Los Pumas Seven: cómo llegan a París y qué se juega el equipo que lidera Santigo Gómez Cora

El equipo en París

Sin dudas será el cierre de una etapa dorada para el rugby argentino. Dorada como la esperanza de este plantel, que viene a luchar por una medalla para cerrar un ciclo perfecto para el Seven argentino.

Allá por 2016, cuando el rugby volvió a los Juegos Olímpicos, la Argentina se quedó muy cerca, en la puerta de pelear por una medalla. En los Cuartos de Final, con el partido 0 a 0, el equipo dispuso de un penal, lejos, pero recto a los palos. En el rugby de Seven las patadas se hacen de drop, de sobrepique, para aquellos que no frecuentan este deporte. Gastón Revol, uno de los líderes de aquel plantel y del actual (que se retirará en Paris luego de una notable carrera) falló en la ejecución. En tiempo suplementario y con un try en muerte súbita, Gran Bretaña accedió a las semifinales, y nos ganó 5 a 0. La Argentina fue sexta y se quedó masticando bronca y a la espera de una nueva oportunidad que llegaría en Tokio 2020.

La pandemia atrasó todo y los Juegos volvieron a hacerse, pero en 2021, y con las restricciones sanitarias que prohibieron la asistencia del público. La Argentina se tomó revancha, en una gran actuación se llevó la Medalla de Bronce al derrotar, en el partido final por esa medalla a Gran Bretaña, por 17 a 12, con un tal Marcos Moneta como tryman del torneo, con seis conquistas. Gastón Revol, otra vez fue protagonista, esta vez en los Cuartos de Final. El capitán, al minuto de juego, tackleó a destiempo a un jugador sudafricano y lo expulsaron. Los Pumas se quedaron con seis jugadores y tras esa jugada empezaron perdiendo el partido. Jugar con uno menos es dar una gran ventaja y casi imposible para esta especialidad, y mucho menos por espacio de los 14 minutos para quedarse con la victoria. Sin embargo, los argentinos lo jugaron con inteligencia, ganaron y se llevaron uno de los partidos más recordados de los últimos tiempos.

De allí en más fue la construcción de un nuevo equipo. Con muchos de los mismos que tantas derrotas habían digerido. Con otros nuevos que se fueron acoplando. Así nació un grupo que se convirtió en una familia. Que se forjó en las derrotas y se hizo cada vez más fuerte cuando empezaron a llegar las victorias. Algo así como el proceso de Lionel Scaloni con la selección argentina. Así fue como a fuerza de títulos al equipo se lo llamó la “Gomezcoreta” en clara alusión a la “Scaloneta”.

Santiago Gómez Cora, entrenador del equipo. Crédito: Mike Lee - KLC

Se empezaron a acumular los títulos en el Circuito Mundial hasta llegar a ser el número 1 del ranking. Los Pumas 7s ganaron la última Serie Mundial hasta el punto de ser respetados y considerados como máximos favoritos en Paris 2024

El equipo por sobre los nombres. En los últimos años la Argentina tuvo a dos de sus jugadores galardonados como los mejores del mundo en la especialidad, distinción que se entrega en los World Rugby Awards.

Marcos Moneta fue elegido en el año 2021 y Rodrigo Isgró en el 2023, distinción que recibió tras jugar el Mundial de Francia en el equipo de XV de Los Pumas, en la lujosa Opera Garnier, en el corazón de París. Ellos dos, curiosamente, también fueron protagonistas en los últimos meses y no por sus logros dentro de la cancha.

Moneta era tryman y figura del Circuito, hasta que en Hong Kong sufrió la fractura del peroné en la primera jugada del debut, situación que puso en duda su participación en estos Juegos. De allí en más, “El Rayo” emprendió una verdadera carrera contra el tiempo. La recuperación lo hizo llegar a Francia, aunque todavía no volvió a jugar un partido oficial con la camiseta de los Pumas Seven. Regresará, nada menos que en estos Juegos.

Rodrigo Isgró, fue otra de las grandes figuras del Circuito. En la Finalísima de Madrid, en una de las últimas pelotas del partido cuando el Oro ya era para Francia, cometió una infracción que le valió la tarjeta roja. El Comité Disciplinario de World Rugby fue tan severo como lapidario. No contempló la buena conducta del mendocino, ni la acción previa del francés. Lo sancionaron con diez fechas de suspensión, que ante la apelación de la UAR se redujeron a cinco. Con las dos que podía cumplir en la ventana de julio en los cotejos que Los Pumas jugaron contra Francia en Mendoza y Buenos Aires, le quedan tres por cumplir en París.

Marcos Moneta, el jugador mas decisivo del circuito de seven. (Photo by Will Russell/Getty Images)

Santiago Gómez Cora, un analista obsesivo que no deja nada librado al azar, estudió el tema y tomó la decisión por más dolorosa que fuera: “no puedo darme el lujo de jugar con uno menos la fase de grupos. Rodri, quedará entre los reservas y tendrá su lugar en caso que uno de los 12 del plantel se lesione en medio de la competencia”.

Así fue, que el mejor jugador del mundo, por ahora verá los Juegos Olímpicos desde afuera. Él y Santiago Verá Feld estarán con el equipo como sustitutos en caso que se los necesite, aunque sólo podrá ingresar uno de los dos si es necesario y reemplazando a un lesionado que no pueda jugar más.

Cuando juega el seleccionado argentino

Los Pumas 7s integran el Grupo B junto a Kenya, Samoa y Australia. El miércoles 24 debutarán a las 11 de la mañana contra el equipo africano, Kenya. Luego jugarán, a partir de las 14,30 contra Samoa, en el último partido del día en el Stade de France de Paris.

El jueves, a las 9,30, decidirán su suerte en el grupo cuando se midan ante Australia. De allí se sabrá cómo seguirán las cosas para el seleccionado nacional, ya que el cruce por los Cuartos de Final decidirá si irán o no por una medalla.

Rodrigo Isgró podrá jugar en los juegos si el equipo clasifica a cuartos de final

Los otros grupos los integran Irlanda, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Japón, y el restante Francia, Fiji, USA y Uruguay. Clasifican los dos mejores de cada uno junto a los dos mejores terceros, y se cruzarán luego 1 vs 8; 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5.

Fiji es bicampeón olímpico, al adjudicarse el Oro en Río 2016 y Tokio 2020. Los Pumas llegan con la ilusión a cuestas, con un camino recorrido que alimenta un sueño, ese sueño dorado por el que tanto trabajaron en los últimos años.

París será el cierre de un proceso olímpico, también el cierre de una etapa donde el rugby argentino se ganó el respeto de todos. Dónde se colgó el número 1 del ránking mundial, lugar por el que va a pelear en estos Juegos para que la bandera argentina vuelva a flamear en lo más alto como lo hizo a lo largo de toda la última temporada, en la que Los Pumas seven, sin dejar dudas, fueron los mejores del mundo.