El show de trucos del argentino José Maligno Torres para clasificar a la final del BMX freestyle en los Juegos Olímpicos

Los espectaculares trucos de Maligno Torres en los Juegos Olímpicos de París. El ciclista argentino está en la final del BXM freestyle

Argentina tendrá una nueva chance de subirse al podio en los Juegos Olímpicos de París 2024 esta vez con el ciclista José Maligno Torres Gil como protagonista. El corredor de 29 años promedió un 86.66 en la serie 1 del clasificatorio de BMX freestyle y sacó el boleto a la definición por las medallas. En La Concorde 2, obtuvo un 86.24 en su primera pasada y un 87.08 en la segunda para ubicarse tercero en su tanda.

El británico Kieran Darren Reilly promedió el puntaje más alto (91.21) en la tabla general, seguido del estadounidense Marcus Christopher (89.48). Tercero finalizó el australiano y campeón olímpico en Tokio 2020 Logan Martin (89.39). Maligno Torres Gil concluyó séptimo en las posiciones (86.66), asegurando el pase a la final por las medallas, ya que los 9 mejores puntuados clasificaron a la última ronda de la prueba.

En el cuarto puesto se metió Justin Dowell (89.07), relegando al francés Anthony Jeanjean (87.58), al japonés Rimu Nakamura (87.03), al brasileño Gustavo Batista de Oliveira (85.79) y al letón Ernest Zebolds (84.94). Quedaron eliminados el canadiense Jeffrey Whaley (78.51), el croata Marin Rantes (76.29) y el sudafricano Vincent Leygonie (75.85). “Estoy muy contento por estar en mi primer Juego Olímpico, era difícil llegar a la final y sabía que no podría fallar. Me sentí bien, tengo un problemita respiratorio, estaba asustado al principio, pero me siento preparado físicamente pese a los golpes que tuve el primer día. Vamos a hacer el mejor trabajo posible”, afirmó el deportista nacido en Bolivia y nacionalizado argentino.

La final por las medallas de esta disciplina se dará este miércoles 31 de julio desde las 9.44 de Argentina. Es la segunda presencia del BMX freestyle en unos Juegos Olímpicos tras lo sucedido en Tokio 2020 (que se celebraron en 2021 por la pandemia): el australiano Logan Martin quedó por entonces con la dorada en la especialidad, seguido por el venezolano Daniel Dhers y el británico Declan Brooks, quienes se colgaron la medalla plateada y de bronce respectivamente.

Torres quedó tercero en la serie 1 (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)

La historia del Maligno Torres Gil y su pasión por el BMX

José Torres Gil nació en en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, junto a su hermano mellizo Francisco. Se trasladó junto a su familia a Argentina a los 11 años de edad y se instaló en la provincia de Córdoba, donde encontró su pasión por los deportes extremos y la bicicleta. Al llegar a la ciudad serrana, el Maligno y su hermano descubrieron el fútbol y aprovecharon la oportunidad para hacer nuevos amigos mediante este deporte. Sin embargo, fue a los 14, cuando la vida de José experimentó un giro inesperado que lo llevó a un camino diferente.

Un día, mientras los hermanos Torres Gil jugaban al fútbol en un parque de Córdoba, se toparon casualmente con un joven realizando un truco en una bicicleta BMX que les dejó marcados. “Una tarde fuimos a patear la pelota al Parque de las Naciones y de casualidad vimos a lo lejos a un tipo que más tarde pasaría a ser nuestro amigo, haciendo un flair, un giro en 180 grados hacia atrás. Ver eso fue muy loco, nos generó una adrenalina muy rara”, contó el deportista olímpico en una entrevista con Biciclub.

Aunque aquella tarde solo observaron al joven, el encuentro sembró una semilla de interés que germinaría en meses posteriores. En poco tiempo, los hermanos Torres Gil comenzaron a practicar en serio, experimentando con nuevas piruetas y trucos en BMX freestyle. Los primeros años de este nuevo deporte no fueron fáciles para ellos, ya que debieron compartir una única bicicleta y afrontar múltiples reparaciones debido al uso constante, tuvieron que superar numerosos obstáculos técnicos. Sin embargo, su determinación y pasión los mantuvieron en el camino.

Entre los 16 y los 22 años, José y Francisco comenzaron a competir de manera formal en torneos de BMX freestyle. La carrera de Francisco se interrumpió de manera abrupta debido a una lesión en la espalda, derivada de una acumulación de golpes y la escoliosis, lo que lo obligó a retirarse del deporte. José tuvo que continuar solo su viaje en el BMX.

José Torres Gil realiza uno de sus trucos en Plaza de la Concordia durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Maligno se clasificó a la final (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

A pesar de las adversidades, el Maligno Torres Gil alcanzó logros notables. En 2017, ganó el Campeonato Nass Pro Park, consolidándose como una figura prominente en la disciplina. Dos años después, en 2019, obtuvo su primera medalla en los Juegos Panamericanos de Lima con una de plata.

El año 2023 fue crucial para su carrera. En julio, se convirtió en el primer argentino en conseguir una medalla de oro en los prestigiosos X Games, al imponerse en la prueba de Park de BMX freestyle en el certamen celebrado en California, Estados Unidos. Este lauro marcó un hito histórico tanto para él como para el deporte en Argentina.

Meses después, Torres Gil continuó cosechando éxitos al obtener la última medalla de oro de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Este triunfo fue especialmente significativo, ya que aseguraba su lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Hasta las últimas instancias tuvo que esperar para obtener su cupo olímpico, ubicándose en el 12º lugar en la clasificación general de las Series de Clasificación Olímpica y consiguiendo su cuota gracias a una reasignación de plazas por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

En una entrevista detallada con Biciclub, José compartió cómo esos primeros años moldearon su carácter y definieron su rumbo. “Los primeros pasos siempre son difíciles, pero cuando encuentras algo que realmente te apasiona, las adversidades se convierten en retos que te fortalecen”, expresó. La vida del ciclista también pone en relieve la importancia del apoyo familiar y comunitario. Aún cuando la economía familiar no era suficiente para comprar dos bicicletas, los hermanos nunca dejaron que eso los detuviera. “Nos turnábamos para practicar. Uno observaba mientras el otro montaba. Y así, aprendíamos también del error del otro”, narró José, subrayando la colaboración y el aprendizaje mutuo que compartía con su hermano Francisco.

El argentino José Torres Gil en acción durante su actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024 (REUTERS/Esa Alexander)