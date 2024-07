Chiquito Romero sorprendió con una contundente frase sobre el retiro de Di María de la selección argentina

Todo el mundo llora en Argentina por la despedida de Ángel Di María de la selección argentina. El Fideo se despide después de una carrera brillante con la insignia nacional, con la que hizo felices a hinchas, entrenadores y compañeros. Uno de ellos, Sergio Romero, dejó una frase antes de la final de Copa América contra Colombia en Miami.

“No comparto la decisión de retirarse de Ángel. Le diría que siga porque al nivel que está jugando él, la verdad es para continuar, no para dejar”, declaró Chiquito, como panelista de un programa especial de Telefé por el encuentro decisivo de la Selección en Estados Unidos. Más tarde, ahondó: “Obviamente que hay momentos y decisiones en los que decís ‘dejo ahora que estoy bien’, para no dejar en un momento no muy bueno. Pero para mí Ángel a la Selección le puede dar fácil dos o tres años más”.

Romero, por caso, compartió equipo con Di María en el Mundial Sub 20 de 2007 (campeones), los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 (medalla de oro), Mundiales de 2010 y 2014, más Copa América de 2011, 2015 y 2016. Es por esto que el arquero de Boca conoce bien cómo piensa el rosarino.

“Si yo tengo que decir lo que opino de afuera, hay momentos que no fueron tan buenos, entonces al encontrarse con estos momentos con el grupo, con el gol en la final de la Copa América, el gol en la final del Mundial... juntando todos los momentos buenos que compartió en el último tiempo, por ahí lo llevó a tomar esa decisión”, argumentó Chiquito.

Y completó: “Simplemente pensó en retirarse en este momento, con esta cara que está dejando, con la ovación que se lleva en todos los partidos de local y visitante. Para mí esa es la decisión. Si es por mí, tendría que seguir jugando”.

Por otra parte, al golero de 37 años le preguntaron qué siente cuando Lionel Messi reconoce públicamente una y otra vez a las anteriores camadas: “Es un orgullo. Fueron muchas batallas y años juntos. Arrancamos en el año 2005 preparando un Sudamericano Sub 20 para ver si llegábamos a un Mundial. Y a día de hoy, que se acuerde de nosotros y nos nombren como sucedió después del Mundial, es un orgullo. Es decir la bandera argentina está bien alta, la representamos de la mejor manera y ellos coronaron todo lo que hicimos a lo largo del tiempo”.

Finalmente, hoy desde el otro lado de la pantalla, Chiquito contó sus sensaciones: “¿Si tengo ganas de estar ahí? Estoy repiqueteando. Me pone ansioso. Los partidos los veo con la familia. Me da muchísimos nervios, nada que ver a cuando jugaba. Cuando el partido va bien, estoy relajadísimo, cuando va más o menos como el otro día que se hizo duro, lo sufro un poco más. Estoy contento por todo lo que están haciendo los muchachos, es increíble”.