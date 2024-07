Para el recuerdo: el álbum de fotos de la selección argentina bicampeona de América en la intimidad con el trofeo

Los campeones de América y del mundo

Argentina hizo historia en la Copa América: el conjunto albiceleste se consagró bicampeón del certamen continental tras vencer 1-0 a Colombia, gracias al gol de Lautaro Martínez en tiempo extra. Y en los festejos inmediatamente posteriores se pudo advertir el espíritu de La Scaloneta, por qué mantiene su nivel de competitividad al máximo, al punto de cosechar cuatro títulos desde el inicio de la era, allá por 2018. Tras los alocados festejos en la intimidad de los vestuarios, los protagonistas confeccionaron un álbum que permanecerá guardado en la memoria nostálgica de los hinchas.

LIONEL MESSI

El capitán levantó el codiciado trofeo en Estados Unidos. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

La Pulga, cuyo último título personal lo había logrado con el Inter Miami en agosto de 2023 por la Leagues Cup y a tan solo un mes de su debut en el club estadounidense, sumó el sexto título con Argentina, entre los que se destacan el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América un año antes en Brasil.

El rosarino es a esta altura el jugador más ganador de todos los tiempos con 45 títulos, dos más que Dani Alves. De esta manera, se terminó una cierta controversia que había por un trofeo ganado con el Barcelona que algunos estadígrafos no le cuentan al argentino.

ÁNGEL DI MARÍA

El Fideo festejó por duplicado

Allá arriba, en el olimpo, permanecen indelebles Diego Armando Maradona y Lionel Andrés Messi. Los indiscutidos acá y en el mundo. Entre los que los siguen hay varios. El hincha argentino genérico y moderno, emoción mediante, pondrá ahí cerquita de los próceres a un ángel de la guarda. Fideo ya no jugará más en la Selección. Ángel Di María le dijo adiós al seleccionado. Se retiró campeón, siendo titular y capitán durante un pasaje de su partido final en la final de la Copa América de Estados Unidos 2024. Había debutado dieciséis años atrás, el 6 de septiembre de 2008, en un duelo por Eliminatorias contra Paraguay en el estadio Monumental. Ya había ganado la medalla olímpica en Beijing.

EMILIANO DIBU MARTÍNEZ

El Dibu fue elegido el mejor arquero del torneo

Al siempre seguro Dibu no lo exigieron demasiado, pero le cacheteó una bocha infernal a Lerma en el primer tiempo que valió un gol. En el complemento, con el empuje y control del equipo, colaboró en el manejo de tiempos y no soltó ni una pelota aérea. Esta vez lo salvaron de revolcarse en los penales.

El legendario arquero sólo recibió un gol en toda la competencia. En los cuartos de final ante Ecuador

RODRIGO DE PAUL

El motor de La Scaloneta celebra las dos conquistas continentales

El ex Racing, uno de los mediocampistas más importantes del equipo, aportó su cuota de humor a la celebración. Mientras bailaba con la medalla en la mano, pidió a gritos: “Respeten los rangos”. También aprovechó la ocasión para burlarse de sus críticos, insinuando que los comentarios sobre su apariencia o sus modificaciones de look carecen de importancia mientras continúa ganando trofeos.

Diosito con la Copa América

El clima festivo en el vestuario quedó plasmado en una de las canciones que el grupo de jugadores entonó al unísono: “Ganar otra Copa con Leo es lo que imagino, para traer la gloria a Argentina desde Estados Unidos y demostrarles a todos lo que es ser argentino...”. Esta canción resonó con fuerza mientras los jugadores se abrazaban y bailaban alrededor del trofeo, contagiando la emoción incluso al técnico Lionel Scaloni, quien compartió estos momentos de júbilo con su equipo.

El ex Racing besa el trofeo y lo festeja junto a sus seres queridos

LAUTARO MARTÍNEZ

El Toro enamorado del gol marcó el único tanto de la final

El mismísimo Lautaro había reconocido el año pasado que viajó a la Copa del Mundo con el tobillo derecho “hecho pedazos” y que no llegó a Qatar como quería, pero que nadie podía decir que no dio todo. “Con el tobillo destruido estuve valorando si operarme o no, durante el Mundial sufrí muchísimo. Después volví aquí y los trabajos personalizados ayudaron. Y alcancé una gran forma”, reveló en su momento.

El delantero del Inter de Milán ya había tenido su noche de ensueño en Miami: fue con el doblete con la Selección en la victoria 2-0 contra Perú, por la tercera fecha del Grupo A de la Copa América. Así, la Albiceleste martilló su clasificación a cuartos de final como líder de la zona y siguió su camino hacia la final.

JULIÁN ÁLVAREZ

La Araña picó en Miami

24 años. 17 títulos. Los números de la carrera de Julián Álvarez son claros, contundentes, de alto impacto. Debutó hace menos de seis años, por lo que el delantero colecciona casi tres trofeos por cada una de las temporadas que tuvo como profesional repartido con las camisetas de River Plate, la selección argentina y el Manchester City.

El delantero alzó la segunda Copa América de su trayectoria, donde anotó goles en los dos partidos contra Canadá (fase de grupos y semifinales) para volver a ser una pieza clave del equipo argentino en el camino a lo más alto del podio. Y por delante tiene, de base, dos desafíos más para seguir sumando éxitos deportivos en lo inmediato: será uno de los tres mayores del plantel Sub 23 que participará de los Juegos Olímpicos de París a partir del próximo 24 de julio (debuta con Marruecos).

NICOLÁS OTAMENDI

El ex central de Vélez también tuvo un sentimiento de despedida en La Scaloneta

La transmisión oficial de la competencia mostró un panorama general de las celebraciones en el campo. No obstante, algunos jugadores, como Nicolás Otamendi, compartieron a través de sus redes sociales la intimidad de los festejos en el vestuario. En su cuenta de Instagram, el ex Velez Sársfield publicó videos donde se podía ver a los protagonistas del encuentro entonando cánticos y levantando la reciente Copa conquistada.

Otamendi capturó un momento emotivo con su capitán Lionel Messi, que había tenido que abandonar el partido debido a una lesión. “Dale Leo, dejá de renguear loco”, le dijo Otamendi a La Pulga mientras lo grababa ingresando al vestuario, visiblemente con el tobillo inflamado por la lesión. A pesar del dolor, el capitán participó como pudo de las celebraciones.

LEANDRO PAREDES

La medalla del campeón

Cuando iban siete minutos del tiempo suplementario, Argentina destrabó el resultado con una jugada con el sello de la selección campeona del mundo. Leandro Paredes recuperó la pelota en la mitad de la cancha y, luego de un toque de primera de Lautaro Martínez, el N° 5 la recibió y se la pasó a Giovani Lo Celso, que le pegó de primera para habilitar al Toro de cara al gol.

NICO GONZÁLEZ

El ex Argentinos también festejó por duplicado

Entró a los 65′ por Messi. Remarcable participación de un futbolista que tuvo la responsabilidad de sustituir al capitán. Ganó cada disputa aérea, convirtió un gol que fue anulado por offside previo de Tagliafico y se desdobló en la banda izquierda para complementarse con el 3 en la marca. Un jugador que tiene asegurada su presencia en este ciclo con la nueva camada.

ALEJANDRO GARNACHO

El primer título con acento español, pero raíces criollas

Entre los momentos destacados de les festejos dentro del vestuario se lo pudo ver al delantero del Manchester United con una euforia increíble, y sus compañeros lo animaron a bailar junto a la Copa. “Lo vamos a sacar bueno a este”, comentó Otamendi haciendo alusión al joven jugador, que recientemente se unió a la selección y ha sido recibido calurosamente por el grupo.

LISANDRO MARTÍNEZ

El Carnicero tiene un lugar garantizado en la cueva

Brillante performance del defensor zurdo que actuó como titular en la Copa América como reemplazo a futuro de Otamendi. En tiempo suplementario, gestó un cierre impresionante a Borja en lo que parecía ser el 1-0 de Colombia (recordó al bloqueo contra Australia en los octavos de final del Mundial de Qatar). Pese a su baja estatura, ganó de arriba contra los gigantes colombianos que habían lastimado por esa vía a todos los adversarios anteriores. Con él, la Selección tiene al maridaje perfecto para el Cuti.

LUCAS MARTÍNEZ QUARTA

La alternativa que llega de Firenze

El defensor no tuvo actividad en la Copa América de Estados Unidos, pero es una variante de garantía para el futuro. De gran presente en la Fiorentina, puede comenzar a tener más minutos en el ciclo que se iniciará después de los festejos.

VALENTÍN CARBONI

Otro Europibe que será parte del recambio generacional

Es una de las debilidades de Lionel Scaloni. El joven se perfila para ser parte del recambio generacional de La Scaloneta. Con poco rodaje en la Selección, ya sabe cuánto pesa la Copa América. Su deseo es seguir levantando trofeos con la camiseta albiceleste.