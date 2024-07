Avalancha de críticas de la prensa en Brasil tras la eliminación de la Copa América: “La peor selección de todos los tiempos”

“¿Es el peor equipo brasileño de los últimos años?”, se pregunta el editor Flavio Dias del diario Folha Vitoria en su columna, horas después de que la selección brasileña quedara eliminada de la Copa América luego de igualar ante Uruguay sin goles y perder en la definición por penales. En su artículo de opinión, el periodista distingue tres razones del adiós: “fútbol débil, resultados decepcionantes y la sensación de que el equipo está perdido, sin rumbo”. Y así como se pregunta si es el peor Brasil del último tiempo, se responde: “Los números dirán que sí. Al fin y al cabo, eliminada en los cuartos de final de una competición en la que sólo ganó un partido (ante Paraguay) de los cuatro que disputó, la única selección pentacampeona del mundo ocupa ahora también la sexta ubicación en la clasificación para el Mundial: es una posición vergonzosa y preocupante, ¡detrás de Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela y Ecuador!”.

Rodolfo Rodrigues justificó en una nota publicada en el medio Placar la potencia de su título: “Por qué esta es la peor etapa de la historia de la selección brasileña”. Apuntó datos estadísticos, como obtener el tercer peor resultado en una Copa América y el declive con fiascos y fracasos pos salida de Tité. El histórico presentador y periodista brasileño Milton Neves fue igual de enfático. No habló de “los últimos años”, sino de la historia completa del Scratch. “Peor selección brasileña de todos los tiempos”, sentenció en sus redes sociales, luego de que Manuel Ugarte convirtiera el penal definitivo que aseguró el pasaje de Uruguay a las semifinales del certamen continental. Sin análisis no tuvo titubeos: “Quien lo vio, lo vio… La selección brasileña de fútbol se acabó. Miras y piensas si hay mejores opciones para jugar, y no las hay. Lo mejor que tenemos está en la cancha. Es una generación de cuarto orden. Triste, así es la vida”.

Expuso, en su colérico análisis por el viejo Twitter, que la culpa de la derrota no es del técnico, Dorival Júnior, a quien describió como un excelente entrenador, sino a la “peor generación de la historia”. Dijo que Uruguay también es “basura histórica”, y que si alguien le cambiara la camiseta a los dos equipos que jugaron el sábado 6 de julio por la noche en el Allegiant Stadium de Nevada, en Estados Unidos, “apenas notarás la diferencia”. Acusó a ambas selecciones de haber perdido su identidad.

Dorival Júnior dirigió ocho partidos como técnico de Brasil: ganó tres partidos, igualó en cuatro duelos y perdió un encuentro, luego de haber asumido en enero de 2024 (Getty Images via AFP)

Tituló su columna en el medio brasileño UOL con un dato que tiene más proyección a futuro que pena por la eliminación en la Copa América: “Brasil necesita mejorar para no quedarse afuera del Mundial”. Su preocupación pone en relieve un temor generalizado, común y que cohesiona con los análisis que riegan los medios brasileño. El periodista Cahê Mota de la cadena O Globo firmó que esta generación de futbolistas “puede hacer que Brasil atraviese su período más largo sin títulos mundiales”. Estableció una lectura más táctica de la derrota y argumentó que la eliminación tiene el sello de los errores que se repitieron a lo largo del torneo.

“Dorival Júnior dijo que se queda con más cosas positivas que negativas, pero en este momento tiene que preocuparse -mucho- por la dificultad para encontrar espacios, conectar el centro del campo y el ataque, y por hacer daño a sus rivales. Ante Uruguay el guión se repitió y los penales castigaron a un equipo que no presentó argumentos suficientes para acercarse siquiera al triunfo”, criticó. “Hablar de puntos positivos no es precisamente la mejor manera de hablarle a los hinchas incrédulos después de una serie de fracasos. Brasil no se clasificó para los Juegos Olímpicos de París, está sexto en las eliminatorias y ahora tiene una caída anticipada en la Copa América”, graficó.

El periodista Iuri Medeiros habló en la Gazeta Esportiva de justicia: “La eliminación por penales es dolorosa, pero lo cierto es que quien mejor cumplió su plan de juego y tiene un trabajo más consolidado pasó de etapa. Si Brasil hubiese avanzado a las semifinales, no sería favorito contra Colombia. En una posible final contra Argentina, mucho menos”. No centró su ataque en la conducción técnica, sino en un proceso dirigencial de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) cargado de vaivenes, pero asumió que esperaba ver una versión diferente del Scratch: “Se esperaba mucho más del equipo. Precisamente por la calidad ya probada a nivel nacional, imaginamos un Dorival menos burocrático y más capaz de encontrarle soluciones a este Brasil aburrido”.

"La peor selección de la historia", "la selección brasileña se acabó", "Brasil aburrido", algunas de las definiciones de los periodistas en los medios del pentacampeón (Getty Images via AFP)

Rafael Oliva, cronista del medio deportivo Lance, repite la teoría de la justicia deportiva y el principal responsable del fracaso: “Es justo que Brasil no esté entre los cuatro mejores equipos de América. No por el partido, que fue horrible por ambos lados, sino por lo que se había construido hasta entonces”. Razonó que lo sucedido en la noche del sábado en el duelo por cuartos de final ante Uruguay era un desenlace probable: “La CBF tiene su tercer entrenador en dos años, después del Mundial de 2022. Pasó de Ramón Menezes a Fernando Diniz, esperó la ‘ilusión de Carlo Ancelotti’ y llegó a Dorival Júnior. Entrenadores completamente diferentes, en personalidad y estilo de juego, demostrando que no hay un proyecto deportivo serio encaminado a la próxima Copa del Mundo”.

“Si no hay un proyecto deportivo para la selección brasileña, tampoco hay conexión entre el equipo y los hinchas. Los aficionados están más preocupados por la desintegración de sus equipos en el Brasileirão, provocada por el autosabotaje de la CBF en relación a su propio torneo, que por el aburrido equipo verde y amarillo. Sin proyecto, sin modelo de juego, sin identificación y sin perspectivas”, describió.

“No es una cuestión de talentos”, consideró Gustavo Faldón, editor de Deportes del medio Estadao. “La temprana eliminación en la Copa América no fue casualidad. Hoy, Argentina, Colombia y el propio Uruguay juegan mejor que Brasil. Argentina tiene a Scaloni al frente desde hace tres años. Néstor Lorenzo está en Colombia desde 2022 y en este momento no sabe lo que es perder hace 28 partidos. Y el Uruguay de Bielsa lleva 18 meses igual”, comparó. “En este período, la CBF tiene su tercer entrenador diferente con Dorival, el cuarto si consideramos a Carlo Ancelotti, que nunca llegó. El presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, se fue, volvió, corrió el riesgo de volver a irse y ahora está ahí”. El objetivo ahora, coincidieron los analistas brasileños, es enfocarse en la clasificación al próximo Mundial: Brasil está sexto con siete puntos producto de dos victorias, un empate y tres caídas. Ganó los primeros dos duelos, después igualó con Venezuela e hilvanó tres derrotas al hilo: 2 a 0 con Uruguay, 2 a 1 ante Colombia y 1 a 0 contra Argentina, cuando perdió su invicto histórico como local en las Eliminatorias.