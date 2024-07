La historia de Ollie Watkins, el compañero del Dibu Martínez que marcó el golazo agónico con el que Inglaterra se clasificó a la final

El Aston Villa es el gran protagonista de la Copa América y la Eurocopa porque las dos figuras de su histórica temporada irán por la gloria: su arquero, Dibu Martínez, con la selección argentina; y su goleador, Ollie Watkins acaba de marcar este miércoles el gol decisivo para darle la victoria a Inglaterra ante Países Bajos y, con ello, el pasaje a la final, instancia en la que espera España por la definición del cetro continental, un título que nunca ganaron Los Tres Leones a lo largo de su historia.

A los 90 minutos, apareció el talento del delantero de 28 años, quien recibió un pase en el área, se desmarcó de Stefan de Vrij con una sorprendente simpleza y sacó un latigazo cruzado inapelable ante la valla defendida por Bart Verbruggen para marcar su cuarto gol en 14 partidos con el combinado nacional, el primero en esta Euro. En este duelo, le tocó ingresar en el último cuarto de hora en lugar de Harry Kane. Hasta aquí, solo registraba 20 minutos en la fase de grupos ante Dinamarca, pero demostró su jerarquía en cuestión de segundos.

Luego del encuentro, Watkins reveló un presentimiento que había tenido en la previa con el compañero que le da el pase de gol: “Les juro, por la vida de mis hijos, que le dije a Cole Palmer que íbamos a entrar y me iba a asistir. Sabía que apenas tuviera la pelota me la iba a dar. Fui egoísta, controlé y pateé. Cuando vi que la pelota entró fue la mejor sensación de todas”. “Estuve esperando este momento por semanas. Me ha tomado mucho trabajo llegar hasta donde estoy ahora. Agradecido por la oportunidad y el apoyo. Estoy encantado”, cerró.

Tiempo atrás, el compañero de Emiliano Martínez en los Villanos escribió un emotivo texto en la página de la selección de Inglaterra sobre sus comienzos en este deporte, su ascenso en los últimos años y un claro mensaje hacia las próximas generaciones: “Nunca dejes de creer. Aunque suene a cliché, debes creer en ti mismo, pero en realidad nunca estás tan lejos de tus sueños como crees”. Esta temporada en la Premier League fue la mejor de su vida con 19 gritos y 13 asistencias en 37 partidos. Su conjunto logró una destacada clasificación a la Champions League tras 41 años de ausencia.

* El resumen de la victoria de Inglaterra ante Países Bajos

En el escrito, Watkins se refirió a sus primeros pasos en el Newton Town, el equipo de la ciudad donde creció, Newton Abbot. Poco tiempo después, el Exeter City lo buscó, pero su primera prueba no salió de la mejor manera: “Al principio no lo conseguí. Como estaba tan acostumbrado a jugar con mis amigos y no era algo demasiado serio, cuando me presentaron a la prueba descubrí que era tan bueno como los demás jugadores, pero no podía concentrarme del modo adecuado”. Regresó dos años después para unirse a las Inferiores de ese equipo.

“Siempre estuve totalmente concentrado en convertirme en futbolista”, manifestó. Más adelante, ponderó su formación en una institución tradicional del ascenso inglés, que milita actualmente en la tercera categoría: “Me beneficié de haber llegado a un club más pequeño, como el Exeter City, en lugar de a una de las grandes academias de categoría uno. Creo que si hubiera entrado en una academia de categoría uno cuando era más joven, probablemente se me habría subido a la cabeza, así que estoy muy contento de haber tenido el recorrido que tuve”.

Además, recordó un singular momento años atrás con el preparador físico de Inglaterra, quien lo había visitado cuando militaba en Brentford. “¿Cómo es la rutina de Harry Kane? ¿Qué hace?”, le soltó al integrante del cuerpo técnico de Gareth Southgate. A continuación, su explicación sobre el por qué de la consulta: “Solo quería aprovechar esos pequeños porcentajes de mejora en la medida de lo posible. Unos años más tarde, ya estaba en Inglaterra entrenando junto a él”.

En sus tres temporadas (2017/2020) con Las Abejas, convirtió 49 goles y 17 asistencias en 143 partidos. Su excelente andar motivó el salto a la primera división del fútbol inglés: Aston Villa invirtió 34 millones de euros para concretar su traspaso en septiembre de 2020. Anotó 70 tantos y dio 26 pases gol en 169 duelos con el elenco de Birmingham.

Ollie Watkins marcó su cuarto gol con la selección de Inglaterra (AP/Andreea Alexandru)

Los números del centrodelantero en el último curso con esta camiseta lo catapultaron a la lista de Inglaterra para la presente Eurocopa, imponiéndose a nombres de la talla de Jadon Sancho, finalista de la última Champions League con Borussia Dortmund, y Jack Grealish, extremo habilidoso del Manchester City.

Su club quiere retenerlo para afrontar la próxima Liga de Campeones, mientras Arsenal y Liverpool se relamen para ficharlo, según arrojó el diario británico Daily Express. De igual forma, Ollie Watkins ya anticipó años atrás a dónde le gustaría ir: “El sueño es jugar algún día en el Arsenal, pero es una apuesta arriesgada”. Por el momento, su sueño lo mantiene con posibilidades de lograr la primera Eurocopa en la historia del fútbol masculino de Inglaterra (el femenino logró la corona en 2022).

El cuadro de la Eurocopa:

La agenda de la Eurocopa: