preocupación sobre la transparencia y la justicia en el sistema antidopaje. Las revelaciones recientes, que involucran a un nadador dentro del equipo chino en París, como informó el New York Times, renuevan las dudas acerca de la presencia de sustancias prohibidas debido a la contaminación alimentaria. El caso del esteroide metandienona en particular, mencionado por la AMA, sigue siendo controvertido.

En China, la percepción del público refleja una mezcla de indignación y apoyo. Las redes sociales, como la plataforma Weibo, se llenaron de mensajes solidarios hacia Zhang tras su tercer puesto en los 100 metros mariposa. La constante vigilancia antidopaje a la que han sido sometidos los nadadores chinos ha sido criticada. Según World Aquatics, los nadadores chinos han experimentado más pruebas que cualquier otro grupo, con un promedio de 21 pruebas por nadador desde enero de 2023, en comparación con los seis exámenes a los nadadores estadounidenses y cuatro a los australianos.

La china Zhang Yufei, medallista de bronce, aparece en el podio con las estadounidenses Gretchen Walsh (izquierda) y Rorri Huske, el domingo 28 de julio de 2024, en los Juegos Olímpicos, en Nanterre, Francia (AP Foto/Bernat Armangue)

Pan Zhanle, quien ganó el oro en los 100 metros libres, mencionó que se le realizaron más de 20 pruebas recientemente. “No sentí diferencia alguna en mi rendimiento”, comentó. No obstante, Gao Min, un influyente ex campeón olímpico de saltos, y el nutricionista del equipo, Yu Liang, expresaron que la intensa programación de pruebas podría estar perjudicando al equipo chino.

El contexto para la polémica se amplía al ámbito geopolítico, donde la AMA ha destacado su posición en medio de tensiones entre superpotencias, haciendo referencia al pulso con la Agencia Estadounidense de Antidopaje. Según CNN, CHINADA criticó la más reciente cobertura mediática por distorsionar los hechos y apuntó que la contaminación de la carne con sustancias prohibidas es un fenómeno recurrente a nivel global.

El controvertido escrutinio al que se ha sometido el equipo chino pone en primer plano las tensiones dentro del deporte internacional y las medidas adoptadas para garantizar una competencia justa. En medio de esta controversia, la voz de Zhang y el respaldo de sus compatriotas resaltan la complejidad de asegurar la integridad en el deporte. Mientras se investigan estos casos y se implementan regulaciones más estrictas, el diálogo sobre la transparencia y equidad en el ámbito competitivo mundial continúa más vigente que nunca.

Con información del New York Times, ARD y CNN