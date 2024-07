Checo Pérez destruyó su auto, tuvo una qualy para el olvido y en Red Bull le pusieron un límite: “Nos sentaremos y decidiremos el futuro”

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez de Red Bull Racing se estrelló contra el muro en la curva ocho del circuito de Hungaroring durante la clasificación del Gran Premio de Hungría. El incidente ocurrió en la primera ronda (Q1) cuando faltaban seis minutos y 45 segundos para el final, provocando una bandera roja y deteniendo la sesión. Pérez, que salió ileso del incidente, era noveno en ese momento y perdió el control del monoplaza al tocar el piano en un trazado húmedo debido a la ligera lluvia. Esto abrió un nuevo escenario de conflicto en su escudería, ya que el corredor de 34 años arrancará 16° el domingo.

Si bien intentó esconder su fastidio, el jefe del equipo, Christian Horner, fue contundente sobre esta mala actuación de Pérez: “Creo que he demostrado ser muy paciente, pero esto era realmente lo último que él y el equipo necesitaban. Cualquier discusión que tengamos con él tendrá lugar, por supuesto, internamente y no ante los medios de comunicación. Pero, por supuesto, no podemos correr con una sola pierna. Ahora tenemos que recomponer todo, arreglar el coche y ver qué podemos sacar de él durante la carrera”, afirmó en declaraciones a Vialay que recogió el portal especializado MotorSport.

Pero no fue el único que expresó públicamente la indignación que existe con Checo en el team del energizante. “Tuvo un viernes muy bueno y, por desgracia, en la calificación, este accidente, pero nos quedamos con lo que hemos decidido. Miraremos aquí y la próxima carrera en Spa y luego nos sentaremos y decidiremos qué pasará en el futuro”, planteó el asesor del equipo Helmut Marko también a Viaplay.

“Al final todo es cuestión de rendimiento en todos los deportes y especialmente en la Fórmula 1. No quiero entrar en detalles sobre contratos o lo que sea. Habrá una reunión después de Spa. Nos sentaremos y analizaremos todo el problema. Es un problema, ya que nuestro personal recibe una prima sólo por nuestra posición en el Campeonato de Constructores, así que es un factor de motivación muy importante. Checo no ha sumado demasiados puntos en las dos últimas carreras”, agregó, dejando en claro que el mal nivel de Pérez está resonando en toda la estructura.

En esta primera ronda de la clasificación, además de Pérez, el británico George Russell de Mercedes, que había logrado la pole position en el Gran Premio anterior en Silverstone, también quedó eliminado tras finalizar en la 17ª posición. Junto a ellos, no lograron avanzar a la segunda ronda el chino Guangyu Zhou de Kick Sauber (18°), el francés Esteban Ocon de Alpine (19°) y su compatriota Pierre Gasly de la misma escudería (20°).

Horner también habló con F1TV tras lo sucedido: “En primer lugar, es bueno que esté bien porque fue un accidente bastante grande, pero es una pena enorme. Ayer parecía que las cosas iban bien para él y las condiciones eran complicadas, pero a todos les pasa lo mismo. Estaba en su mejor momento y creo que probablemente vio la lluvia en su visor y el coche se le escapó. Desafortunadamente, ha causado muchos daños”.

El propio Checo fue abordado por los medios, a quienes les reconoció que “no puede volver a suceder” un incidente como este y aclaró: “Al mismo tiempo, me hace estar más decidido a volver a mi forma, a volver con este equipo y, básicamente, ponerme manos a la obra y, obviamente, aprender de estos errores que han sucedido uno tras otro y sacar lo positivo.

“Fue un momento realmente muy malo. Creo que en ese momento estaba lloviendo un poco más fuerte en esa parte en particular y creo que cuando entré, rocé un poco el bordillo y estaba en el lado húmedo. Desafortunadamente, terminé perdiendo el auto al entrar, bastante tarde en la curva y básicamente me convertí en un pasajero a partir de ese momento”, narró el piloto.

Ante las cámaras de ESPN, agregó: “Estas condiciones son complicadas y somos nosotros los que cometemos el error y no hay nada más que mirar para adelante y arriba. Todo está para arrancar mañana desde parrilla. (Todo fue por) un milímetro cuando venía entrando a la curva 8 perdí totalmente el auto y estaba mojado fuera y no pude frenar e impacté fuerte con la pared. Veníamos mejorando en mi vuelta y al mismo tiempo llovía más, fue cuando me perjudicó y tomé la parte más mojada y fue cuando perdí el auto”.

Su presente en la Máxima es preocupante. De cara a este Gran Premio de Hungría, el decimotercero de la temporada que tiene a Max Verstappen como líder del campeonato de pilotos con 84 puntos de ventaja sobre Norris, Perez está 6° en el certamen con 118 puntos detrás de Max y Lando, pero también de Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr. y Oscar Piastri. Apenas siete puntos encima de Russell y ocho de Hamilton.

El próximo fin de semana será una prueba trascendental para el mexicano, como adelantó su equipo: la 14ª fecha se correrá en el Circuito de Spa-Francorchamps de Bélgica. Su equipo, ahora, está enfocado en no perder la cima del Campeonato de Constructores que los tiene como líderes con 373 unidades, por delante de Ferrari (302) y McLaren (295).

LA GRILLA DEL DOMINGO

1- Lando Norris (McLaren)

2- Oscar Piastri (McLaren)

3- Max Verstappen (Red Bull Racing)

4- Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

5- Lewis Hamilton (Mercedes)

6- Charles Leclerc (Ferrari)

7- Fernando Alonso (Aston Martin)

8- Lance Stroll (Aston Martin)

9- Daniel Ricciardo (RB)

10- Yuki Tsunoda (RB)

11- Nico Hulkenberg (Haas)

12- Valtteri Bottas (Kick Sauber)

13- Alexander Albon (Williams)

14- Logan Sargeant (Williams)

15- Kevin Magnussen (Haas)

16- Sergio Pérez (Red Bull Racing)

17- George Russell (Mercedes)

18- Zhou Guanyu (Kick Sauber)

19- Esteban Ocon (Alpine)

20- Pierre Gasly (Alpine)