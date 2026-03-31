Cuatro soldados israelíes murieron en combate con Hezbollah en el sur de Líbano

El capitán Noam Madmoni y los sargentos Ben Cohen, Maxsim Entis y Gilad Harel, muertos en Líbano el 30 de marzo de 2026. Los cuatro pertenecían a la Unidad de Reconocimiento de la Brigada Nahal. (Gentileza)

Cuatro soldados israelíes murieron este lunes en un enfrentamiento con Hezbollah en el sur de Líbano, en el incidente más mortífero para las fuerzas israelíes desde que lanzaron una nueva ofensiva terrestre contra el grupo islamista proiraní en el marco de la guerra con Irán. El ministro de Defensa, Israel Katz, anunció este martes que Israel ocupará partes del sur de Líbano al término del conflicto.

Los soldados fallecidos fueron identificados como el capitán Noam Madmoni, de 22 años, y los sargentos Ben Cohen, Maxsim Entis y Gilad Harel, los tres de 21 años. Todos pertenecían a la Unidad de Reconocimiento de la Brigada Nahal. Otros dos militares resultaron heridos: uno de gravedad y un reservista de forma moderada.

Según una investigación del ejército, la unidad detectó una célula de combatientes de Hezbollah durante operaciones en el sector occidental del sur de Líbano alrededor de las 6:30 de la tarde del lunes. Los soldados intercambiaron disparos a corta distancia con los milicianos. Mientras se evacuaba a los heridos, Hezbollah lanzó un misil antitanque contra las tropas, que no causó más bajas. El ejército respondió con fuego de tanques y ataques aéreos.

Desde que se intensificaron los combates en Líbano en el marco de la guerra con Irán, diez soldados israelíes han muerto en el sur del país, dos civiles israelíes fallecieron por cohetes de Hezbollah, y un civil israelí murió por error en un bombardeo de la propia artillería israelí en el norte.

El mismo martes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron además que capturaron a un operativo de Hezbollah que realizaba tareas de vigilancia sobre sus tropas en la zona. El hombre fue trasladado a Israel para ser interrogado.

En Beirut, Israel dijo haber matado el lunes al comandante adjunto de la Unidad 1800 de Hezbollah, Hamza Ibrahim Rakhin, junto con el jefe de operaciones de esa unidad y otro miliciano. Según el ejército israelí, esa unidad es responsable de coordinar a Hezbollah con organizaciones terroristas palestinas en Líbano, Gaza, Siria y Cisjordania.

Katz: Israel ocupará partes del sur de Líbano tras la guerra

Soldados israelíes inspeccionan un tanque atascado en el barro en la frontera con Líbano, el 21 de marzo de 2026. Cinco divisiones del ejército operan actualmente en el sur del país. (REUTERS/Tyrone Siu)

Mientras continuaban los combates, el ministro Katz anunció que las FDI se establecerán en una zona de seguridad dentro de Líbano al término de las operaciones. “Las FDI se establecerán en una zona de seguridad dentro de Líbano, en una línea defensiva contra los misiles antitanque, y mantendrán el control de seguridad de toda la zona hasta el Litani”, dijo Katz en un video difundido por su oficina, en referencia al río que corre unos 30 kilómetros al norte de la frontera con Israel.

Katz agregó que se impedirá “por completo” el regreso de los civiles libaneses desplazados hasta que se garantice la seguridad en el norte de Israel, y que “todas las casas de las aldeas adyacentes a la frontera en Líbano serán demolidas siguiendo el modelo de Rafah y Beit Hanún en Gaza”.

Las FDI dijeron haber matado a unos 850 operativos de Hezbollah desde que se intensificaron los combates, incluidos cientos de miembros de su fuerza de élite Radwan, y haber atacado más de 2.000 objetivos en Líbano, entre ellos centros de mando, depósitos de armas y lanzaderas de cohetes.

El Ministerio de Salud libanés elevó el lunes a 1.247 los muertos en el país por ataques israelíes, entre ellos 124 niños. La guerra dejó además a un millón de desplazados.

Hezbollah, por su parte, continúa lanzando cohetes contra Israel. El lunes por la noche, el grupo disparó cinco proyectiles hacia los suburbios de Krayot, en Haifa. Cuatro fueron interceptados y el quinto impactó en una zona abierta sin causar heridos. El grupo terrorista rompió el cese del fuego de noviembre de 2024 y retomó los ataques contra Israel a comienzos de marzo, tras la muerte del ayatolá Alí Khamenei en la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán.