La confesión de Otamendi tras haber perdido la titularidad en la Copa América: “Mentiría si dijera que no me jodió salir”

El defensor campeón de América, que se encuentra en París para disputar los Juegos Olímpicos con la selección de Javier Mascherano, se sinceró respecto a su participación en la Copa América

Nicolás Otamendi es una de las piezas fundamentales del seleccionado olímpico argentino que comanda Javier Mascherano y que intentará en los Juegos de París 2024 colgarse una medalla. El defensor central que viene de consagrarse campeón en la Copa América se sinceró a horas del debut ante Marruecos en Saint-Etienne y confesó el malestar que le causó haber perdido la titularidad en la Scaloneta.

El General, quien será el capitán del seleccionado olímpico, expresó su frustración por no ser el titular en la zaga central del equipo que dirige Lionel Scaloni en el certamen que consagró a la Albiceleste en los Estados Unidos. El puesto lo perdió con Lisandro Martínez, quien compartió la dupla defensiva con el Cuti Romero. “Uno quiere estar. Te mentiría si te dijera que no me jodió el tener que salir. Yo nací para competir y hay que aceptar las decisiones del entrenador. Seguir compitiendo, intentar hacerlo bien cuando me toque”, indicó el jugador del Benfica en una entrevista con TyC Sports.

Sin embargo, el defensor de 36 años, aceptó con respeto la decisión de Scaloni y recordó otros casos de compañeros suplentes que terminaron siendo decisivos para obtener el título continental: “Me tocó definir las eliminatorias de penales (con Ecuador), a Leandro (Paredes) también le tocó entrar, Lautaro (Martínez) definió la final (ante Colombia). Son momentos que hay que estar preparados, de la cabeza más que nada. Después, en el juego cada uno tiene sus condiciones y trata de implementarlo al máximo”, completó.

El equipo argentino que se presentará en París 2024 en busca de su tercera medalla de oro de la historia (fue campeón en Atenas 2004 y Beijing 2008) contará con figuras destacadas como Thiago Almada, Gerónimo Rulli, Julián Álvarez y el mismo Otamendi, quien también comentó sobre la importancia de mantener la mentalidad competitiva del grupo y sus ganas de llevarse una presea. “Esto es algo soñado. En el club lo entendieron y me dieron el permiso para poder estar, entendiendo mi edad y mis ganas. Saben que la Selección siempre es prioridad. Sacrifiqué mis vacaciones para poder estar en los Juegos Olímpicos. Me ilusiona soñar con llevar la medalla dorada”, indicó Otamendi.

Nicolás Otamendi sonríe en el último entrenamiento de la selección olímpica antes del debut ante Marruecos en París 2024 (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

A pesar de no haber tenido descanso necesario para recuperarse de la exigente Copa América, el ex jugador de Vélez está motivado y sacrificó sus días libres para formar parte de esta competencia, la cual nunca tuvo la oportunidad de disputar en su juventud. “Vine a los Juegos Olímpicos sin vacaciones, prácticamente. Tuve dos días, que fui a Portugal para hacer el recambio de ropa. Estoy muy ilusionado porque es una competición que nunca jugué, ya que ni hice juveniles en la Selección. Fui directo a la Mayor”, reconoció.

Por otro lado, de cara al debut del miércoles a las 10 (hora argentina) ante Marruecos por el Grupo B de los Juegos Olímpicos, Javier Mascherano tiene en la cabeza su equipo ideal con la presencia, claro está, de los tres mayores de 23 años que permite el reglamento: Gerónimo Rulli en el arco, Nicolás Otamendi en la zaga central y Julián Álvarez en la delantera.

El mediocampo que piensa el entrenador contempla las presencias de los tres volantes de Boca que citó: Cristian Medina, Ezequiel Fernández y Kevin Zenón. El enganche será un campeón del mundo como Thiago Almada, flamante refuerzo de Botafogo, de Brasil. Y en su delantera preferida aparecen dos amigos que supieron compartir el ataque en el River de Marcelo Gallardo: Julián Álvarez y Lucas Beltrán.

En la línea de fondo, además de Rulli bajo los tres palos, el técnico pondrá a Gonzalo Luján (San Lorenzo) y Bruno Amione (Santos Laguna de México) de laterales, y a Marco Di Césare (Racing) como el acompañante de Otamendi en la zaga central. De corrido, entonces, el equipo titular ideal del entrenador es con Rulli; Luján, Di Césare, Otamendi, Amione; Medina, Equi Fernández, Zenón; Almada; Julián Alvarez y Beltrán. En caso de que Equi Fernández no se termine de recuperar del desgarro que sufrió el 4 de este mes en el recto derecho, su lugar será ocupado por Santiago Hezze (Olympiacos de Grecia), quien jugó de titular el viernes frente a Guinea, en la ciudad francesa de Vitré.