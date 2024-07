Tras el debut de Colapinto en la Fórmula 1, crece la presión sobre Sargeant en Williams: “Lo estamos evaluando continuamente”

Franco Colapinto con el jefe de la escudería Williams James Vowles

El futuro del joven piloto argentino Franco Colapinto podría estar más cerca que nunca de la Fórmula 1, en medio de una temporada en la que Williams enfrenta desafíos tanto en el rendimiento del coche como en los resultados de sus pilotos. James Vowles, jefe del equipo Williams, comentó sobre la posibilidad de que Colapinto tome el asiento del norteamericano Logan Sargeant, especialmente tras el destacado desempeño del argentino en la Fórmula 2 y su primera prueba oficial en un Fórmula 1.

Este fin de semana en Silverstone, Logan Sargeant se clasificó en el puesto 12 para el Gran Premio de Gran Bretaña, mientras Colapinto finalizó quinto en la carrera Sprint de Fórmula 2 el sábado y largará cuarto en la carrera del domingo. Todo esto en el contexto de que el argentino ya realizó su primera sesión de pruebas libres a bordo de un Williams de Fórmula 1 el viernes.

Los resultados de Sargeant en la actual temporada de Fórmula 1 han sido discretos. Su mejor posición ha sido un 15° puesto en Arabia Saudita, y ha tenido que ceder su auto a Alex Albon en Australia, además de retirarse en Miami y Canadá. En contraste, su compañero ha demostrado mayor consistencia, logrando un 9° lugar en Mónaco y dos undécimas posiciones, quedando cerca de sumar puntos.

En declaraciones a Motorsport, Vowles se refirió al debut de Colapinto en un Fórmula 1: “Primero que nada, lo de hoy fue un premio por una temporada de Fórmula 2 muy fuerte. Me gusta reconocer que tenemos un programa fuerte de jóvenes pilotos, invertimos en Logan y continuamos invirtiendo en nuestro programa de jóvenes pilotos. Es tan simple como eso. Se está expandiendo significativamente. Lo de hoy no fue una exhibición, una demostración o una prueba. Simplemente fue un premio por una buena progresión, y tenemos que hacer dos FP1 en la temporada (con pilotos novatos) y tenía sentido hacerlo aquí”.

Franco con Sargeant en Silverstone (Foto: @WilliamsRacing)

Si bien le bajó la expectativa a lo que ocurrió con el argentino, cuando fue consultado sobre el futuro de Sargeant, Vowles no descartó un posible cambio de piloto durante la temporada: “Lo estamos evaluando continuamente. Lo que le dijimos a Logan es que es una meritocracia, tienes que asegurarte de que estás en el lugar correcto en el deporte y (eso) continúa hasta el presente. Ese es el mismo mensaje que ha sido durante 18 meses”. No es la primera vez que el líder de la escudería se refiere a la presión que recae sobre el norteamericano de 23 años.

Vowles indicó que los problemas de rendimiento del equipo no recaen únicamente en los pilotos: “Lo que dije antes y mantengo hoy es que nuestro coche... hay una responsabilidad sobre mis hombros. El equipo no es lo suficientemente rápido. No es un problema de pilotos lo que sufrimos hoy, simplemente no hemos sido desarrollados. Y tenemos que asegurarnos de acelerar ese proceso”.

Por otro lado, en declaraciones que recogió el portal Formu1a, Vowles volvió a referirse a las próximas decisiones que tomarán con respecto a Sargeant: “Él sabe que quiere estar allí, quiere actuar. Quiere estar allí y quiero darle todas las oportunidades que pueda. Pero habrá un límite en la arena cuando tengamos que tomar una decisión en ese momento, tanto para 2025 como tal vez para algo de este año. Pero no hemos llegado a ese punto hoy”.

El jefe de Williams puso énfasis en la necesidad de mejorar el rendimiento del coche antes de hacer cambios: “Mi prioridad en este momento es poner en orden el coche, porque no hemos tenido un buen rendimiento en ese aspecto. Ni Logan ni Alex. Una vez que tengamos un coche con el rendimiento adecuado, entonces evaluaremos cuánto nos estamos costando y si nos estamos costando”.

El futuro inmediato de Franco Colapinto en la Fórmula 1 dependerá de varias circunstancias, incluyendo cuestiones económicas, el desempeño del equipo Williams y la evolución de los resultados de Logan Sargeant. Mientras tanto, el joven piloto argentino continúa dando pelea en la F2: se ubica en la quinta ubicación del campeonato de pilotos con 79 unidades detrás de Paul Aron (117), Isack Hadjar (108), Gabriel Bortoleto (90) y Zane Maloney (83).