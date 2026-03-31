La polémica detrás de la plaga de lesionados que envuelve al Arsenal en la Fecha FIFA: “Parece un poco sospechoso”

El Arsenal suma 11 bajas de cara al final de la temporada (Reuters)

El club inglés Arsenal se encuentra en el centro de una controversia tras la retirada prematura de once de sus futbolistas de las concentraciones internacionales debido a lesiones. La coincidencia de estas bajas, en vísperas de una fase definitoria de la temporada, ha generado suspicacias entre analistas y exjugadores, mientras el cuerpo técnico y las selecciones implicadas ofrecieron explicaciones sobre la situación.

Durante el actual parón de selecciones, Martín Zubimendi, centrocampista español, se convirtió en el último jugador de la plantilla en regresar a Londres después de disputar 13 minutos en la victoria de España frente a Serbia. La Real Federación Española de Fútbol confirmó que el jugador padece molestias en la rodilla y que no estaría disponible para el siguiente compromiso ante Egipto. Tras el anuncio, Zubimendi se convirtió en el undécimo miembro del Arsenal en abandonar la actividad internacional.

La lista de jugadores afectados incluye a figuras clave como Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze y Noni Madueke de la selección inglesa, así como a Gabriel (Brasil), William Saliba (Francia), Jurrien Timber (Países Bajos), Piero Hincapié (Ecuador) y Leandro Trossard (Bélgica). El capitán Martin Odegaard fue el primero en retirarse de su selección, Noruega, al presentar un problema en la rodilla.

Eze quedó fuera de la convocatoria inglesa antes del inicio por molestias en el gemelo. Rice y Saka no participaron en el amistoso ante Uruguay y no estuvieron convocados para ese partido, mientras que Madueke abandonó el campo con una protección en la pierna tras una lesión en Wembley. En el caso de Hincapié, el defensa disputó 72 minutos contra Marruecos en Madrid antes de regresar a Londres para someterse a más pruebas tras sufrir un golpe.

Martin Zubimendi fue el último en abandonar la concentración de su selección para regresar a Londres (Reuters)

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, manifestó su esperanza de recuperar a varios de estos futbolistas. El conjunto Gunner entró en la recta final de su lucha por el triplete, al estar en los cuartos de final de la FA Cup (jugará frente al Southampton), en los cuartos de la Champions League (deberá disputar el doble partido ante el Sporting de Lisboa) y en el tramo final de la Premier League, con compromisos decisivos ante el Bournemouth y Manchester City.

La proliferación de lesiones en el Arsenal durante una etapa crucial ha levantado dudas sobre la gestión de los futbolistas en el contexto internacional. El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, fue consultado sobre las ausencias de Saka y Rice. “No tengo nada más que añadir, no soy médico. Les hicimos una evaluación después del partido, ninguno estaba en condiciones de quedarse y sumar minutos, así que les dimos vía libre”, explicó Tuchel ante una consulta de SunSport en rueda de prensa.

Sobre Declan Rice, el entrenador alemán agregó: “Tenían muchísimas ganas de jugar, pero no tenía sentido correr ese riesgo. Si hubiera sido el último partido de la temporada, los habríamos conservado, pero en este momento el riesgo era demasiado grande”. Tuchel defendió la honestidad de los jugadores y añadió: “No tengo motivos para creer que Declan no sea sincero conmigo. No tengo motivos para creer que Bukayo no sea sincero. Pero dada la cantidad de jugadores del Arsenal, entiendo su actitud”.

En declaraciones que replicó talkSPORT, Tuchel señaló: “Cualquiera puede hacer los cálculos, son muchos jugadores, por supuesto. Dada la situación en el Arsenal, parece un poco sospechoso, pero solo puedo hablar por nuestros jugadores. Bukayo hizo sesiones en el gimnasio. Declan tuvo una sesión junto con Jude Bellingham en el campo, lo intentó y dijo que no se sentía bien. ¿Por qué iba a presionarlo? ¿Qué ganaríamos con eso? Declan es un jugador clave, Bukayo es un jugador clave, ¿por qué iba a correr ese riesgo? Los quiero en mi equipo, quiero que jueguen, pero este no es el momento de presionarlos”.

Declan Rice y Bukayo Saka abandonaron la concentracion de Inglaterra (Reuters)

A las declaraciones de Tuchel se le sumó la opinión del ex delantero inglés Gabby Agbonlahor, quien consideró que el club podría estar favoreciendo a sus jugadores para priorizar los torneos domésticos. “Si fuese parte de la Premier League y pudiera hacer una decisión, implementaría una nueva regla: te pierdes el próximo juego de la Premier League si te retiras de la concentración del equipo nacional. Te aseguro que los jugadores dejarán de abandonarlas”, afirmó Agbonlahor durante una entrevista en el programa Breakfast.

“Lo entiendo (que los jugadores se retiren), Arteta está haciendo todo lo posible por ganar estos trofeos. Su próximo partido después del parón internacional es en la FA Cup contra el Southampton", aseguró Agbonlahor.

El calendario inmediato del Arsenal incluye el cruce por los cuartos de final de la FA Cup contra Southampton el 4 de abril, seguido por la serie ante el Sporting de Lisboa en la Champions League y partidos clave en la Premier League, además de un enfrentamiento ante el Manchester City en el Etihad Stadium el 19 de abril. Actualmente, el Arsenal mantiene una ventaja de nueve puntos sobre el City, que todavía tiene un partido pendiente.

Los 11 jugadores lesionados del Arsenal:

William Saliba (tobillo - Francia)

Gabriel Magalhães (rodilla - Brasil)

Jurrien Timber (ingle - Países Bajos)

Piero Hincapié (Ecuador)

Martin Zubimendi (rodilla - España)

Martin Odegaard (rodilla - Noruega)

Bukayo Saka (Inglaterra)

Noni Madueke (rodilla - Inglaterra)

Eberechi Eze (pantorrilla - Inglaterra)

Leandro Trossard (cadera - Bélgica)

Declan Rice (Inglaterra)

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE