El utilero de la selección argentina contó detalles del beso a Scaloni y se quebró al hablar del plantel: “Son héroes”

Marito, el utilero de la Selección, habló tras el beso a Scaloni

Una vez que Nicolás Otamendi marcó el penal definitivo ante Ecuador que determinó el pase a las semifinales de la Copa América, los jugadores de la selección argentina fueron corriendo a abrazar al marcador central. Lo mismo sucedió con la figura de Dibu Martínez, clave al contener dos disparos en la tanda.

Más allá de esas imágenes, hubo una que llamó la atención de propios y extraños. La TV mostró cómo vivió Lionel Scaloni el final del partido y, de repente, el que apareció en la escena fue Marito Di Stéfano, el utilero más experimentado del combinado nacional, que agarró de la cara al oriundo de Pujato y le dijo “Dame un beso”. Todavía sobrepasado de alegría, lo saludó besándolo en la boca.

En las últimas horas, el hombre que está hace más de 25 años en la AFA, participó de una entrevista en la que reveló detalles de lo que sucedió el pasado jueves en el NRG Stadium de Houston. “Pasó que terminó, hizo el gol Otamendi y lo veo al ‘Gringo’ (por Scaloni) solo. Salieron todos corriendo: Aimar, Ayala, todos. Ahí le dije: ‘El Barba ve todo’. Y claro, cuando le voy a dar el beso, él gira. Por eso fue el famoso ‘le como la boca’, pero nada que ver”, explicó Marito en diálogo con AFA Estudio, el streaming oficial de la Selección.

El propio Scaloni fue consultado en la conferencia de prensa luego de la victoria ante los ecuatorianos por la imagen que se hizo viral. ¿Qué hizo el técnico campeón del mundo? Bromeó sobre la situación.

“Fue en chiste. A Marito lo conozco de toda la vida. Me vino a saludar y bueno... Es lo que hay. No la vi la foto, pero Marito es un amigo, un tipo entrañable. Estaba muy contento”, comentó cuando le dijeron que las imágenes se habían viralizado. “Yo la verdad no me di cuenta dónde me dio el beso. Son cosas que pasan cuando estás alegre. Pero no fue consentido, ja”. explicó el entrenador celeste y blanco.

Las perlitas del duelo entre Argentina y Ecuador por la Copa América

Acto seguido, Di Stéfano no pudo ocultar su emoción al hablar de otro momento especial que vivió junto al combinado nacional. “Cada vez me quiebro más, como fue en la película ‘Elijo Creer’. Imaginate que yo a Scaloni y Samuel los conozco desde los 18 años, a Aimar desde los 15. Ya te entra una nostalgia porque se te va yendo la vida y esos momentos son únicos. Los que hicieron los pibes el otro día… Son héroes”, agregó.

Durante la transmisión oficial, uno de los personajes con mayor historia puertas adentro de la intimidad del seleccionado argentino también contó que tras la final de la Copa del Mundo contra Francia se quedó con un tesoro de enorme valor sentimental.

“Seis menos cuarto de la mañana me llama el gordo Dady (Marcelo D’Andrea, masajista) y me dice ‘te llama Leo (Messi)’... Voy a la habitación y estaba con el short del partido y una remera de tiempo libre todo sucio porque veníamos del micro, todos sucios porque habíamos dado vuelta con el micro por el centro de Qatar y me dice ‘traeme una remera y un short’. Entonces, se sacó la remera, el short… Este va para casa… Me quedé con el último short de la final del mundo”, contó el utilero con más experiencia en el predio de la AFA en Ezeiza.

Al mismo tiempo, confirmó que llevó la pieza de indumentaria a Estados Unidos por dos motivos: uno para que Messi le firme el pantalón y como un souvenir de buena suerte para que el equipo pueda lograr una nueva conquista continental, esta vez el bicampeonato de América tras la consagración en 2021 en Brasil en el mítico Maracaná ante el equipo local.

La selección argentina afrontará este martes, desde las 21 (hora argentina), su partido por las semifinales ante Canadá en el MetLife de Nueva Jersey. De la otra llave, el miércoles, se enfrentarán Colombia y Uruguay en Charlotte para definir quiénes serán los finalistas de la Copa América.