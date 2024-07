“Son 58 años de dolor y contando…”: la reacción de la prensa de Inglaterra luego de la derrota en la final de la Eurocopa ante España

"Lion hearts", "60 years of hurt", "The agony goes on", titulan los medios británicos tras la caída de la selección en la final de la Euro

Un hincha arrodillado, con las manos en forma de rezo apoyadas en la boca, la mirada perdida, la desilusión en los ojos y banderas esparcidas por un piso sucio. La foto es la tapa del Daily Mail. El título se permite una licencia estadística para graficar la penal: “60 años de dolor”. Y un párrafo informativo que dice que Inglaterra cayó ante España por la final de la Eurocopa “y los hinchas lloran mientras beben”. Es una postal de la decepción británica luego de que La Roja ganara por dos a uno en la final del certamen continental: una nueva frustración del país que inventó este deporte y que desde el Mundial de 1966, en el que jugaron en condición de local, no ganaron ningún torneo internacional.

La tesitura, aún con matices, es común. La prensa coincide en una mirada piadosa sobre su selección: la pena por haber perdido es tan grande como la sensación de haber caído ante un rival superior. El análisis de Chris Sutton en el Daily Mail es condescendiente con su selección. “La desequilibrada Inglaterra no tuvo el coraje suficiente para ganarlo. España fue superior y se merece el título”, escribió en su columna. “No creo que nadie puede nagar que España merecía esta victoria. Fueron el equipo dominante y el más destacado del torneo. Han sido muy superiores al resto. (...) Si Inglaterra hubiese salido campeón, habría sido por su forma de defender, pero España jugó un fútbol que Inglaterra no”, graficó.

Los medios británicos sugieren que el técnico Gareth Southgate no seguirá al mando de la selección tras una nueva desilusión (REUTERS/Lee Smith)

En The Independent, Miguel Delaney, jefe de la sección deportes, asume una visión similar: “Los años de dolor de Inglaterra se extenderán a sesenta, al menos a la Copa Mundial de 2026 en Estados Unidos. Queda por ver si Gareth Southgate seguirá allí, después de una derrota que fue respetable pero que aun así reflejó algo más grande. Inglaterra, por segundo torneo consecutivo, fue derrotada por el mejor equipo”. Hace referencia a la derrota contra Francia en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022: “Esta vez es difícil ser demasiado crítico con Southgate. Tal vez se equivocó con la alineación titular, pero los suplentes fueron correctos, valientes y funcionaron”. “La realidad fue que prevaleció el equipo de mayor calidad -aceptó el analista-. No es una vergüenza para Inglaterra ni para Southgate, es simplemente el mismo problema de siempre. Significa que no hay nuevos campeones en Europa. El equipo más laureado de la competición la volvió a ganar”. El periodista habla con decepción y honestidad que Inglaterra aún no puede levantar la Eurocopa y que quien sí lo hizo se convirtió en esta edición en el máximo galardonado con cuatro títulos.

“La angustia no tiene límites -explica Oliver Brow, jefe de deportes de The Telegraph-. La final que Gareth Southgate tanto deseaba ganar está perdida. Cincuenta y ocho años de angustia acumulada se alargarán ahora al menos a sesenta, con Inglaterra condenada por segunda Eurocopa consecutiva a la enfermiza sensación de dejar escapar el premio máximo”. Así comienza su columna en la que titula que la selección inglesa arrastra cincuenta y ocho años de miseria. “Una vez más, la esperanza es lo que mata. Una nación entera había deseado que este equipo jugara el partido de su vida, que hiciera caso omiso a las décadas de dolor como un mero detalle histórico. Excepto que España, el mejor equipo de este torneo por diferencia, hizo trizas el guión, con el gol de Mikel Oyarzabal sobre el final que devolvió la náusea por haber fallado por poco, la desolación de saborear la gloria y luego verla arrebatada de repente”.

Jude Bellingham es el emblema de la decepción de la selección inglesa luego de perder su segunda final de Eurocopa consecutiva (REUTERS/Lee Smith)

La sequía de títulos es también foco en el Mirror, que hace un juego de palabras en el título: “Tan cerca y tan lejos”. “Al final no llegó el momento: la espera de cincuenta y ocho años se prolongará”, dice en uno de sus artículos. John Cross, enviado especial a la Eurocopa jugada en territorio alemán, consideró que “Inglaterra ve cómo se le acaba la suerte en un desgarrador desenlace que demuestra otra oportunidad desperdiciada”. Habla de una nueva desilusión, una caída consecutiva en finales continentales. “El dolor y la agonía se hacen cada vez peores y más dolorosos”, dice y consulta: “Otra derrota en una final de la Eurocopa no nos impedirá soñar, pero sí nos hará preguntarnos si llegará algún día el momento de Inglaterra. Gareth Southgate y sus heroicos jugadores ingleses aún merecen elogios después de su notable camino a la final en el Olympiastadion de Berlín”. “Los hinchas de Inglaterra solo tienen el recuerdo del triunfo en la Copa Mundial de 1966, que ahora parece más lejano que nunca. Son cincuenta y ocho años de dolor y contando…”, suscribe el periodista.

“Nuestro tiempo vendrá”, dice una nota publicada en el diario The Sun. En el interior del artículo que rescata la desilusión de los hinchas ingleses en la final de la Euro, dice que “el sombrío historia de Inglaterra se extenderá por lo menos a sesenta años, mientras los corazones de los hinchas en todo el país tuvieron que lamentar una vez más lo que podría haber sido”.

El palmarés de Inglaterra, los creadores del deporte, se reduce a una única estrella. Ganó el Mundial en 1966 con un gol que no alcanzó a traspasar la línea de meta en la final contra Alemania Federal que terminó cuatro a dos a favor del local. Disputó en total dieciséis Copas del Mundo y en otras dos ediciones alcanzaron las semifinales: en Italia 90 y en Rusia 2018. Jugó la misma cantidad de veces la Eurocopa y solo accedió a la final en la edición pasada, en 2021 ante Italia, donde perdió por penales.