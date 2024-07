El mercado de Boca Juniors: la inesperada venta de una figura y la postura tras el acuerdo de Valentini con Fiorentina

Riquelme cierra otra venta para Boca en este mercado: Luca Langoni tiene un pie afuear (EFE/ Liga Profesional de Fútbol)

Boca está a punto de abrir su llave de 16avos de Sudamericana y el Consejo de Fútbol termina de delinear el plantel con el que Diego Martínez buscará competir en tres frentes (además del certamen internacional, la Liga Profesional y la Copa Argentina). Ya arribaron cuatro refuerzos que estarán disponibles para visitar el próximo miércoles a Independiente del Valle en Ecuador, pero seguramente habrá más novedades en el rubro incorporaciones a partir de la próxima semana. Respecto a las salidas, está a punto de concretarse una inesperada venta.

Se trata de Luca Langoni, quien desde hace un tiempo es seguido desde la MLS y realiza la pretemporada con el resto del plantel. Llamó la atención que en las últimas prácticas de fútbol no gozara de tanta consideración por parte de un cuerpo técnico que lo ponderó desde principios de año. Y esto se debe a que el Consejo de Fútbol está puliendo detalles para que se efectúe su venta.

Aunque a este medio no le confiaron detalles sobre su destino, en las últimas semanas había recibido un ofrecimiento por parte de New England Revolution, franquicia que compite en la liga norteamericana. El categoría 2022 tiene una cláusula que asciende a los 15 millones de dólares (número ventilado extraoficialmente) y aunque en un primer momento Boca había rechazado la propuesta, el pase no estaría del todo caído. No obstante, no habría que descartar a otro posible interesado.

Se va: Luca Langoni está cerca de ser vendido al exterior (Joaquín Camiletti/Getty Images)

Diego Martínez ya está al tanto de que casi con seguridad no contará con el veloz atacante de 22 años para lo que será el segundo semestre, aunque en ese sector del campo se sumó Brian Aguirre y recibió el alta médica Exequiel Zeballos, considerado refuerzo (además de Milton Giménez, con características de centrodelantero). En los próximos días, Juan Román Riquelme sellaría un trato por su venta cercano a los 8 millones de dólares y definirán si el Xeneize se queda con un porcentaje de su ficha.

En la jornada de ayer, el periodista italiano especializado en el mercado de pases Fabrizio Romano precisó que Nicolás Valentini “será nuevo jugador de la Fiorentina en enero” y llegará con el pase en su poder después de terminar su vínculo con el Xeneize. “El contrato está sellado y la revisión médica seguirá el viernes por la mañana en Argentina”, precisó en una publicación realizada en su cuenta personal de X (antes Twitter).

Una vez que esta noticia trascendió en las redes, muchos cuestionaron la posición de Nicolás Burdisso, ex futbolista multicampeón en Boca y con pasado en el club como manager durante la última gestión de Daniel Angelici, teniendo en cuenta que hasta la última temporada de Serie A estuvo al mando de la dirección deportiva de la institución de Florencia. El ex defensor decidió publicar un comunicado a modo de aclaración.

“Durante los tres años que ejercí como Director del área Técnica de Fiorentina, nunca recomendé la contratación de Nicolás Valentini ni me comuniqué con él. Sé que desde abril hay rumores que relacionan al jugador con la institución (y que me ponen a mí como el provocador de la no renovación con Boca), y no puedo hacerme cargo de lo que se dice en medios y redes sociales. Lo que sí puedo hacerme cargo es de lo que hice, y reitero para ser explícito en esto: nunca estuve en contacto con el futbolista y tampoco sugerí incorporarlo. El arreglo se produce 45 días después de que dejé mi puesto”, fue el contundente descargo de Burdisso.

Nicolás Burdisso se pronunció sobre la inminente salida de Nicolás Valentini

Se empezó a rumorear por estas horas que la Fiorentina buscaría liberar a Valentini en esta ventana a través de una compra por una cotización mucho menor (se habla de entre 3 y 4 millones de dólares) a la del valor real del futbolista de 23 años que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2024 en la Ribera. Sin embargo, en el Consejo de Fútbol están convencidos de que esa propuesta no existirá y tienen tomada una postura respecto al Vikingo.

Para cumplir con las normas de contrato de trabajo, Valentini seguirá perteneciendo al plantel profesional dirigido por Martínez, pero no será tenido en cuenta por el entrenador para los partidos oficiales tal como sucedió desde el cotejo ante Sportivo Trinidense por Copa Sudamericana en abril pasado (al encuentro siguiente fue suplente ante Estudiantes por Copa de la Liga y ya no volvió a ser convocado).

“Nosotros queríamos renovar, claro que sí. Lo hemos intentado. En lo que han hablado el Consejo de Fútbol y su representante han hecho todo lo posible para renovar y, de momento, no se pudo. Hay que tener esperanzas hasta diciembre”, había declarado Riquelme hace algún tiempo. Al parecer esas esperanzas se desvanecieron por completo y todo está dado para que Valentini, que además se perderá los Juegos Olímpicos de París 2024 con la selección argentina por su conflicto con el club, se marche por la puerta de atrás a fin de año.

EL COMUNICADO COMPLETO DE NICOLÁS BURDISSO

A Boca: no suelo intervenir en la conversación pública cuando me vinculan versiones no verídicas, pero en este caso me veo forzado a hacerlo porque me tocan donde más me duele. Quiero hacer algunas aclaraciones para que no se relacione mi nombre a ninguna transferencia en la que no tuve ni tengo influencia.

-Dejé de trabajar en Fiorentina el 2 de junio de 2024.

-Durante los tres años que ejercí como Director del área Técnica de Fiorentina, nunca recomendé la contratación de Nicolás Valentini ni me comuniqué con él. Sé que desde abril hay rumores que relacionan al jugador con la institución (y que me ponen a mí como el provocador de la no renovación con Boca), y no puedo hacerme cargo de lo que se dice en medios y redes sociales. Lo que sí puedo hacerme cargo es de lo que hice, y reitero para ser explícito en esto: nunca estuve en contacto con el futbolista y tampoco sugerí incorporarlo. El arreglo se produce 45 días después de que dejé mi puesto.

-Boca fue, es y será mi casa. Nunca contraté (y esto también quiero dejarlo por escrito: ni voy a contratar) a un futbolista libre del equipo en el que crecí como futbolista, como Director Deportivo y, sobre todo, como persona. No voy a ir en contra de los intereses enconómicos y deportivos del club de mi vida.

Gracias, Nicolás Burdisso.