Del baile de De Paul con su hija al beso de Scaloni con el utilero: las perlitas del duelo entre Argentina y Ecuador

Las perlitas del duelo entre Argentina y Ecuador por la Copa América

La selección argentina venció a Ecuador y se metió entre los cuatro mejores equipos de la Copa América en un partido para el infarto. La victoria llegó en la tanda de los penales y con una nueva actuación sobresaliente de Emiliano Dibu Martínez.

En una noche cargada de emociones, el cotejo dejó varios momentos destacados y circunstancias singulares. Algunos se dieron antes de que comenzara a rodar el balón sobre el césped del estadio NRG de Houston, Texas. Y uno tuvo como protagonista a Rodrigo De Paul y a su hija Francesca.

Cuando el mediocampista del Atlético de Madrid salió a hacer el reconocimiento del campo de juego, se detuvo a buscar a la pequeña de cinco años, que lo observaba desde la tribuna. Ambos hicieron contacto visual y ella de repente comenzó a hacer un paso de baile para sacarle una sonrisa a su padre. El futbolista de 30 años le siguió los movimientos, levantándole las manos. El tierno momento fue capturado por las cámaras de TyC Sports y rápidamente se viralizó.

Algo similar sucedió con Lionel Messi y su familia. En medio del calentamiento, el rosarino buscó a Antonela Roccuzzo y a sus tres hijos, logró divisarlos e inmediatamente agitó su mano derecha para saludarlos. Mateo y Thiago, junto a uno de sus primos, sonrieron y devolvieron el ademán.

El saludo de Messi a su familia durante la entrada en calor

Luego de 97 minutos muy disputados, la Scaloneta se impuso desde los doce pasos. La serie de penales había arrancado con un fallido del capitán y recién se definió con la quinta ejecución a cargo de Nicolás Otamendi. Apenas convirtió el defensor, los argentinos se desahogaron y en medio de la euforia, sucedió una inesperada reacción que revolucionó las redes sociales: Mario Di Stéfano, utilero de la nación campeona del mundo, sujetó por detrás a Lionel Scaloni para festejar el triunfo. “Dame un beso”, le dijo todavía sobrepasado de alegría y lo saludó besándolo en la boca.

El DT fue consultado al respecto en la conferencia de prensa. “No me di cuenta. Son cosas que pasan cuando estás alegre. Pero el beso no fue consentido”, bromeó entre risas y señaló que “Marito es una persona entrañable”. El utilero es una de las personas que trabajan día a día para darle todas las comodidades necesarias a los futbolistas y es muy querido en el plantel. Incluso llegó a compartir la habitación en la Universidad de Qatar con el Dibu Martínez.

Copa América 2024 - Argentina Ecuador - Rodrigo De Paul se emocionó al hablar de Messi

Otro que se emocionó fue De Paul, al hacer una mención especial para Messi. “Dejame decir, porque él nunca lo va a decir, que para nosotros es súper importante el esfuerzo que hizo. Vi hasta qué hora se quedó trabajando, vi lo que sufrió, sobre todo para hacerlo por nosotros. Él es como un hermano mayor para nosotros. Sí, me emociona porque lo vi, lo vi sufrir un montón, lo vi muy preocupado”, expresó De Paul, con la voz resquebrajada, en una entrevista con DSports.