Escándalo en el Tour de Francia por la agresión de una persona al bicampeón del certamen: “Casi se convierte en tragedia”

Una persona le acercó un paquete de papas fritas a un deportista e intentó molestar a otro en medio de una etapa

El Tour de Francia es una de las competencias más exigentes en el mundo del ciclismo, cuya su victoria es anhelada por los principales deportistas del mundo. Y el público también cobra un rol preponderante porque alienta a los protagonistas a lo largo del certamen que se extiende hasta el 21 de julio, día en que terminará en Niza. Sin embargo, la etapa 14 del trayecto, que unió la ciudad francesa de Pau con Saint-Lary-Soulan Pla D’adet, terminó en escándalo por una situación que involucró al vigente bicampeón, Jonas Vingegaard.

En el tramo final del recorrido diario, las imágenes de la transmisión oficial captaron como los aficionados se acercaron a pocos centímetros de los participantes para arengarlos en el cierre, pero una persona se destacó por sobre el resto. Este individuo, que lucía un traje de baño, le acercó una bolsa de papas fritas a la cara del ganador del día, Tadej Pogacar, a solo dos kilómetros de la meta, según precisó el portal galo RMC Sport.

Como si fuera poco, repitió su acto pocos segundos después, alzando uno de sus brazos para intentar tocar el rostro del propio Vingegaard, una agresión que podría haberlo perjudicado en su camino. Ambos deportistas evitaron reaccionar ante el mal comportamiento del espectador, solo atinaron a sacudir la cabeza y señalar su molestia por lo sucedido. “Por culpa de un impresentable, la gloria casi se convierte en tragedia”, señaló el sitio especializado Ciclismo al día.

Las postales llegaron a los ojos del presidente del sindicato de corredores (CPA), Adam Hansen, quien repudió lo ocurrido y señaló en que no quedará impune, ya que el organismo “emprenderá acciones legales contra este tipo. Esto es una falta de respeto y no será tolerado”.

* El resumen de la jornada en el Tour de France

Tiempo atrás, Pogacar había sufrido un episodio similar. Un hombre empujó al líder del UAE Team Emirates en la parte baja de su espalda durante el último Giro de Italia cuando ascendía por las laderas del Monte Grappa. La víctima respondió agitando los brazos con rabia, aunque prefirió evitar levantar cargos, según contó Hansen: “La CPA estudió la posibilidad de presentar cargos contra el italiano, pero Pogacar dijo ‘por favor, no lo hagan, porque se trata de un hombre mayor’”.

“Como Pogacar dijo que no, mi opinión personal es que deberíamos seguir esa línea. No deberíamos presentar cargos contra una persona cuando los corredores no quieren hacerlo”, estimó. Así que habrá que esperar para saber cuál será la intención de los ciclistas frente al reciente suceso.

Por lo pronto, el accionar del espectador motivó furiosas opiniones de los especialistas de la disciplina, como es el caso de Benji Naesen, analista del canal de YouTube, Lanterne Rouge, que escribió en sus redes sociales: “Por mí, esta persona puede pasar una noche en la cárcel”.

En otro sentido, Jonas Vingegaard (Team Visma) eligió hablar del comportamiento del público en la cercanía a la carretera en declaraciones publicadas por RMC Sport: “Quiero decir que hay que quedarse en la carretera y animar a todos. No es necesario abuchear a nadie. No entiendo por qué alguien va a una carrera de bicicletas y abuchea a los corredores, solo hay que animar a todos”. Terminó segundo este sábado, a solo 39 segundos de distancia del líder, Tadej Pogacar. A falta de siete etapas para el final, Vingegaard permanece a un minuto y 57 segundos del esloveno.

Tadej Pogacar ganó la etapa 14 del Tour de Francia (REUTERS/Stephane Mahe)

Este tipo de situaciones están lejos de ser una excepción en las últimas décadas porque la primera jornada de la edición 2021 del Tour de Francia dejó una imagen que generó enorme preocupación entre los seguidores del deporte: un grupo de más de cien corredores protagonizó un gran accidente luego de que una aficionada se cruzara dentro de la pista y provocara una caída masiva. “No se dio cuenta de su error”, lanzó en ese momento la fiscal de Brest, Camille Miansoni.

Además, la última edición del certamen en 2023 también tuvo su propio escándalo porque el belga Steff Cras debió abandonar en la octava etapa del recorrido que unía las ciudades de Libourne con Limoges, a causa de otro aficionado que le provocó múltiples contusiones en el codo y la cadera. “No tienes ningún respeto por los corredores. Espero que te sientas culpable de verdad. Tengo que dejar el Tour de Francia por tu culpa”, se descargó Cras ante esta persona a través de sus cuentas de Twitter e Instagram.