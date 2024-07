Qué hizo Scaloni durante la madrugada, el menú de la celebración y la promesa que cumplió un dirigente: lo que no se vio del festejo de Argentina

Lo que no se vio de los festejos de Argentina

La demora para el inicio de la final y el posterior tiempo extra que se debió disputar ante el empate en los 90 minutos iniciales hicieron que la persiana del choque de Argentina ante Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami se bajara bien entrada la madrugada. La Selección celebró el bicampeonato de la Copa América y la mayoría de los integrantes de la delegación pasaron la noche en vela –o con pocas horas de sueño– antes de retornar al país o viajar rumbo a sus vacaciones.

Fue el propio DT Lionel Scaloni el que confesó qué hizo durante la madrugada luego de los festejos: “Poco, estuve viendo unas imagenes”, aclaró ante las cámaras de ESPN cuando le consultaron si había descansado. Le preguntaron si había estado viendo videos del partido y él reconoció que analizó el triunfo 1-0 ante Colombia: “No, el partido vi.... Vi un ratito”, aclaró antes de subirse al micro de regreso desde la concentración hacia el aeropuerto.

Muchos de los protagonistas de la noche, incluyendo jugadores y dirigentes, pasaron por el estudio que improvisó el canal de streaming de la Asociación de Fútbol Argentino, AFA Estudio, para contar algunos detalles de la jornada. Si bien los videos que se viralizaron de la celebración interna exponían su protagonismo, Enzo Fernández dejó bien en claro que Nicolás Otamendi fue la gran figura de los festejos en el vestuario en el Hard Rock Stadium: “¿El MVP en el vestuario? Otamendi siempre. Es el dueño de todo, maneja todo”.

La otra perlita de la jornada la dio Antonia, la histórica cocinera que ya inmortalizó sus milanesas en el pasado, cuando detalló el menú que tendrían los jugadores una vez que terminaran de festejar: “Hay milanesas, la famosa milanesa, papas fritas... Hay un montón. Mucho más de 50... 200″.

Entre tanta emoción, hubo un directivo que debió cumplir una promesa adeudada: Fernando Isla Casares, presidente de la Comisión de Ceremonial y Protocolo, había dicho que se cortaría el bigote que luce desde hace cuatro décadas si Argentina ganaba en Qatar. Pero se extendió el tiempo y terminó saldando la deuda tras el bicampeonato de Copa América. “En Qatar había hecho una promesa que si salíamos campeones me cortaba los bigotes. Tengo los bigotes desde hace 43 años, sin sacármelos. Lo fui estirando un poquito, la cábala... En este torneo venimos haciendo lo mismo y dijimos el domingo cumplimos la cábala porque aparte vamos a ser campeones. Así que en el vestuario... Hace una horita y media me lo sacaron. Me siento raro, despojado”.

A partir de esta promesa cumplida, otro que bromeó sobre su celebración fue el propio presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien recordó el beso que el utilero Marito Di Stéfano le había dado a Lionel Scaloni en medio de la euforia. “Marito me dio un pico. Se lo di yo... ¡Pero a escondidas!”, señaló el Chiqui en el programa de la institución con sede en la calle Viamonte.

Once integrantes del plantel de la selección argentina han iniciado su regreso al país y aterrizarán en Ezeiza en la tarde de este lunes. Entre los jugadores que ya están en camino se encuentran Leandro Paredes, Valentín Carboni, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Gonzalo Montiel, Alexis Mac Allister y Nicolás González. El director técnico Lionel Scaloni y el preparador físico Luis Martín también participaron en el traslado al aeropuerto, acompañados por la familia de Scaloni. La llegada de la delegación está prevista entre las 20 y 21 horas, según fuentes oficiales.

El resto del cuerpo técnico, incluyendo a Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Fabián Ayala, no fue visto entre los que dejaron el hotel y se espera que continúen con el equipo en fechas posteriores. Luego de la obtención del título, los jugadores retomarán sus actividades personales y se reincorporarán a sus respectivos clubes conforme a sus cronogramas.