Un subcampeón del mundo visitó la concentración de la selección argentina antes de la final de la Copa América

Agustín Orion junto a Lautaro Martínez en la concentración argentina, a horas de disputarse la final de la Copa América contra Colombia

El 30 de agosto de 2017 había sido su último posteo. En su descripción dice que es su única red social, además de informar que es ex jugador y actual vicepresidente del Club Atlético Ferrocarril Midland. La foto era una de un partido del Colo-Colo, la última camiseta que vistió antes de retirarse del fútbol profesional a mediados de 2019. Pasaron siete años para que el 4 de julio de 2024 volviera a publicar algo en Instagram: en el hotel Intercontinental de Houston, subió fotos de sus hijos Gino y Luca con Alejandro Garnacho, concentrado para enfrentar ese día a Ecuador por los cuartos de final de la Copa América. En las fotos, el joven delantero del Manchester United posa con la camiseta del Funebrero y firmó la 17 de su equipo inglés.

Ahora, Agustín Orion, aquel recordado arquero que defendió las camisetas de tres clubes grandes -San Lorenzo, Boca y Racing-, volvió a subir una imagen en sus redes sociales: está abrazado a Lautaro Martínez, en la concentración argentina de Miami, horas antes de que Argentina defina el título continental contra Colombia. Sorprende el cambio físico del arquero, lo que fue la principal atención de los comentarios en redes sociales. En la leyenda de la fotografía -donde él aparece vestido íntegramente de negro-, escribió “él” además de emojis de un toro, un abrazo y un corazón. Ambos compartieron plantel en la Academia de 2016, justo cuando el arquero dejó el fútbol argentino para mudarse a Chile y antes de que el Inter comprara al delantero por 25 millones de euros.

Orion se retiró a mediados de 2019 en el Colo-Colo de Chile, luego de haber atajado en San Lorenzo, Estudiantes, Boca y Racing

Hoy Orion, oriundo de Ramos Mejía, tiene 43 años. Debutó como profesional en San Lorenzo en 2003 y tuvo dieciséis años de carrera: pasó por Estudiantes, por Boca y por Racing, antes de experimentar por primera y única vez en el exterior con el buzo de guardameta de Colo-Colo de Chile, donde colgó definitivamente los guantes. Ganó nueve títulos en su trayectoria: salió cuatro veces campeón de la liga argentina, en 2011 y 2015 con Boca, en 2010 con Estudiantes y en 2007 con San Lorenzo; ganó dos Copas Argentina con Boca en 2012 y 2015; y tres trofeos en Chile. Racing fue el único club en el que no levantó una copa.

Además, integró múltiples convocatorias en la selección argentina y se dio el gusto de participar en el Mundial de Brasil 2014, en el que fue subcampeón del mundo siendo relevo de Sergio Chiquito Romero y de Mariano Andújar. Su foto de perfil en la única red social que maneja es una que comparte con el técnico que lo llevó a aquella competición: Alejandro Sabella. También obtuvo otro subcampeonato con la selección argentina: integró el equipo que perdió la final tres a cero con Brasil en la Copa América de Venezuela 2007. Aquel combinado nacional que dirigió Alfio Basile tenía a Verón, Riquelme, Cambiasso, Aimar, Mascherano, Gago, Messi, Tévez y Crespo. El arquero titular era Roberto Abbondanzieri y Orion compartía el banco de suplentes con Juan Pablo Carrizo.

“Tenía un año y medio de contrato en Colo-Colo cuando decidí terminar. Soy muy estructurado, muy de seguir cada regla y cuando vi que ya no tenía más ganas de hacer doble turno, cuando vi que tenía que adaptarme a las nuevas formas del fútbol dije no, yo ya en lo deportivo alcancé lo que alcancé y lo que no pude, no pudo. No quise hacer más y solo quiero dedicarme a mi familia”, explicó en diálogo con radio La Red las razones de su retiro profesional.

Agustín Orion es el actual vicepresidente de Midland, equipo que milita en la B Metropolitana

Orion siempre estuvo al tanto de la realidad institucional de Midland, equipo por el que nunca ocultó su fanatismo independientemente de los colores que le tocara defender en el plano profesional. De hecho siempre exhibió un tatuaje del escudo del Funebrero en su antebrazo derecho. En abril de 2022, tres años después de su retiro, irrumpió en la escena del ascenso argentino al postularse como vicepresidente de Midland. Integró la lista oficialista para compartir la vicepresidencia con su hermano Sebastián y con Francis Ribeiro como cabeza de fórmula. Su lista ganó tras cosechar 136 votos a favor y alcanzar el 72% del sufragio tras celebrar las elecciones en el gimnasio de básquet del club de Merlo, en el oeste de la provincia de Buenos Aires.

El lunes 15 de julio, Midland jugará la quinta fecha del Clausura de la B Metropolitana contra Argentino de Quilmes. Jugó cuatro partidos, ganó dos y empató los dos restantes. Marcha en la tercera ubicación con ocho puntos en el arranque del segundo semestre de la divisional.