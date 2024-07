El épico triunfo de una tenista argentina: abandonó una final lesionada en su mano izquierda, jugó sólo con la derecha y a los 7 días ganó un torneo

Luisina Giovannini es una cordobesa de tan sólo 17 años que compite en los torneos ITF

Luisina Giovannini es una cordobesa de tan sólo 17 años que compite en los torneos ITF, coordinados y organizados por la Asociación Argentina de Tenis en el país. Su juego llamó la atención y el área de Desarrollo comenzó a seguirla de cerca, para hacerla debutar este año en la Selección Argentina de Tenis femenino en la Billie Jean King Cup, disputada en Colombia. De esta manera, se convirtió en la jugadora más joven en representar al país en esta competencia.

En las últimas dos semanas, “Lulu”, fue la protagonista de una historia de improvisación y superación en las competencias que se realizaron en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires. El domingo 14 de julio ingresó a la cancha a disputar la final del torneo, en búsqueda del título y de los puntos que el W15 otorgaba. Del otro lado de la red se encontraba la finalista Junior de Roland Garros, la peruana Lucciana Pérez Alarcón, por lo que podría representarle un encuentro cerrado, pero su dedo pulgar de la mano izquierda le permitió tan sólo jugar el primer set y, después de caer 7-5, decidió no continuar.

Para Giovannini la compleja situación no culminaba ahí, porque, al día siguiente debía jugar en el W15 Luján II y sabía que su dedo no se recuperaría en 24 horas. Necesitaba, cuanto menos, kinesio y recuperación.

Si bien Luisina es diestra, al revés lo golpea con las dos manos y la lesión no le permitía tomar la raqueta con la mano izquierda. El dolor le impedía efectuar el golpe. Luego de conversar con sus padres y con su entrenadora, la ex tenista profesional Gabriela Mosca, decidieron intentarlo utilizando el ejemplo Del Potro: competir jugando el revés a una mano.

Con una férula protegiendo el pulgar, y tomando toda la mano, ingresó a la cancha para ver qué pasaba, pero con mucha confianza. Así fue ganando partido tras partido hasta llegar, nuevamente, a la definición, siete días después.

Con sus padres, Estela Maris y Edgardo, en la tribuna, el domingo, Luisina volvió a tener red de por medio a Lucciana Pérez Alarcón, como una semana antes, cuando se había retirado en la final. Pero esta vez, el dolor había decaído, aunque seguía golpeando el revés de la forma en que no estaba acostumbrada. “Traté de adaptarme lo más que pude. Sabía que iba a ser difícil jugar con una sola mano, pero sentía que tenía chances de jugar con mi slice y salimos a la cancha”, comentaba la cordobesa.

Al primer set lo comenzó jugando con muchas dudas, que parecía dejar entrever una rápida victoria de la tenista peruana. Sin embargo, a partir del segundo set, transformó su confianza en games a favor y terminó venciendo por 1-6, 6-2 y 6-4, consagrándose campeona del W15 Luján II, su segundo título ITF, luego de haber conseguido el anterior en su tierra, Córdoba.

“La verdad es que no entrené nada el slice, me sale natural. No fue fácil adaptarme, pero era la única opción que me quedaba si pretendía jugar. Y yo, sea como sea, quería jugar esta semana y aprovechar los torneos que se hacen acá, en Argentina. Había que adaptarse y algún revesito también salió -comenta con una sonrisa en los labios-, así que muy contenta”, explicaba Luisina, luego del triunfo.

Posteriormente, y junto la mexicana Marian Gómez Pezuela, Giovannini también se quedaría con el título en dobles, al derrotar a la dupla peruana Romina Ccuno-Lucciana Pérez Alarcón, por 6-0 y 6-2.

“Lulu” vive en Rosario desde hace seis años, cuando debió dejar su Coronel Moldes natal, acompañada de sus padres, pero sin sus dos hermanos mayores, “porque entendíamos que era la única forma en que podía progresar”, explicaba la tenista argentina, en otro gesto de adaptación a las circunstancias.

Giovannini está inscripta para jugar el torneo en Los Lagartos, Pilar, que comienza la próxima semana, y, posteriormente, en Chacabuco, En ambos ingresa de manera directa y su intención, nuevamente, es jugar y aprovechar los torneos que se juegan en Argentina. Un detalle no menor, cuando se piensa en el presupuesto, viajes, distancia y las posibilidades que se brindan jugando en casa.