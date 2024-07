El video de la reacción de Antonela Roccuzzo en el momento del penal fallado por Messi ante Ecuador

La reacción de Antonela Roccuzzo ante el penal que erró Messi ante Ecuador

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, hizo un gran esfuerzo para poder estar presente en el choque ante Ecuador por los cuartos de final de la Copa América. Con una distensión en el aductor derecho que no le permitió actuar ante Perú y le generó incomodidad, de todos modos se mantuvo en campo durante los 90 minutos y envió el córner que terminó en el gol de Lisandro Martínez. Sin embargo, sorprendió al fallar el primer penal de la tanda durante la definición desde los 12 pasos el estadio NRG de Houston.

A pesar de su habitual pericia, como en la final del certamen continental 2016 ante Chile, marró su intento. En este caso, picó su remate y la sutileza impactó en el travesaño, generando un momento de tensión en el recinto que suele ser hogar de compromisos de fútbol americano.

En las últimas horas se viralizó la otra cara del fallo del capitán albiceleste, de 37 años: ganó espacio en las redes un video en el que se puede ver a Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista, en uno de los palcos del estadio. En las imágenes, Antonela expresa un gesto de lamento, llevándose el pulgar y el índice al rostro, después de ver el tiro de su esposo que no se concretó. Incluso, hasta parece en espejo con el astro del Inter Miami, que fue consolado por sus compañeros.

“Tranquilo, lo vamos a ganar”, le dijo Rodrigo de Paul, quien acertó con su presagio. Argentina no falló más y Dibu Martínez contuvo dos disparos, y el combinado nacional disputará la semifinal el martes ante Canadá. “Él nunca lo va a decir, que para nosotros es súper importante el esfuerzo que hizo. Vi hasta qué hora se quedó trabajando, vi lo que sufrió, sobre todo para hacerlo por nosotros. Él es como un hermano mayor para nosotros. Sí, me emociona porque lo vi, lo vi sufrir un montón, lo vi muy preocupado”, expresó el Motorcito, con la voz resquebrajada, en una entrevista con DSports.

Copa América 2024 - Argentina Ecuador - Penales

Messi explicó las razones por las que decidió ejecutar el penal de esa manera. Según el líder argentino, la decisión no fue improvisada. “Me dio mucha bronca porque iba convencido de patearlo así. Había hablado con Dibu y con Rulli. Venía pateando cruzado, de hecho el arquero se tira ahí; la quise tocar y se me fue”, declaró Messi, explicando su enfoque y el diálogo previo con sus compañeros de equipo.

La situación no pasó de un mal trago. El portero del Aston Villa terminó dejando atrás el fallo, con un show de atajadas que incluyó un nuevo baile para celebrar. “Nos salvó en el Mundial, lo ganó él, fue el mejor de todos. Venía de una lesión muy fuerte y sentía que lo tenía que ayudar. No me puse presión, sólo dije ‘lo voy a ayudar’”, lo exoneró el guardameta surgido de Independiente.