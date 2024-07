Mbappé sorprendió al hablar en “argentino” en su presentación en el Real Madrid y disparó las reacciones en las redes, con Messi a la cabeza

Kylian Mbappé fue presentado como nuevo futbolista del Real Madrid en la transferencia más fuerte del mercado de pases en Europa. Una de las perlitas fue lo bien que habla español el crack francés, de 25 años, algo que sorprendió a los fanáticos. En la Argentina, el tema se transformó en tendencia y muchos bromearon con que Lionel Messi le enseñó.

Ambos fueron compañeros en el París Saint-Germain (PSG) durante dos temporadas entre 2021 y 2023. Los memes y reacciones hicieron furor en las redes sociales y le dieron un marco divertido al evento realizado en la Casa Blanca. ´

El foco fue el “acento argentino” que tuvo Mbappé para expresarse y desde ahí se generó el tsunami en X (ex Twitter), donde los usuarios hicieron de las suyas. Fotos con rostros de sorpresa, un sketch de Guillermo Francella y Florencia Peña en la serie Casados con Hijos, los infaltables Simpson y definiciones muy divertidas sumaron para el contexto.

“Mbappé es argentino, pero todavía no lo sabe”, escribió el usuario Carlos Zenozain. “Se lo copió de Messi”, rubricó Posh Queen. “Ha pasado demasiado tiempo con Leo y Parades”, sumaron en la cuenta Messi Noticias 24/7. “No dice una sola “S”, le enseñó Messi a hablar español. Banco totalmente”, agregó Lucas_mb98. O “Mbappé nació en Isidro Casanova, a mí no me jodas”, con una foto de un joven muy parecido al delantero galo en un colectivo, según publicó Chucho.

Kylian Mbappé y Lionel Messi fueron compañeros en el PSG y por eso muchos usuarios en las redes afirmaron en tono de broma que el argentino le enseñó a hablar en español (REUTERS/Christian Hartmann)

Kiki, por su parte, reveló que su dominio del idioma español fue adquirido desde la adolescencia como parte de su formación académica. A los 15 años, eligió esa lengua extranjera en la currícula escolar, anticipando su deseo de jugar en España. “Empecé en el colegio. No fui el mejor en el colegio, pero con el español fui al 100%”, añadió Mbappé, subrayando su dedicación y esfuerzo para adaptarse a la cultura del club.

La comprensión del idioma no solo ha sido resultado de su educación formal; también se ha visto reforzada por la presencia de entrenadores hispanohablantes en su anterior club, el PSG. Reconoció la influencia de técnicos como Luis Enrique y Mauricio Pochettino en su aprendizaje del español, lo que facilitó su integración en el vestuario madridista.

Durante su discurso, Mbappé resaltó la importancia de la cohesión del equipo para alcanzar objetivos colectivos, por encima de cualquier aspiración individual. “Sé que hablar español me ayudará a adaptarme”, enfatizó. “El otro sueño es estar a la altura de este club, el mejor del mundo. Puedo decir que voy a dar la vida por este club, por este escudo”, manifestó, recibiendo a cambio los vítores de la afición.

En la conferencia, tras la intervención en el escenario principal, Mbappé atendió las preguntas de los periodistas con soltura. Su dominio del español superó incluso al de algunos reporteros extranjeros, lo que demostró su preparación y el alto grado de compromiso con su nueva etapa. Ahora tendrá la posibilidad de potenciar el habla hispana en esta etapa iniciada en el Real Madrid: el contrato lo liga con la institución hasta el junio de 2029.

MEMES Y REACCIONES POR EL BUEN NIVEL DE MBAPPÉ HABLANDO EN ESPAÑOL: