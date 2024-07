El video que muestra cómo fue la lesión de Messi en la final de Copa América y los antecedentes por problemas en su tobillo

El momento en el que Messi se dobló el tobillo

Los corazones de millones de personas se paralizaron por un momento al ver cómo el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, se revolcaba sobre el césped del Hard Rock Stadium a los 33 minutos de la primera mitad de la final de la Copa América contra Colombia.

A lo largo de su carrera, el rosarino se caracterizó por no simular un golpe y levantarse rápidamente tras cada patada o caída. Eso, sumado a la entrada del cuerpo médico para aplicarle el famoso aerosol frío, despertaron la preocupación en el ambiente. Algo grave estaba sucediendo.

En las primeras imágenes de la transmisión oficial no se pudo apreciar con claridad qué era lo que le había sucedido. Santiago Arias parecía ser el autor de una patada en el cruce que tuvieron cerca del área, Sin embargo, entre los cientos de videos que inundaron las redes sociales se pudo ver el momento exacto de la lesión, que minutos más tarde, ya en el segundo tiempo, terminó sacándolo del campo de juego entre lágrimas.

En la repetición que circula por internet Leo aparecía corriendo en cámara lenta hacia la línea de fondo cuando, al momento de apoyar su pierna derecha para afirmarse, su tobillo se dobló completamente recibiendo todo el peso de su cuerpo. Luego, también se pudo ver como el defensor impactó sobre su otra pierna cuando intentó interceptar el centro.

A partir de allí, para evitar que se reanudara el juego se arrastró hasta dentro de los límites del campo y pidió la asistencia médica. Visiblemente afectado regresó a la cancha y pudo finalizar la primera etapa.

El tobillo del capitan de Argentina Lionel Messi tras salir lesionado (Reuters)

Finalmente, a los veinte minutos del complemento, trastabilló y quedó tendido en el césped. Fue entonces cuando se vio obligado a pedir el cambio con evidentes gestos de dolor y sin poder levantarse por su cuenta.

El desenlace de su salida del campo de juego recorrió el mundo. La Pulga abandonó la cancha rengueando y una vez que se sentó en el banco rompió en un angustiante llanto que emocionó a miles de fanáticos.

A partir de ese momento, las cámaras de la transmisión intercalaban entre pasajes del partido y las reacciones del capitán argentino, que unos minutos más tarde ya apareció en ojotas y con hielo en el tobillo visiblemente inflamado. Una lesión que, sin embargo, no lo privó de mirar de pie la jugada del gol de Lautaro Martinez y fundirse en un abrazo con Roberto Ayala cuando vio que la pelota impactó en la red.

“Leo tiene algo que creo que todo el mundo tiene que tener. Es el mejor futbolista de la historia y no quiere salir, y tiene el tobillo así y quiere seguir jugando. Yo prefiero a esos jugadores, no prefiero al jugador que a la primera de cambio sale. Prefiero eso”, aseguró Scaloni en la rueda de prensa posterior acerca de la salida de su capitán.

Messi celebró su segunda Copa América de forma consecutiva (Getty Images)

“Porque no es que él quiera jugar porque es egoísta, quiere jugar porque quiere ganar con sus compañeros y siente que deja de lado a sus compañeros. Esa es la clave de todo. No quiere salir porque no quiere dejar tirados a sus compañeros. Porque sabe que es un montón para sus compañeros, aun estando en esas condiciones y yo lo sé mejor que nadie”, añadió.

“No quiere salir porque no quiere abandonar a sus compañeros. Esa es la realidad, se siente mal. Nació para estar dentro de una cancha de fútbol”, sentenció.

Hasta el momento no se emitió un comunicado oficial acerca de la lesión que sufrió el astro argentino aunque todo indica que se trata de un grave esguince de tobillo. Si bien fue en el último partido con su Selección en el certamen, Leo deberá volver al Inter Miami, que continúa en competencia y que el próximo miércoles enfrentará a Toronto por una nueva fecha de la MLS.

Habrá que ver cuánto tiempo de recuperación le demandará esta nueva lesión, que no es la primera que sufre en su tobillo derecho.

En octubre del 2006, fue diagnosticado con un esguince en el ligamento externo del tobillo derecho tras disputar un Clásico contra el Real Madrid que lo apartó durante una semana los terrenos de juego. En septiembre del 2010, durante un partido contra el Atlético, la situación fue peor ya que tuvo que ser retirado en camilla después de recibir un brutal golpe de Thomas Ujfalusi que derivó en una distensión en el ligamento lateral interno del tobillo por el que estuvo parado durante 15 días.