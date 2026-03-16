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La selección femenina de Irán se trasladará desde Malasia a Omán, pero dos de sus integrantes siguen en Australia

Presiones externas, apoyo internacional y la protección de algunas deportistas marcan un escenario complejo tras la eliminación en la Copa Asiática

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Miembros de la selección femenina
Miembros de la selección femenina de fútbol de Irán posan para una foto en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, en Sepang (Foto de MOHD RASFAN / AFP)

La selección femenina de Irán parte este jueves de Kuala Lumpur con destino a Omán, tras varios días de incertidumbre luego de que seis jugadoras y un integrante del cuerpo técnico solicitaran asilo en Australia durante la Copa Asiática, confirmó The Associated Press (AP). El viaje fue organizado por la embajada iraní y contó con la participación de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), pero el destino final del equipo sigue sin aclararse.

La salida del equipo iraní responde a una situación compleja: tras la eliminación en la Copa Asiática Femenina, cinco de las siete personas que intentaron quedarse en Australia regresaron al grupo en Kuala Lumpur sin explicaciones oficiales, y dos futbolistas permanecen bajo protección en territorio australiano. La situación ilustra la tensión entre presiones políticas y el deseo de seguridad personal, mientras el futuro de la delegación sigue incierto.

Parte del equipo pidió asilo
Parte del equipo pidió asilo en Australia, pero solamente dos jugadoras mantienen esa postura (Photo by MOHD RASFAN / AFP)

Presiones y solicitudes de asilo en la selección femenina de Irán

La crisis comenzó el 10 de marzo, cuando la selección viajó de Sídney a Kuala Lumpur tras quedar eliminada en el torneo. Seis deportistas y un miembro del cuerpo técnico solicitaron visados de protección ofrecidos por Australia y optaron por quedarse en ese país.

En los días posteriores, cinco personas que buscaron asilo decidieron reincorporarse al resto del equipo en Malasia. No hubo explicaciones públicas sobre las razones de este cambio. La diáspora iraní en Australia atribuyó estos regresos a posibles presiones por parte de las autoridades de Teherán, aunque la AFC declaró en conferencia que no recibió denuncias directas de las afectadas.

Diversos medios informaron sobre temores de represalias hacia familiares de las futbolistas debido a que el equipo no entonó el himno nacional antes del partido inaugural. La AFC aseguró que no dispone de indicios oficiales sobre amenazas específicas de este tipo.

Su destino inicial es Omán,
Su destino inicial es Omán, pero no se sabe si luego regresarán a su país (Photo by MOHD RASFAN / AFP)

Futuro incierto y apoyo internacional a las jugadoras iraníes

Dos integrantes de la selección permanecen actualmente en Australia, en un lugar no revelado y bajo la protección del gobierno local, indicó el viceministro australiano de Inmigración, Matt Thistlethwaite. Además, reciben apoyo de la comunidad migrante iraní.

La AFC y la FIFA reiteraron a The Associated Press que continuarán el seguimiento, en coordinación con la federación iraní, para verificar el bienestar y la seguridad de las jugadoras. Thistlethwaite calificó la situación de quienes se quedaron en Australia como “muy compleja” y reafirmó que el gobierno mantiene la ayuda institucional y el respeto por la difícil decisión tomada por cada deportista.

La capitana Zahra Ghanbari (centro)
La capitana Zahra Ghanbari (centro) y dos de sus compañeras en el aeropuerto de Kuala Lumpur (Photo by MOHD RASFAN / AFP)

El caso evidencia la dimensión humana detrás de la partida del equipo y el escrutinio global sobre la seguridad y libertad de las futbolistas, mientras organismos internacionales y autoridades migratorias reiteran su vigilancia ante posibles presiones o riesgos.

Las autoridades australianas enfatizaron que las decisiones tomadas por las jugadoras son estrictamente personales, y confirmaron que seguirán brindando apoyo a quienes eligieron quedarse en Australia bajo protección oficial.

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