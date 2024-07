“Yo, vos no”: la broma del utilero de la selección argentina al interrumpir una escena romántica entre Scaloni y su esposa

La broma del utilero de la selección argentina a Lionel Scaloni y su esposa

El utilero de la selección argentina, Mario Di Stéfano, uno de los miembros de la delegación que se ganó el cariño del plantel, fue protagonista de una de las escenas más llamativas de la consagración albiceleste en la Copa América 2024. En medio de la celebración del título, los campeones decidieron rendirle homenaje. Lo rodearon, lo levantaron en andas y le dieron la copa: Marito, como es conocido en el predio de Ezeiza, entonces la alzó incluso antes de que lo hicieran varios jugadores.

Pero ese no fue el único episodio saliente que lo tuvo en el centro de la escena durante los festejos. Mientras recorría el campo de juego con alegría, se cruzó a Lionel Scaloni y su esposa Elisa Montero. La pareja estaba compartiendo un pequeño momento de intimidad y se abrazaba sobre el césped del Hard Rock Stadium de Miami. En ese instante, el utilero pasó por al lado y los interrumpió para hacerles un comentario cuando los vio besarse. “Yo, vos no”, se alcanza a ver que les dijo bromeando en alusión a lo ocurrido entre Marito y el entrenador durante el duelo de cuartos de final frente a Ecuador. ¿Qué fue lo que pasó esa vez? También hubo un beso, pero entre otros protagonistas.

En aquel partido, luego de 97 minutos muy disputados, la Scaloneta se impuso desde los doce pasos. La serie de penales había arrancado con un lanzamiento fallido de Lionel Messi y recién se definió con la quinta ejecución a cargo de Nicolás Otamendi. Apenas convirtió el defensor, los argentinos se desahogaron y en medio de la euforia, sucedió una inesperada reacción que revolucionó las redes sociales: el utilero sujetó por detrás al DT para festejar el triunfo. “Dame un beso”, le dijo exultante, sobrepasado de alegría, tras lo cual lo saludó besándolo en la boca.

Las perlitas del duelo entre Argentina y Ecuador por la Copa América

El DT fue consultado por el curioso saludo en la rueda de prensa. “Fue en chiste. A Marito lo conozco de toda la vida. Me vino a saludar y bueno... Es lo que hay. No la vi la foto, pero Marito es un amigo, un tipo entrañable. Estaba muy contento”, comentó cuando le dijeron que las imágenes se habían viralizado. “Yo la verdad no me di cuenta dónde me dio el beso. Son cosas que pasan cuando estás alegre. Pero no fue consentido, ja”, bromeó después.

“Pasó que hizo el gol Otamendi, terminó y lo veo al ‘Gringo’ (por Scaloni) solo. Salieron todos corriendo: Aimar, Ayala, todos. Ahí dije: ‘El Barba ve todo’. Y claro, cuando le voy a dar el beso, él gira. Por eso fue el famoso ‘le como la boca’, pero nada que ver”, explicó por su parte Marito en diálogo con AFA Estudio, el streaming oficial de la Selección.

Aquel beso volvió a ser recordado anoche a través de un video que se viralizó y que lleva una descripción: “Escena de amor de Scaloni, hasta que llega el tercero en discordia: Marito”.

Mario "Marito" Di Stéfano al celebrar el título alzando la copa (Carmen Mandato/Getty Images/AFP)

Di Stéfano es una de las personas que día a día se encarga de darle todas las comodidades necesarias a los futbolistas. Tiene una larga experiencia en su ocupación: trabajó 9 años y medio en las juveniles de los equipos nacionales y lleva 16 junto a la mayor. Alguna vez contó que no imagina una vida sin su empleo actual: “Me desvivo por esto. El predio de AFA es mi segunda casa. Amo la Selección. Yo no me quiero jubilar. Hasta que me dé el cuerpo le voy a meter. Si llego al 2030 con 70, lo voy a hacer. Llevo el agua, que no me paguen, pero quiero estar”.