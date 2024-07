De Paul se emocionó al hablar de Messi y reveló cómo estuvo antes del partido ante Ecuador: “Lo vi sufrir un montón y preocupado”

Copa América 2024 - Argentina Ecuador - Rodrigo De Paul se emocionó al hablar de Messi

Argentina se clasificó a las semifinales de la Copa América después de derrotar a Ecuador en la tanda de penales. El equipo de Lionel Scaloni sufrió más de la cuenta y apeló a esa última instancia luego de no poder cerrar el cotejo por el tanto postrero de Kevin Rodríguez en tiempo de descuento. Tras el desahogo y la victoria, Rodrigo De Paul dialogó con la prensa y contó detalles de lo que fue la preparación de Lionel Messi, quien acusó molestias musculares y estuvo en duda hasta última hora.

“Dejame decir, porque él nunca lo va a decir, que para nosotros es súper importante el esfuerzo que hizo. Vi hasta qué hora se quedó trabajando, vi lo que sufrió, sobre todo para hacerlo por nosotros. Él es como un hermano mayor para nosotros. Sí, me emociona porque lo vi, lo vi sufrir un montón, lo vi muy preocupado”, expresó De Paul, con la voz resquebrajada, en una entrevista con DSports.

Y reveló: “Hoy se lo dije. Le dije que disfrutara porque el esfuerzo más grandae que hizo es para que nosotros nos podamos sentir seguros en la cancha viéndolo ahí. Porque a nosotros verlo a él nos da mucha seguridad. Creo que todos los argentinos tenemos que estar muy orgullosos del capitán que tenemos y lo tenemos que disfrutar hasta el último día”.

Rodrigo De Paul en acción durante el juego ante Ecuador (GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En conferencia de prensa, Scaloni también fue contundente cuando le preguntaron por la actuación de Messi: “Siete días estuvo parado. ¿Qué inactividad? Tuvo el mismo nivel que el resto del equipo. El análisis se hace cuando el equipo gira y juega bien. Cuando el rival te pone dificultades y no lográs… no podemos separar nunca. No tiene que ser así. Creo que Messi terminó bien. La última vez que le pregunté faltaban cuatro minutos y estaba bien. Le vas preguntando cómo vas viendo y cada vez que le preguntó me dijo que estaba bien”.

Por otra parte, De Paul se refirió a la actuación de Emiliano Martínez en la tanda de penales: “Nosotros tenemos mucha fe en el Dibu y en la calidad de los jugadores que patean. Sabemos que estamos todos ahí, el uno para el otro”.

En tanto, recordó algunas otras instancias decisivas en las que tuvieron que desgastarse emocionalmente más de la cuenta para llegar al éxito: “No es que necesitamos sufrir, pero es lo que toca. Lo dije después de salir campeón del mundo, que este equipo y nosotros nacimos para sufrir. Siempre que nos toque, estamos predispuestos. Todo nos cuesta un montón, a la gente la hemos malacostumbrado a ganar cosas en el último tiempo, pero el esfuerzo que hacemos es increíble”. Y cerró: “Si es para vivir estos momentos, que valga la pena y sigamos sufriendo”.