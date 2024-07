Franco Colapinto ganó seis lugares, sumó puntos importantes y salvó su día en la Sprint Race de Fórmula 2

Franco Colapinto salvó la primera de sus dos carreras en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 2 tras protagonizar una mala clasificación el viernes que lo ubicó 12° en la grilla de la Sprint y lo hará largar en el mismo lugar este domingo en la Feature Race (desde las 5.05 de Argentina). El argentino ganó seis lugares, cruzó 6° le meta y sumó tres puntos para el Campeonato de pilotos que lo tiene en la quinta colocación.

El piloto de 21 años inició en el puesto 12°, pero ya el problema en la largada de Zane Maloney le permitió avanzar un lugar antes de mover su vehículo. Un buen arranque lo colocó inmediatamente décimo, puesto que llevó durante gran parte de la carrera apostando a que su estrategia de neumáticos duros diera réditos hacia el final de las 28 vueltas.

Eso ocurrió porque primero dejó atrás a Ollie Bearman (Prema) cuando ya había atravesado más de la mitad de la carrera. Los problemas de Andrea Kimi Antonelli (Prema) lo enviaron a boxes a cambiar las ruedas, por lo que pasó del primer lugar al fondo del pelotón. Y el envión le permitió al argentino eliminar de su camino al brasileño Gabriel Bortoleto (Invicta Racing). Los problemas en la degradación de los neumáticos del otro brasileño, Enzo Fittipaldi (Van Amersfoort Racing), le dieron sin exigencias el sexto lugar que terminaría siendo el puesto definitivo ya que con cinco vueltas por adelante no logró recortar la diferencia con su compañero de equipo Dennis Hauger.

“Las duras son muy malas porque tienen mucha degradación termal y se sobrecalientan un montón. Y las blandas no tienen ese problema, las blandas es un problema de degradación de cantidad de caucho que te queda. La dura te queda mucha goma, pero se sobrecalienta tanto que patinas por todos lados. Es un poco lo contrario lo que debería ser, pero bueno”, detalló el argentino ante ESPN sobre su estrategia.

Y agregó: “Varios eligieron blandas, pero yo estaba bastante seguro con las duras porque en Silverstone no me fue tan bien con las blandas. Pero porque había muy baja temperatura en Silverstone, no funcionan a baja temperatura, funcionan a alta temperatura las blandas. Cuando está muy frío el asfalto se destruyen. Acá deberían haber andado bien, creo que mañana van a andar bien como hoy”.

Al mismo tiempo, se mostró feliz por el resultado final y explicó el tiempo que perdió peleando con Bearman durante el primer tramo de la competencia: “Contento con la carrera. Si me hubieran dicho que de 12 quedaba sexto en Hungría, que es casi un mini Monaco, hubiera dicho que sí 100%. Contento con eso. Tuve un ritmo decente, perdí tiempo atrás de Bearman que se estaba defendiendo muy bien. Las últimas curvas no tenía tracción para salir apretando, no tenía buenas salidas. Hay que trabajar para mañana, pero fue una buena carrera hoy y buenos puntos. Ayer fue una lástima la clasificación, tenía para quedar cuarto o tercero, y me fui afuera faltando dos curvas. Después no tuve más goma para intentar otra vez. Un pequeño error que costó caro. Hoy recuperé que es lo importante”.

Fue un día positivo para Franco finalmente porque sumó tres puntos para el campeonato en una Sprint que ganó el neerlandés Richard Verschoor (Trident) seguido por el indio Kush Maini (Invicta Racing), el francés Victor Martins (ART Grand Prix), el francés Isack Hadjar (Campos Racing) y el noruego Hadjar (MP Motorsport). Detrás de Colapinto se posicionaron Paul Aron (Hitech Pulse-Eight) y Taylor Barnard (AIX Racing) en la zona de puntos.

Los resultados terminaron favorecieron a Colapinto en el global, ya que los que están detrás de él no lograron acortarle demasiadas diferencias y los que están delante no pudieron escaparse por demás. El argentino de MP Motrosport con sus 95 puntos está a 43 unidades del líder Hadjar (138), a 26 del escolta Aron (121), a 6 del tercero Maloney (101) y a 3 del cuarto Bortoleto (98).

Sobre sus espaldas la presión la ejercen el norteamericano Jack Crawford (84), el noruego Hauger (70) y Maini (66). Mientras su equipo sigue creciendo en la búsqueda de ganar el campeonato de pilotos (está segundo detrás de Campos Racing), Franco hasta acá aventaja en sus duelos personales a su compañero de escudería Hauger, pero también a su colega de la Academia Williams, el británico Zak O’Sullivan, quien con su ART Grand Prix se ubica 11° en la tabla de pilotos con 42 puntos.

Tras la Feature Race de este domingo, el calendario de Fórmula 2 tendrá otros cinco grandes premios con un total de diez carreras. El próximo fin de semana girarán en Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps y el certamen se reactivará luego a fines de agosto en Monza. El cierre será con el callejero de Bakú a mediados de septiembre, el circuito qatarí de Lusail a fines de noviembre y el circuito de Yas Marina en Abu Dhabi durante el segundo fin de semana de diciembre.