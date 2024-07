La lección de vida de Isgró pese a la derrota de Los Pumas ante Francia en los Juegos Olímpicos: “Me llevo algo mucho más lindo que una medalla”

La palabra de Rodrigo Isgro tras la caida de Los Pumas ante Francia

Los Pumas 7s cayeron 26-14 ante Francia en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024 y jugarán por del quinto al octavo puesto el sábado 27 de julio ante los All Blacks. Luego de la dura caída en Saint-Denis, los jugadores argentinos expresaron sus sensaciones desde el campo de juego y Rodrigo Isgró dejó una reflexión valiosa, más allá de perder un duelo eliminatorio.

Isgró, quien volvió a jugar como titular tras la suspensión y marcó uno de los tries de Los Pumas, se explayó tras la derrota ante Francia. “Realmente estoy muy contento, pude entrar a la cancha, en un Juego Olímpico. Tengo un equipo que me acompañó en todo momento, que me apoyó desde el día 1 y eso no tiene precio. Eso es mucho más que ganar un partido. Teníamos muchas ganas de salir con la medalla de oro, pero ningún resultado me va a cambiar lo que vivimos con este equipo”, dijo en declaraciones a TyC Sports.

“Me llevo algo mucho más lindo que una medalla, la amistad, el respeto, la solidaridad... No se dan una idea la cantidad de esfuerzo que hicieron estos chicos para estar acá. Nos apoyamos todo el tiempo, estoy orgulloso, entramos a la cancha y representamos a nuestros clubes, familia y toda la Argentina”, completó con una valiosa lección de vida.

Por su parte, el capitán del equipo, Santiago Álvarez, expresó: “Veníamos con una ilusión muy grande, no por cómo nos sentíamos, sino por lo que veníamos haciendo durante el año. Estaba dentro de las posibilidades, regalamos el primer tiempo y en un cuartos de final no podemos hace esto”, comenzó a analizar.

Luego, completó: “Estamos Muy tristes porque estábamos esperando esto hace cuatro años. Me quedo con lo que hizo el equipo en estos cuatro años, es todo muy nuevo para nosotros. Terminamos primeros en la temporada, lo de Rodri (Isgró), la lesión de Moneta... No son excusas, pero vamos a estar tristes, amargados y hay que seguir peleando por el equipo: Los Pumas 7 van a seguir consiguiendo cosas”.

Por último, el técnico del seleccionado argentino, Santiago Gómez Cora también hizo una valoración de lo vivido en el día, que se completó con dos derrotas (Australia y Francia). “Tengo el privilegio y la responsabilidad de dirigir al seleccionado y ver Seven todo el día que es lo que me apasiona. Cuanto más grande la ilusión, la caída más dura”, reflexionó.

El orientador de Los Pumas 7s valoró el crecimiento del deporte: “El rugby está en una cita olímpica y llenar estadios es un esfuerzo muy grande. Es un aprendizaje que cuando sos candidato es más difícil, pesa más la pelota y hay que aprender de eso. Fue una temporada larga y llegamos tocados a un Juego Olímpico, que es lo más importante. Somos nuevos, tenemos una medalla encima, fuimos candidatos. Luego, se gana y se pierde, duele un montón. Hay que aprender a jugar estas instancias”.

