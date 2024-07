A Bielsa le recordaron la final de Libertadores que disputó con Newell’s y lanzó una reflexión que se hizo viral: “El fútbol es propiedad popular”

El discurso de Marcelo Bielsa en la previa de Uruguay-Brasil

Marcelo Bielsa de repente cambió su semblante habitual. Modificó su rictus. Levantó la vista del piso, como generalmente mantiene sus ojos mientras realiza una conferencia de prensa. Y sus pupilas parecieron brillar de interés, de ganas de hablar de este tema. Siquiera dejó que su interlocutor, un periodista brasileño, terminara su pregunta. Sonrió cuando escuchó sobre la final de Copa Libertadores que disputó con Newell’s ante el San Pablo de Telé Santana en 1992 y lanzó: “Ese sí que era otro fútbol”.

Cuando el cronista iba a continuar, alzó la palma de su mano como buscando detenerlo gestualmente y comenzó un extenso discurso sobre la actualidad del fútbol sudamericano que buscaba conectarse también con el duelo que Brasil y su Uruguay mantendrán en el Allegiant Stadium de Nevada por los cuartos de final de la Copa América. “No, porque mire qué interesante, ¿no?”, planteó y largó su reflexión.

“Si usted recuerda la formación de San Pablo, que era con un entrenador monumental y una formación de todo jugadores de selección brasileña jugando en el fútbol local. Entonces fíjese lo que le ha pasado al pobre fútbol sudamericano”, repasó el Loco. “No me ponga en la obligación de contestar con un lugar común, evasivo, sino diga usted la verdad evidente que se desprende del escenario que usted plantea”, agregó.

Y se extendió sobre aquel duelo que finalizó con la victoria de los brasileños por penales tras el triunfo de la Lepra 1-0 en Rosario y el 1-0 del San Pablo en la vuelta que se desarrolló en el Morumbí: “Mire, yo tengo mala memoria, pero seguramente usted sabrá que ahí jugaba Raí, Antonio Carlos, Ronaldo, Cafú, Pintado, Evanilson, Müller, eran todos jugadores europeos, pero antes de irse a Europa jugaron dos finales de Copa Libertadores”.

Bielsa con el plantel de Newell's que comandó a inicios de los 90

Luego de elogiar a esa formación que en 1993 volvió a alzar la Libertadores tras golear a Universidad Católica de Chile en la final, Bielsa emparentó aquella situación con la actual: “Entonces, imagínese. ¿Qué ha pasado con el fútbol? Cómo el fútbol, que es propiedad popular, esencialmente el fútbol es propiedad popular. ¿Por qué es propiedad popular? Porque los pobres tienen muy poca capacidad de acceso a la felicidad, porque no disponen de dinero para comprar felicidad. Entonces, el fútbol, como es gratuito, es de origen popular. Entonces ese fútbol que es una de las pocas cosas que horizontalmente los más pobres mantienen, ya no la tienen más. Porque a los 17 años, Endrick (hace un gesto que se va)... El wing del Palmeiras (Estevao Willian). Bueno, por todo eso”.

Y agregó: “Qué lástima que lo tenga que decir yo, que me va a traer nada más que críticas y que usted, que lo imagino ajeno al negocio... Sino no haría la pregunta, o a lo mejor es parte del negocio y fogonea. Porque yo creo que si hay una cosa que se debería evitar es que los medios de comunicación escuchen la voz amplificada que significamos los que circunstancialmente tenemos repercusión pública. ¿Me entiende? Yo soy escuchado porque soy técnico de la selección uruguaya. ¿Si no, quién se va a interesar de lo que yo pudiera decir? Pero usted como representante de un gremio que se atribuye un poder, que lo tiene, y un poder con el que manipulan hasta el máximo, ¿por qué no asumen a través de la investigación desenmascarar las mentiras? Porque cada vez que hay un episodio central significativo del fútbol del mundo, el poder difunde un montón de mentiras. Y después los encargados de la difusión, en vez de investigar y desenmascarar la mentira, comprometen a los hombres públicos: Scaloni, Vinicius, etcétera, etcétera... Los usan no para desenmascarar la verdad, sino para polemizar a través de ellos. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Contestar con evasivas. ¿Me entiende? Que es lo que han conseguido, vio que ya nadie opina. Todo el mundo contesta con evasivas. Bueno, gracias...”.

Y se marchó de la sala de conferencias...

Bielsa buscará llegar a semifinales de la Copa América con Uruguay (Foto: EFE/EPA/JUSTIN LANE)