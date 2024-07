“Masticaste veneno, sufriste en silencio”: le emotiva dedicatoria de De Paul a Lo Celso tras su pase clave en la final de la Copa América

Una escena de la celebración en el Hard Rock Stadium de Miami: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Giovani Lo Celso luego de ganar la Copa America 2024 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Pareció una jugada más. Giovani Lo Celso estiró la pierna para llevarse la pelota cuando sintió un pinchazo fulminante. Era el 30 de octubre de 2022: estaba jugando un partido entre el Villarreal y el Athletic de Bilbao. Faltaban pocas semanas para el inicio de la gran cita mundialista de Qatar. El volante zurdo era una fija en el mediocampo argentino: había disputado once encuentros durante las Eliminatorias, los seis partidos de las Copas América de Brasil 2019 y 2021, había jugado los noventa minutos en la Finalíssima de Wembley. Había consolidado un rendimiento que le garantizaba la titularidad en un mediocampo que salía de memoria con él, con sus amigos Leandro Paredes y Rodrigo de Paul.

Primero se dijo que había sido una molestia muscular en el isquiotibial derecho, después ya se asemejaba más a un desgarro. Finalmente, tras los estudios, el diagnóstico fue demoledor: un desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha. No hubo Mundial para él. Fue la baja más significativa del plantel, a la postre campeón, en Qatar. Un día después de que se conociera la lista definitiva de Lionel Scaloni, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje: “Fueron días muy duros y tristes para mí. Como sabrán la lesión me tendrá apartado un tiempo de las canchas. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo. Intenté por todos los medios posibles pero no hubo forma. Desearle lo mejor al grupo que le toca ir, que no dudo que representará al país de la mejor manera. Estaré apoyando como un argentino más desde donde sea. Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariño recibidos durante estos días”.

Rodrigo De Paul y el mensaje dedicado a Giovani Lo Celso en la intimidad de la concentración de la selección argentina en Miami

El dolor sanó, la herida cicatrizó. Lo Celso regresó, fue vital y volvió a salir campeón continental con Argentina. Su influencia, a veces secundaria, a veces determinante como en la final contra Colombia. En la competencia por la mitad de la cancha, el tándem Enzo Fernández - Alexis Mac Allister le quitó protagonismo y titularidad. En esta edición de Copa América alternó al compás de un equipo que fue encontrando su tono hacia el final del certamen. Ingresó en el último partido del torneo a los seis minutos del alargue, en un triple cambio que fue el presagio del triunfo. Entró él, junto a Lautaro Martínez y a Leandro Paredes. Cinco minutos después, Paredes quitó, él asistió con un toque sublime con la cara interna de su botín izquierdo y Lautaro definió cruzado por sobre Camilo Vargas para marcar el único gol de la final. La redención de los suplentes en el momento crucial, como pasa en las películas.

“La asistencia de tu vida, de la nuestra. Masticaste veneno, sufriste en silencio y hoy frotaste la lámpara para que le lleve la copa a todo un país. Te amo”, publicó Rodrigo de Paul en sus redes sociales. Hablaba del hombre que aparece en la foto, su amigo Giovani Lo Celso, en la intimidad del hotel, pos triunfo contra Colombia. La respuesta, sobre la misma imagen, habla de una relación de amistad. “Creeme que sin vos nada de esto hubiera sido posible. Siempre una palabra de aliento, siempre una sonrisa. Estuviste en los peores momentos a mi lado y ahora seguimos disfrutando juntos. Sos único. Te amo amigo”, le dedicó Giovani a Rodrigo.

La respuesta de Giovani Lo Celso a Rodrigo De Paul

De Paul ya había tenido palabras sentidas sobre la situación que tuvo que atravesar su amigo tras la lesión que lo dejó sin el Mundial de Qatar. “Cuando le pasó, a mi me mató por lo que lo quiero, por lo que es él. Y sacando lo futbolístico, que me parece que es uno de los jugadores más importantes del proceso, como persona y amigo. Hablé con él obviamente y llamé a gente que está muy cerca mío, que también lo conoce, y nadie lo podía creer por el tipo de persona que es”.

“Fue duro, lo vi llorar, estuvo dos o tres días sin atender el teléfono. No tengo dudas de que él va a tener revancha. Él fue en 2018 al Mundial y no le tocó jugar, todos le decíamos que iba a tener revancha y le pasa eso estando tan cerquita. Es la vida, hay momentos difíciles y lo importante es saber superarlos, creo que lo hará y será mejor persona porque te descubrís en un montón de lugares”, recordó en diálogo con AFA Estudio.

A su vez, contó la intimidad del día en que los sorprendió en la concentración de Doha: “Nosotros queríamos que él estuviera con nosotros desde el primer día. Sentíamos que iba a estar, como en un club que están los lesionados y cuando entrenás se van al fisio. Estaba esperando porque iba a nacer su hija, nosotros estábamos esperando porque lo necesitábamos. No nos dijo nada y, para el partido de semifinal, nos manda un mensaje en qué habitación el mate y se apareció ahí, pelado, fue una alegría tremenda. Lo re disfrutamos esos días. La nena tenía poquitos días y este loco se vino, ‘yo tengo que estar acá’, una genia la esposa. Me di una abrazo muy significativo con él después de la final, se pasó todo el recorrido de los cuatro años y me puso muy feliz que esté ahí”, concluyó.