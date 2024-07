La emotiva carta con la que Marcelo Barovero anunció su retiro a los 40 años: “No puedo pedir más”

Trapito tuvo su último paso con la camiseta de Banfield

Marcelo Barovero decidió colgar los guantes a los 40 años. El arquero surgido de Atlético de Rafaela y multicampeón en River pasó por Banfield en la última temporada. Y, si bien se especuló con un posible regreso a la Crema para darle un cierre a su carrera, Trapito optó por retirarse. Y lo hizo con una emotiva carta que publicó en su cuenta de Instagram.

“‘El papá del arquero’. Esas palabras del DT Ángel Rizzutto sigo sintiéndolas como si fuese hoy y no aquella tardecita de otoño de 1998, cuando estaba probándome y siendo elegido por Atlético de Rafaela, sin imaginar que comenzaba este inolvidable camino al que hoy he decidido ponerle FINAL”, prologó.

“Pasaron muchos años... El fútbol me fue colocando en lugares únicos, impensados, y con la fortuna de dejar alegrías inolvidables para los hinchas de cada club (siempre junto a los más valiosos... Mis compañeros). Me diste mucho más de lo soñado, jamás diré que esto fue un sacrificio, sólo era esforzarme para hacer el trabajo como se debe. Me vieron jugar mis abuelos, mis padres y mis hijos. No puedo pedir más”, continuó.

“Gracias a todos los que me acompañaron, guiaron y me hicieron crecer. También a tí, Sol, que me diste cada día la tranquilidad de marcharme sabiendo que ibas a cuidar de nuestros hijos y tuviste la valentía de transformar cada casa en un hogar sin importar el lugar”, enfocó en su pareja y sus seres queridos.

El posteo con el que el arquero colgó los guantes

“A partir de ahora empezaré a transitar otro camino, ilusionado de lo que puede venir, porque aprendí que la vida es como un partido, por más que lo imagines de mil maneras diferentes, siempre te traerá alguna historia nueva. Gracias”, concluyó, arrobando a los clubes a los que le tocó defender.

Como narra en su misiva, Trapito dio el salto desde Atlético de Rafaela, en la B Nacional, donde brilló. Luego pasó por Huracán, Vélez y en 2012 se mudó a River Plate, institución en la que logró un nivel excepcional, al punto de ganarse un lugar en el corazón de los fanáticos. Allí ganó una Copa Campeonato, un certamen de Primera División, una Copa Sudamericana, una Libertadores, una Recopa y la Suruga Bank.

Fue en la Sudamericana donde protagonizó un momento clave de su carrera: en la revancha de las semifinales ante Boca, le atajó un penal a Emmanuel Gigliotti. Luego de destacarse en Núñez, jugó en México (Necaxa y Atlético San Luis), España (Burgos) y regresó al país para vistir el buzo del Taladro. Fue en agosto de 2023 y terminó atajando nueve partidos.

A mediados de junio, cuando la rescisión del contrato con Banfield era una realidad, había desmentido su retiro. “Los que me conocen saben que tengo la paciencia suficiente de esperar hasta el último segundo y elegir lo mejor”, escribió, también en las redes. Con las semanas de reflexión, llegó a la conclusión de que llegó el momento. E invadió de nostalgia a los fanáticos de los clubes que disfrutaron sus atajadas.