La emoción de Maligno Torres tras ganar la medalla dorada en París 2024: “No hay competencia más importante en el planeta”

En el séptimo día de competencia de los Juegos Olímpicos de París 2024, Argentina logró su primera medalla gracias a José Maligno Torres, quien se quedó con el primer puesto y la presea de oro en la categoría BMX freestyle en La Concorde 2 después de alcanzar una puntuación de 94.82 en su primera pasada.

Tras imponerse en París, subir al podio, colgarse la medalla y sentir cómo el himno argentino sonaba en todos los parlantes del recinto, el rider argentino de 29 años dio sus primeras declaraciones como campeón olímpico: “Honestamente desde que llegué, del primer día tenía mucho miedo de lo que iba a pasar. No había competencia más importante en todo el planeta que ésta y sabía que tenía que morir acá”.

“En las primeras prácticas tuve muchas caídas importantes. Cuando ví las rondas de los atletas y quedaba la última del inglés, por dentro dije ‘chau, tengo la medalla de oro’. No puede ser lo que está sucediendo, todavía no lo creo. Estoy aguantando todos los sentimientos”, añadió.

“Toda la vida competimos con mi hermano. Estaba acostumbrado a viajar con él. Al estar los dos nos distraíamos y la pasábamos bien. Ya cuando me lo quitó la vida con respecto a la lesión que padeció en la espalda, viajar solo no era lo mismo hasta que lo pude asimilar”, explicó sobre los momentos que compartió con Francisco hasta que abandonó el deporte por las lesiones.

“Empezamos como siempre, apasionados y disfrutando lo que hacemos. De repente comenzamos a competir y a sentir que esto se volvía de manera profesional. Cuando se hizo olímpico empecé a sentir el cambio de deportista a atleta, que honestamente es muy difícil. Cuando veo a los rivales me doy cuenta dónde estoy y es un privilegio verlos”, sentenció el cordobés en diálogo con TyC Sports

Torres consiguió la primera medalla para Argentina (Reuters)

“Fue una de las travesuras más grandes (sonríe). Hoy logramos el objetivo que era el más difícil. Hoy se pudieron alinear las cosas que veníamos esperando, porque hace mucho tiempo que venimos compitiendo y nos cuesta demasiado, pero hoy se logró”, afirmó Maligno en declaraciones a la Televisión Pública.

“Quiero meterle presión a los atletas, quería que ellos sintieran que yo también soy parte de los Top aunque yo no me siento así. Hoy logramos el objetivo de presionar mucho y ellos tuvieron que salir a morir. Lo ganamos bien creo yo. En el momento que me puse más contento fue cuando pasó el australiano, que no superó mi ronda, ahí dije ‘listo, no puedo creer tener la medalla’. Después cuando ya vi al inglés que no había hecho una performance fuerte dije ‘listo’”, añadió.

“No hace falta ni decir que me siento un argentino, sangre pura. Estoy muy feliz de lo que está sucediendo. Yo vine con un objetivo de entrar a las olimpiadas y luego entrar a las finales, con eso mi trabajo ya estaba hecho. Pero bueno, una vez en las finales el objetivo cambió a querer llevar una medalla que para mí era muy difícil”, remarcó antes de abandonar la zona de entrevistas.

En su primera carrera, Torres firmó un 94.82 que lo dejó delante de todos los que aparecieron en la pista por amplia ventaja. Y sería también el número de la alegría para el país, pero todavía faltaba mucho por delante. El australiano Logan Martin, el francés Anthony Jeanjean y el norteamericano Marcus Christopher sufrieron caídas en sus primeras pasadas, lo que puso más suspenso a una resolución que dominaba el argentino en lo más alto.

La segunda aparición de Maligno fue limpia, lo que le dio un 92.12. Pero como su primera intervención fue superior, quedó registrado el puntaje de 94.82 como marca a batir.

El norteamericano Justin Dowell firmó un 93.11 en su segunda performance, por lo que la pelea del oro quedó mano a mano entre el argentino y el británico. Kieran Darren Reilly, quien ya tenía asegurada la plateada por su pasada inicial, salió a la pista con la posibilidad de arriesgar para superar al Maligno Torres. Finalmente mejoró su cifra inicial, pero el 93.91 sólo le alcanzó para posicionarse en el segundo peldaño del podio. el francés Anthony Jeanjean quedó tercero después de llegar a 93.76 en su segunda pasada.

Maligno Torres, que también había ganado la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en 2023 (Además de dos en los X Games, oro en 2023 y bronce en 2019), aprovechó para hablar con sus familiares a través de una videollamada tras conocer los resultados finales: “Gracias familia, lo importante es que salimos vivos, tenía mucho miedo a lesionarme. Ahora voy a volver con la medalla”. “Sabes muy bien por todo lo que tuve que pasar. Las lesiones y todo, pero por suerte estoy acá. Estoy muy feliz, muy contento. Vine con mucho miedo porque sabía que tenía que matar o morir acá”, agregó.

Nacido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, José se mudó junto con su familia a Argentina a los 11 años. Instalados en la provincia de Córdoba, descubrió su pasión por los deportes extremos y la bicicleta después presenciar un truco espectacular en BMX que cambiaría su vida a los 14. “Una tarde fuimos a patear la pelota al Parque de las Naciones y de casualidad vimos a lo lejos a un tipo que más tarde pasaría a ser nuestro amigo, haciendo un flair, un giro en 180 grados hacia atrás. Ver eso fue muy loco, nos generó una adrenalina muy rara”, compartió José en una entrevista con Biciclub.

De esta manera, en su debut olímpico, José Torres se alzó con el primer lugar en París 2024, siendo la primera medalla para el país en la historia de esta disciplina y la primera presea en esta edición. Al mismo tiempo, también fue la primera de oro desde Río 2016.

Declaraciones José Maligno Torres tras ganar el oro