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Un misil iraní con cabeza de racimo cayó en el centro de Israel e hirió a ocho personas

Los impactos se registraron en Bnei Brak, Ramat Gan y Petah Tikva, mientras el ejército israelí declaraba estar listo para continuar la guerra “durante las próximas semanas”

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Daños en un edificio atacado con misiles iraníes en el centro de Israel

Misiles iraníes impactaron este martes en varias localidades del área metropolitana de Tel Aviv y dejaron ocho heridos leves, en uno de los ataques más directos contra el centro de Israel desde el inicio de la guerra hace cinco semanas. Imágenes de dron mostraron tejados destrozados y escombros en un edificio residencial de Bnei Brak, una de las zonas alcanzadas.

Vista aérea de vecinos reunidos en el sitio dañado en Bnei Brak tras el impacto de misiles iraníes, el 31 de marzo de 2026. Los restos del proyectil cayeron en al menos seis puntos del área metropolitana de Tel Aviv. (REUTERS/Roei Kastro)
Vista aérea de vecinos reunidos en el sitio dañado en Bnei Brak tras el impacto de misiles iraníes, el 31 de marzo de 2026. Los restos del proyectil cayeron en al menos seis puntos del área metropolitana de Tel Aviv. (REUTERS/Roei Kastro)

Los servicios de emergencia israelíes informaron que los ocho heridos sufrieron lesiones causadas por la onda expansiva de las submuniciones de lo que aparenta haber sido una cabeza de guerra de racimo. Los impactos se registraron en Bnei Brak, Ramat Gan y Petah Tikva.

Personal de emergencias trabaja en el sitio dañado en Petah Tikva tras el impacto de misiles iraníes, el 31 de marzo de 2026. Ocho personas resultaron heridas leves por la onda expansiva de las submuniciones. (REUTERS/Ronen Zvulun)
Personal de emergencias trabaja en el sitio dañado en Petah Tikva tras el impacto de misiles iraníes, el 31 de marzo de 2026. Ocho personas resultaron heridas leves por la onda expansiva de las submuniciones. (REUTERS/Ronen Zvulun)

Medios locales reportaron que los restos del misil iraní cayeron en al menos seis puntos distintos de ciudades del centro del país, incluyendo Tel Aviv. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron varios automóviles en llamas.

Un niño observa a los equipos de emergencia trabajar en Petah Tikva tras el impacto de misiles iraníes, el 31 de marzo de 2026. El ataque fue uno de los más directos contra el área metropolitana de Tel Aviv desde el inicio de la guerra. (REUTERS/Ronen Zvulun)
Un niño observa a los equipos de emergencia trabajar en Petah Tikva tras el impacto de misiles iraníes, el 31 de marzo de 2026. El ataque fue uno de los más directos contra el área metropolitana de Tel Aviv desde el inicio de la guerra. (REUTERS/Ronen Zvulun)

Las tomas aéreas del edificio dañado en Bnei Brak mostraron tejas rotas y escombros dispersos alrededor de la estructura. No hubo víctimas fatales en el edificio.

Vista aérea de vecinos reunidos en el sitio dañado en Bnei Brak tras el impacto de misiles iraníes, el 31 de marzo de 2026. El ejército israelí describió el ataque como una cabeza de guerra de racimo. (REUTERS/Roei Kastro)
Vista aérea de vecinos reunidos en el sitio dañado en Bnei Brak tras el impacto de misiles iraníes, el 31 de marzo de 2026. El ejército israelí describió el ataque como una cabeza de guerra de racimo. (REUTERS/Roei Kastro)

En el norte del país, un trabajador de la construcción de 56 años resultó herido de consideración por un cohete de Hezbollah que impactó en la comunidad fronteriza de Avivim. El Magen David Adom informó que el hombre fue alcanzado por metralla y trasladado a un hospital.

Judíos ultraortodoxos inspeccionan un edificio residencial dañado en Bnei Brak tras el impacto de misiles iraníes, el 31 de marzo de 2026. Los restos del proyectil cayeron en al menos seis puntos del área metropolitana de Tel Aviv. (REUTERS/Itai Ron)
Judíos ultraortodoxos inspeccionan un edificio residencial dañado en Bnei Brak tras el impacto de misiles iraníes, el 31 de marzo de 2026. Los restos del proyectil cayeron en al menos seis puntos del área metropolitana de Tel Aviv. (REUTERS/Itai Ron)

Los ataques se produjeron mientras el ejército israelí declaraba estar preparado para continuar la guerra “durante las próximas semanas”. El portavoz internacional de las fuerzas armadas, teniente coronel Nadav Shoshani, dijo en conferencia de prensa que la continuación de las operaciones depende de los dirigentes políticos, pero que militarmente el país está en condiciones de seguir adelante.

“Estamos listos para continuar nuestras operaciones durante las próximas semanas. Tenemos objetivos para eso, municiones y efectivos”, afirmó.

El primer ministro Benjamin Netanyahu sostuvo la noche del lunes en una entrevista con la cadena Newsmax que Israel ha superado más de la mitad de sus objetivos militares, aunque evitó fijar plazos. “La mitad del camino está claramente superado. Pero no quiero fijar un calendario”, dijo. “Hablo en términos de misiones y no necesariamente en términos de duración.”

La guerra, desencadenada el 28 de febrero por los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, se ha extendido por todo el Medio Oriente, causando miles de muertos, interrumpiendo el suministro energético global y amenazando con arrastrar la economía mundial. Los ataques de ambos lados no muestran señales de ceder.

El secretario de Estado Marco Rubio estimó el lunes que el conflicto duraría aún “semanas” en lugar de “meses”. Trump, que había calculado inicialmente una duración de entre cuatro y seis semanas, dijo este martes negociar con el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, aunque Irán negó que esas conversaciones estuvieran teniendo lugar.

En el frente libanés, cuatro soldados israelíes murieron en combates con Hezbollah en el sur del Líbano, en el incidente más mortífero para las fuerzas israelíes desde el inicio de la ofensiva terrestre. Tres cascos azules de la misión de la ONU en Líbano murieron en menos de 24 horas en circunstancias aún no esclarecidas. El Consejo de Seguridad se reunirá para analizar la situación.

El precio del petróleo se mantiene elevado: el barril de Brent cotizaba este martes en torno a los 107 dólares, y el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos superó por primera vez desde 2022 los 4 dólares por galón.

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