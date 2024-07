La particular frase que eligió Bielsa para explicar el triunfo de Uruguay contra Brasil en la Copa América

La palabra de Bielsa tras el triunfo de Uruguay a Brasil en la Copa América

Luego de la victoria Uruguay ante Brasil en los penales (4-2) que le valió el pase a la semifinal de la Copa América después de 13 años, Marcelo Bielsa habló en conferencia de prensa y valoró el esfuerzo de su equipo que superó dos instancias adversas en el juego: la expulsión de Nahitan Nandez al minuto 73 y la lesión de Ronald Araújo a los 32 del primer tiempo.

En diálogo con la prensa tras el encuentro que se disputó en Las Vegas, El Loco fue claro en su exposición al momento de referirse a cómo su equipo se quedó con un triunfo valioso para seguir en carrera en el máximo torneo de selecciones en el continente.

“Todo lo que sucede es a la uruguaya, porque siempre son los jugadores los que le dan el perfil al equipo. El partido fue con muy pocas situaciones de gol, muy disputado, muy cerrado, parejo, con pocos cambios de dominio en el trámite. Después con un hombre menos, nos resignamos a defender en nuestro campo, pero no sufrimos situaciones de gol en todo el segundo tiempo, así que es verdad que aferrarse a un resultado como lo ha hecho el equipo uruguayo hoy, denota un perfil del fútbol uruguayo”, explicó Bielsa.

“El equipo también tuvo mucha calma y serenidad para asumir los penales, que también no solamente exige pericia, sino carácter”, agregó sobre la definición del juego.

Acto seguido, el DT de la Celeste hizo hincapié en las salidas de dos futbolistas importantes para la estructura del equipo, como las de Matías Viña y Araujo, que seguramente no jugará lo que resta del certamen. “Lo de Viña no fue una lesión muscular, aunque sí agotamiento de la parte posterior del muslo, que normalmente es un síntoma a un paso previo a una lesión muscular. Lo de Araujo sí es una lesión muscular, que creo que se va a confirmar mañana cuando le hagan los estudios”.

Para Bielsa, eliminar a Brasil tuvo un condimento especial, ya que fue su primera victoria ante el pentacampeón del mundo en duelos de eliminación directa. Había perdido en su etapa de DT de Argentina en las Copas América de 1999 (2-1) y 2004 (4-2 en penales) y en el Mundial 2010 cuando dirigía a la selección de Chile (0-3).

Bielsa remarcó el trabajo defensivo de Uruguay (Sam Navarro-USA TODAY Sports)

El partido que se jugó en el Allegiant Stadium fue muy cerrado y ambos conjuntos tuvieron pocas opciones para abrir el resultado. Eso fue algo que también remarcó Bielsa junto a los medios tras el partido. “Tres opciones son pocas, y haber recibido de un rival como Brasil en 95 minutos, 15 de ellos con un hombre menos, que a este nivel se nota mucho, es para destacar. A mí me atrae mucho más atacar que defender, pero en un partido cerrado creamos una opción más que el rival”, expresó.

“Uruguay es un equipo que puesto para defender es muy consistente. Jugó contra México, Estados Unidos y Brasil, rivales que sirven para sacar conclusiones, y no recibió goles. Así que el aspecto defensivo no es una cuestión desarrollada por mí, sino por los jugadores que estoy dirigiendo”, sumó en su análisis el ex técnico de Newell’s y Vélez en Argentina.

Al mismo tiempo que puso el foco en lo que se viene para Uruguay en la Copa América y el duelo contra Colombia por el pase a la final del campeonato. “Jugar contra Brasil es una oposición significativa, por supuesto el partido con Colombia va a ser tan exigente como el de hoy, porque es un equipo que viene evolucionando muchísimo partido a partido”, explicó.

Para cerrar, Bielsa comparó el potencial de la Verdeamarela con el plantel que tiene el equipo que dirige su compatriota Néstor Lorenzo. “Los jugadores interpretaron el fútbol ofensivo de Brasil –con jugadores del nivel de Rodrygo, Rapinhia, Endrick, Paquetá, que son delanteros importantes–. Colombia también los tiene, muchos y en cada posición, pero también confiamos en que estamos en condiciones de jugar en igualdad con cualquier rival. Superamos a Brasil en segmentos del juego y fuimos superados en otros, y no me refiero a cuando quedamos con uno menos, que la decisión fue terminar 0-0. Así que creemos en nuestras posibilidades”, concluyó.

Concluidos los cruces de cuartos de final de la Copa América, el cuadro de semifinales quedó de la siguiente manera: Argentina-Canadá (martes 9 de julio a las 21 en Nueva Jersey) y Colombia-Uruguay (miércoles 10 a las 21 en Charlotte).

Así quedó el cuadro de semifinales de la Copa América: