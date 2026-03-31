Un arquero uruguayo saltó a la tribuna para pelearse tras ser expulsado y desató una polémica que recorre el mundo: el descargo del futbolista

Expulsaron a un arquero uruguayo y cruzó la reja para pelear con un hincha

Central Español protagonizó una de las jornadas más comentadas del Torneo Apertura uruguayo al imponerse por 2-1 a Deportivo Maldonado en el Parque Palermo, en un partido que combinó emoción deportiva y una serie de incidentes que acapararon la atención tanto dentro como fuera del campo.

El encuentro dejó como saldo una victoria clave para Central Español y un escándalo por la reacción del arquero suplente Emiliano Márquez. El desarrollo del partido incluyó tres expulsados: dos futbolistas en el campo y uno en el banco de suplentes. A los 70 minutos, Luciano Fernández dejó con diez a Central Español tras ver la tarjeta roja, mientras que a los 86 minutos fue expulsado Maximiliano González en las filas de Deportivo Maldonado. Pero el desenlace se tornó caótico en los minutos finales, cuando el árbitro Kevin Fontes expulsó a Emiliano Márquez por protestar.

La reacción de Márquez generó una interrupción prolongada. Mientras se retiraba rumbo al vestuario, cambió su recorrido, abrió una reja de seguridad y se dirigió hacia la tribuna visitante, donde se produjo un enfrentamiento verbal y físico que requirió la intervención de la seguridad privada. La situación, que derivó en una detención momentánea del juego, se viralizó rápidamente en redes sociales.

Horas después, Emiliano Márquez ofreció su versión de lo sucedido en el programa Minuto uno de Carve Deportiva. El futbolista explicó: “Cuando pregunté por qué me expulsaron, el árbitro se va. Me acerco al línea como para hablarle y no me dejó, cuando me retiro para atrás le dice al médico ‘sacalo porque lo expulso’, yo no había hablado”.

El comunicado de Emiliano Márquez en sus redes sociales

Frente a la interpretación inicial que apuntaba a un cruce con un hincha rival, Márquez aclaró: “Quiero aclarar que no fue con un hincha, fue con un jugador de Deportivo Maldonado. A mis 13 años tuve la pérdida de un hermano por temas de salud mental, en ese año compartí plantel en sub15 con un jugador de Maldonado y él me recuerda esa situación”.

El arquero profundizó sobre el incidente y añadió: “El jugador de Deportivo Maldonado me gritó con malas intenciones, fue a los cuatro vientos, mis compañeros que estaban en la puerta del vestuario lo llegaron a escuchar y reaccionaron conmigo, esa fue la situación”. Márquez reconoció el impacto emocional que le provocó el episodio: “Me sorprendió muchísimo, mi familia estaba ahí y no llegó a escuchar, pensándolo no me lo espero de nadie, es un tema que no se debería de tocar y mucho menos recordarlo y de mala forma”.

El propio Márquez relató que intentó comunicarse con el futbolista involucrado: “Le escribí y le dije, ‘le erraste, esos temas no se tocan y no son de personas con códigos’, me respondió de mala manera y siguió en la rosca, no vi arrepentimiento de la persona”.

Además, expresó públicamente sus disculpas: “Me gustaría disculparme con todos, todo Deportivo Maldonado es una institución y si alguno se sintió agredido por mi le pido disculpas. Mismo a la gente de Central Español, a la dirigencia y mis compañeros”.

Al mismo tiempo, el futbolista publicó un comunicado a través de su cuenta de X: “Nada justifica mi error ni mi reacción. Como profesional y como ejemplo para muchos chicos y chicas, debo mantener un comportamiento adecuado; por eso asumo mi responsabilidad y reconozco mis errores (...) Mi reacción fue provocada por una falta de respeto y de códigos por parte de un jugador de Deportivo Maldonado, no de un hincha (...)”

“Dicho jugador expresó una frase que puede resultar muy dolorosa para cualquiera. En mi caso, tocó un tema extremadamente sensible; A mis 13 años sufrí la pérdida de mi hermano mayor por un problema de salud mental, y ese hecho fue mencionado de una manera inapropiada y con malas intenciones (...) Considero importante reflexionar sobre el cuidado que debemos tener con las palabras, hay temas con los que no corresponde jugar”.

el futbolista explicó lo que sucedió durante el partido

Más allá del incidente, Central Español sumó tres puntos que resultan fundamentales en su objetivo por permanecer en la categoría y avanzar en la tabla anual, donde se ubica sexto en zona de clasificación a la Fase 1 de la Copa Sudamericana. El triunfo también le permitió tomar distancia de la zona de descenso, donde Wanderers y Progreso mantienen los promedios más bajos.

El equipo dirigido por Pablo De Ambrosio cortó una racha de cinco partidos sin triunfos en el torneo y sumó 14 puntos, igualando la línea de Wanderers y situándose a cinco unidades del líder, Racing Club de Montevideo. El desempeño estadístico de los locales incluye 13 goles a favor y 11 en contra en nueve fechas, cifras que los mantienen en la disputa por los primeros puestos y aportan una dosis de optimismo en la lucha por la permanencia.

La noche en el Parque Palermo estuvo marcada por la intensidad desde los primeros minutos. Ignacio Rodríguez abrió el marcador de cabeza a los 40 minutos y, casi de inmediato, Renato César igualó para Deportivo Maldonado. Ya en el complemento, Raúl Tarragona puso nuevamente en ventaja al local desde el punto penal. El portero Rodolfo de Melo sostuvo la diferencia y, en el tiempo de descuento, Maximiliano Noble desperdició una oportunidad desde los 12 pasos que pudo cambiar el resultado.