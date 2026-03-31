Maxi López y su hijo Valentino contaron de qué no hablan con Wanda Nara: “Eso queda entre hombres”

En un momento íntimo entre padre e hijo, Maxi y Valentino López se sometieron a una serie de preguntas (Instagram)

Pese a las idas y vueltas que Maxi López tuvo que dar en el último tiempo para cumplir con sus compromisos familiares y profesionales, hay algo que nunca cambió: su presencia activa y cercana en la vida de sus hijos mayores, fruto de su relación con Wanda Nara. Y ahora, en medio de los preparativos para una nueva etapa, entre ellos la mudanza a la Argentina junto a Daniela Christiansson y los dos pequeños que tienen en común, Maxi decidió abrir una ventana a la intimidad y compartir con sus seguidores un momento especial con su hijo mayor, Valentino.

En los últimos días, padre e hijo se animaron a jugar a las preguntas y respuestas sin filtro, un ida y vuelta distendido y sincero que rápidamente se viralizó y despertó la simpatía de sus seguidores. El exfutbolista, acostumbrado a responder inquietudes en redes sociales, explicó el motivo del video. “Me preguntaron mucho en redes cómo me llevo con mis hijos, en especial con Valentino, que es el más grande y juega en River. Ahora les voy a contar cómo nos llevamos”, explicó Maxi, invitando a Valentino a sumarse a la charla.

La primera pregunta no tardó en llegar y dejó en claro el nivel de confianza entre ambos. “¿Hay algún secreto que tengamos y tu mamá no sepa?”, disparó Maxi, generando expectativa. Valentino, sin dudarlo y con una sonrisa cómplice, respondió: “Sí”. Y cuando su papá quiso saber cuál era ese secreto, el adolescente dejó a todos boquiabiertos: “Con quién salgo”. El exfutbolista, entre risas y gestos de complicidad, cerró el tema con un simple “Eso queda entre hombres”, dejando en claro que hay códigos familiares que se respetan y que, además, el romance con Carola Sánchez Aloe quedó en el pasado.

La charla siguió con preguntas sobre el crecimiento y la transformación de Valentino. “¿En qué momento te diste cuenta que ya no era un nene?”, preguntó el joven. Maxi no dudó: “Cuando empezaban a desfilar las candidatas. Ahí me di cuenta que ya no tenía más un nene, tenía un hombrecito”.

Entre risas y complicidad: Maxi López y su hijo mayor se animaron a las preguntas más sinceras

No faltaron los juegos de roles y las preguntas con doble sentido. “Si yo no fuera tu papá, ¿te caería bien?”, consultó Maxi. “Muy bien”, respondió Valentino, a lo que su papá replicó con humor: “Obvio”. La complicidad se hizo aún más evidente cuando hablaron de parecidos físicos y herencias familiares. “¿Qué creés que heredé de vos?”, preguntó el adolescente. Maxi no dudó en señalar el rasgo compartido. “¡Mirá lo que es esa nariz! ¡Es igual!”, exclamó con un efecto sonoro divertido. Valentino, fiel a su estilo, retrucó: “No, la mía es más linda”, generando una breve discusión amistosa entre risas.

El intercambio siguió subiendo de tono en confianza y cariño. “¿Cuándo le vas a decir a los demás que soy tu hijo favorito?”, lanzó Valentino, provocando una reacción inmediata del exdeportista: “¿Cómo tu hijo favorito?”. El adolescente insistió: “El primero”. “Sí, sos el primero, pero…”, intentó explicar el papá. “Por eso”, retrucó Valentino. “Son todos iguales”, defendió Maxi, manteniendo la diplomacia paterna. “No, pero el que más quisiste fui yo”, insistió el adolescente, a lo que Maxi respondió: “No estoy de acuerdo”. Pero Valentino cerró el tema con una sonrisa: “No, sos el primero”, y Maxi concedió: “¿Uno especial? ¿Sos vos?”. “Sí”, ratificó Valentino, dejando en claro que, más allá de la broma, sabe que ocupa un lugar muy especial en el corazón de su papá.

El exfutbolista y su hijo supieron abrir su corazón ante las consultas sore su vínculo (Instagram)

Este ida y vuelta distendido y lleno de humor expone una faceta poco vista de Maxi López: la del padre presente, cercano y dispuesto a conectar con sus hijos desde el diálogo y la complicidad. En tiempos donde la exposición pública suele estar marcada por rumores y versiones cruzadas, el exfutbolista eligió mostrar una postal real y cotidiana, en la que el afecto y la confianza ocupan el centro de la escena.