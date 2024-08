La escena más esperada: el momento en el que Maligno Torres se colgó la medalla dorada y sonó el himno argentino en los Juegos Olímpicos de París 2024

El deporte argentino sumó su primera medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 y tuvo como protagonista al rider José Maligno Torres. El ciclista de 29 años realizó una pasada extraordinaria en la final de BMX freestyle, lo que lo ubicó en lo más alto del podio por delante del británico Kieran Darren Reilly y el francés Anthony Jeanjean.

El argentino, que había quedado séptimo en el clasificatorio del martes, salió a la pista de La Concorde 2 decidido a dar un golpe histórico y en su primera pasada ya sumó el puntaje que lo convertiría en el medallista de oro, pero también en la numeración más alta de esta disciplina que tuvo su estreno en Tokio 2020 con el título del australiano Logan Martin.

Maligno puede decir que realizó la mejor actuación olímpica del freestyle hasta el momento con esa primera pasada de 94.82 que lo terminó convirtiendo en el medallista dorada en París 2024. Martin había hecho 93.30 para ser campeón en Tokio 2020.

En este caso, detrás del argentino se ubicó el británico Reilly con una muy buena aparición de 93.91 (en la segunda salida) que incluso superó a su gran primera Carrera en la final donde hizo 93.70. El tercer lugar fue para el local Jeanjean, que falló en la pasada inicial (apenas un 3.22) pero se redimió con un 93.76 en la Carrera 2 para terminar adueñándose de la presea de bronce. Fue el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el encargado de colgarle la medalla al ganador de la disciplina.

Argentina no ganaba una medalla dorada desde Río 2016 (Foto: Reuters/Esa Alexander)

“Honestamente desde que llegué, del primer día tenía mucho miedo de lo que iba a pasar. No había competencia más importante en todo el planeta que ésta y sabía que tenía que morir acá”, declaró ante TyC Sports el atleta argentino minutos después de su gesta en París.

Es la primera medalla dorada para el país desde Río 2016, ya que en Tokio 2020 la delegación albiceleste conquistó una de plata (Las Leonas) y dos de bronce (selección masculina de vóley selección masculina de rugby 7) pero no había trepado a lo más alto de podio a ningún deportista. “En las primeras prácticas tuve muchas caídas importantes. Cuando ví las rondas de los atletas y quedaba la última del inglés, por dentro dije ‘chau, tengo la medalla de oro’. No puede ser lo que está sucediendo, todavía no lo creo. Estoy aguantando todos los sentimientos”, reconoció el corredor argentino luego de sumar la conquista para el país.

"No había competencia más importante en todo el planeta que ésta y sabía que tenía que morir acá", dijo Maligno Torres (Foto: Reuters/Esa Alexander)

Es la segunda presencia del BMX freestyle en unos Juegos Olímpicos tras lo sucedido en Tokio 2020 (que se celebraron en 2021 por la pandemia): el australiano Logan Martin quedó por entonces con la dorada en la especialidad, seguido por el venezolano Daniel Dhers y el británico Declan Brooks, quienes se colgaron la medalla plateada y de bronce respectivamente.

Hay que tener en cuenta que Argentina volverá a tener actividad este jueves en BMX, pero en la edición racing con Gonzalo Molina disputando la Serie 3 de los cuartos de final a partir de las 15.00 con el objetivo de clasificar a las semifinales del viernes 2 de agosto, día en el que también se repartirán las medallas de esta categoría. El país ya tuvo un representante en Tokio 2020 en esta disciplina, con Nicolás Torres, quien llegó hasta las semifinales de una actividad que tuvo al neerlandés Niek Kimmann como medallista de oro, pero que contó con el destacado bronce del colombiano Carlos Ramírez.