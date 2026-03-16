Diez minutos de furia en centro de reclusión en Uruguay: adolescentes delincuentes de “poca monta” tomaron rehenes

Operativo policial afuera de un local del Inisa, en Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)

Un local del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), adonde se envían los reclusos menores de edad, registró incidentes durante este fin de semana: dos funcionarias fueron tomados de rehenes por parte de internos, que en 10 minutos cometieron todo tipo de delitos, como definieron las autoridades. Los menores realizaron un motín en el centro de reclusión.

Los internos tomaron como rehenes a esas dos funcionarias porque pedían el traslado de ese lugar, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Las imágenes reflejaban que se vivieron momentos de mucha tensión. Las mujeres fueron amenazadas con elementos cortantes.

El conflicto en este centro se originó por un problema entre bandas criminales en el Cerro, uno de los barrios periféricos de Montevideo, según la información primaria consignada por ese noticiero. Internos que responden a una de las bandas en disputa pretendieron que una funcionaria les dé la llave del sector en el que están los presidiarios de otras de las bandas. La mujer se negó y eso desencadenó el incidente con la toma de rehenes, de acuerdo a los datos iniciales.

Un "escándalo" en un local del Insia, un centro de reclusión de menores en Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)

El problema que tenían entre ellos fue generado en el exterior del centro. El objetivo que tenían era agredir a la banda rival.

Los menores infractores tenían cortes de fabricación casera en su poder, con los que amenazaron a las funcionarias. Como no pudieron ingresar al sector al que pretendían se evitó un problema mayor.

Sobre la hora 19 de este sábado la Policía rodeó las instalaciones del centro del Inisa y se hizo patrullaje también con un helicóptero del Ministerio del Interior, ante la posibilidad de que se registre alguna fuga. Los agentes trabajaron en la puerta trasera del centro. Durante algunos momentos, intentaron comunicarse con quienes estaban dentro del centro a través de la mirilla de un portón.

En las imágenes difundidas por la televisión uruguaya se observaba que desde dentro del local había respuestas y, además, se escuchaban gritos, aunque era indescifrable qué era lo que los internos decían.

Presidente del Inisa, Jaime Saavedra (Captura Subrayado/Canal10)

Luego llegaron hasta el lugar negociadores de la Dirección General de Operaciones Especiales de la Policía uruguaya para buscar una salida. La posibilidad de una fuga en el lugar estuvo explicada porque había internos que estaban sobre los techos del centro. También arribaron autoridades policiales y el presidente del Inisa, Jaime Saavedra.

Sobre la hora 20 el problema fue solucionado y las funcionarias fueron liberadas, informó en una rueda de prensa este jerarca. Las mujeres fueron enviadas a sus casas después del incidente en buen estado de salud. Tenían previsto hacer una denuncia policial y luego serían recibidas por el Directorio del Inisa.

“Querían agredir a otra pieza. Había una pelea”, dijo Saavedra, que indicó que ahora se inicia una etapa de investigación para saber qué pasó. Uno de los temas a determinar es cómo estas personas llegaron a tener cortes carcelarios en el lugar.

“¡Estos chiquilines no sé en qué país se piensan que viven!”, dijo el presidente del organismo a cargo de la reinserción de menores infractores en Uruguay. Una guerra entre bandas provocó un “escándalo”

“El fondo del asunto es este: hubo dos adolescentes delincuentes de poca monta que no sé quiénes se cree que son que cometieron en 10 minutos todo tipo de delitos. Este directorio y este presidente –que no les tiene miedo– va a tomar todas las decisiones para que se agrave la pena que tienen y que en la vida cotidiana sufran todas las consecuencias que tienen que tener”, dijo Saavedra.

El presidente del Inisa consideró “un escándalo” tomar de rehén a una funcionaria y definió como “inaceptable” la actitud que tuvieron. Uno de los involucrados era mayor de edad y había estado preso en el Comcar, una de las cárceles más peligrosas de Uruguay.

“Estos chiquilines no sé en qué país se piensan que viven. Nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que sufran las consecuencias de este acto vandálico”, enfatizó.

En enero ya se había registrado una fuga en el centro del Inisa. Se escaparon tres internos: dos de ellos permanecen prófugos y uno fue recapturado.