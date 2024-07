El particular regalo de Messi al resto del plantel de la selección argentina antes de la final de la Copa América

El regalo de Messi al resto del plantel (Reuters)

En vísperas de la final de la Copa América frente a Colombia, Lionel Messi volvió a demostrar sus dotes de liderazgo tanto dentro como fuera del campo, con un gesto que reafirma su compromiso y camaradería con sus compañeros de la Selección Argentina. En esta oportunidad, el astro argentino obsequió a cada uno de los miembros del equipo unos auriculares personalizados, con los colores celeste y blanco y el detalle del número de la camiseta que cada jugador utiliza.

Los presentes, auriculares Beats Studio Pro de la renombrada marca Beats by Dre, incluyen también el escudo de la Selección Argentina en uno de sus laterales, añadiendo un toque distintivo. Este gesto se conoció a través de la cuenta de Twitter del hermano de Alejandro Garnacho, quien compartió la dicha de recibir uno de estos auriculares. “Messi regaló 23 unidades a los jugadores y una la tengo yo, oficialmente puedo decir que recibí un regalo de Leo”, escribió, acompañando su mensaje con una imagen del obsequio.

La generosidad de Messi con sus compañeros de equipo no es desconocida. El capitán argentino ha mostrado en diversas ocasiones este tipo de atenciones, no solo con los jugadores de la Scaloneta, sino también con aquellos de los clubes que ha integrado a lo largo de su carrera. Hace aproximadamente un año, tras la victoria frente a Cruz Azul de México en la Leagues Cup, Messi tuvo un gesto similar con sus compañeros del Inter Miami. DeAndre Yedlin, exjugador de las Garzas y actualmente en el FC Cincinnati, reveló que el argentino había hecho lo mismo en esa ocasión: “Los auriculares son de Messi... los hizo para nosotros. No sé si los compró, pero nos dio a todos un par por su primer partido en el club”.

La personalización de los Beats Studio Pro no está disponible al público general en la web oficial de la marca, donde se pueden adquirir en cuatro tonos: negro, marrón, azul y arenisca, con un precio de 399,95 dólares. La exclusividad y el detalle del diseño personalizado para la Selección Argentina añaden un valor sentimental y distintivo que trasciende lo material.

Este tipo de gestos solidifican la figura de Messi no solo como un líder natural dentro del campo, sino también como un pilar fundamental en la cohesión del grupo fuera de él. Los auriculares fueron entregados a pocas horas del partido decisivo en el Hard Rock Stadium, y seguramente se verán en uso cuando los futbolistas bajen del autobús escuchando música, una rutina habitual antes de ingresar al estadio.

“Sabemos que todas las Copa América son dificilísimas, todas las competiciones oficiales son muy duras. Depende de pequeños detalles quedar afuera. En los cruces son 90 minutos y hay penales, no hay alargue como en la Eurocopa”, analizó el rosarino en una entrevista con DSports

Contra Colombia será un partido especial no solo por el hecho de ser una final sino porque será el último partido de Ángel Di María con la camiseta albiceleste: “Escuché lo que dijo Fide el otro día y lo tiene muy decidido, no hay nada que lo mueva, por eso tampoco lo hablamos mucho y tratamos de que esté bien, que disfrute lo que le queda. Tuvimos la gran suerte de que se despida en una final y es un escenario espectacular para que sea su último partido. Quién te dice metiendo otro gol en una final como hizo en las últimas que jugó. Sería extraordinario”.

Finalmente, también habló de sus compañeros, los más jóvenes del plantel: “Es una generación que son muy jóvenes. Cuti (Romero), Licha (Martínez), Nahuel (Molina), Enzo (Fernández), Julián (Álvarez) son jugadores que son campeones de América y del mundo y tienen 23, 24 o como mucho 25 años y tienen toda la carrera por delante en la Selección. Ojalá no pierdan esto, las ganas de seguir queriendo ganar y competir. Y que a los que vengan de abajo les den el mismo mensaje. Siempre dije que lo fundamental es tener un buen grupo y, a partir de ahí, pueden llegar los logros”.