¿Por qué la marcha nórdica es el entrenamiento más completo para todas las edades?

La técnica activa tanto la parte superior como la inferior del cuerpo durante la caminata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La marcha nórdica se impone como una opción eficiente y accesible para quienes buscan mejorar su entrenamiento. Esta técnica, originada en Finlandia y popularizada entre esquiadores de fondo, utiliza bastones largos para activar más grupos musculares durante la caminata. La práctica se realiza al aire libre, no requiere nieve y adapta la intensidad a cualquier edad o nivel de condición física. Los beneficios superan a los de la caminata tradicional, según investigaciones publicadas en los últimos años, y abarcan desde mayor fuerza muscular hasta mejoras en la postura y la salud mental.

De acuerdo con un informe publicado por la BBC, la actividad implica mayor esfuerzo físico que caminar sin bastones. Un estudio realizado en Italia comparó durante seis meses los efectos de la marcha nórdica frente a la caminata rápida convencional. Ambos grupos caminaron una hora, tres veces por semana. Al finalizar, quienes practicaron perdieron más grasa corporal y emplearon casi el doble de músculos en cada sesión. Este resultado se atribuye al uso activo de la parte superior del cuerpo, que genera un gasto energético mayor y acelera la quema de calorías.

Otro trabajo científico evaluó a 80 personas con dolor lumbar crónico. El grupo que incorporó el ejercicio experimentó una reducción significativa del dolor, así como mejoras en fuerza, flexibilidad y condición física general. Los participantes también reportaron beneficios psicológicos, como mejor salud mental y mayor bienestar. La evidencia respalda la inclusión de esta técnica en programas de rehabilitación y prevención de lesiones.

Marcha nórdica frente a otros entrenamientos: ventajas comparativas

El uso de bastones transforma una caminata común en un entrenamiento más intenso y completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones demuestran que esta disciplina supera a otras rutinas en capacidad funcional y activación muscular. Un estudio del Instituto de Cardiología de la Universidad de Ottawa comparó la actividad con el entrenamiento moderado y el ejercicio a intervalos de alta intensidad (HIIT). Tras 12 semanas de práctica, el grupo de marcha nórdica mostró las mayores mejoras en capacidad funcional, medida con la prueba de caminata de seis minutos. La doctora Jennifer Reed, autora principal de la investigación, explicó que la capacidad funcional se relaciona con actividades diarias que requieren esfuerzo físico y que la técnica con bastones optimiza estos resultados.

Esta actividad activa músculos de la parte superior e inferior del cuerpo, fortalece el torso y mejora la postura. El uso regular de bastones contribuye a la velocidad al caminar y la fuerza general, lo que se traduce en una mayor autonomía y menor riesgo de caídas. Los estudios citados señalan que el ejercicio puede resultar más efectivo que el HIIT para mejorar la función física en poblaciones diversas, incluidos adultos mayores y personas en rehabilitación cardíaca.

El National Center for Biotechnology Information respalda estos hallazgos. Sus publicaciones indican que tanto la marcha nórdica como la convencional aportan beneficios en la vejez, pero la técnica con bastones destaca por mejorar la fuerza muscular y la capacidad aeróbica en menos tiempo. La facilidad de aprendizaje y la adaptabilidad la convierten en una herramienta útil para ampliar la actividad física en la población general.

Inicio y recomendaciones para incorporar la marcha nórdica

Cualquier persona puede practicarlo y ajustar la intensidad según sus posibilidades y objetivos personales. La técnica se aprende en pocos minutos y existen tutoriales en línea para perfeccionar el uso de los bastones. Los expertos aconsejan comenzar con sesiones cortas, afianzar la técnica y aumentar progresivamente el tiempo hasta alcanzar los 150 minutos semanales recomendados. El entrenamiento puede realizarse en parques, senderos urbanos o rutas naturales, lo que mejora la motivación y la adherencia.

El ejercicio con bastones permite disfrutar de la actividad física en parques y senderos urbanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No exige experiencia previa ni equipamiento costoso. La inversión principal consiste en un par de bastones adecuados a la altura del usuario y calzado cómodo. La actividad resulta apta para personas de todas las edades y representa una alternativa segura, con bajo impacto en las articulaciones.

La variedad de beneficios físicos y mentales la convierte en una opción atractiva para quienes desean optimizar su salud. La combinación de ejercicio aeróbico, fortalecimiento muscular y mejora postural facilita el bienestar integral y responde a las necesidades de quienes buscan calidad de vida a cualquier edad.

Esta actividad al aire libre, se consolida como una técnica sencilla y versátil que multiplica los beneficios del ejercicio tradicional, permitiendo a más personas acceder a una vida activa y saludable.